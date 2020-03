Los jugadores del Barça se hartan de Eder Sarabia, el segundo de Setién

El resultado del Clásicoy las profundas dudas que genera el Barça de Quique Setién ha hecho que salgan de bajo la alfombra algunas tiranteces que hay entre la plantilla y el cuerpo técnico. En concreto, los focos apuntan a Eder Sarabia, ayudante del técnico cántabro.

El hijo de Manu Sarabia es el segundo de Setién desde los tiempos de Las Palmas o el Betis. Vehemente, intervencionista, intenso y muy dado a dar charlas, su actitud en el partido ante el Real Madrid ha generado un profundo malestar en el vestuario blaugrana.

Ha sido el vídeo captado por 'Vamos' lo que ha acabado por enfadar a algunos jugadores, según apuntó 'El Partidazo de COPE'.

Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. #NoticiasVamospic.twitter.com/7QstSIphB3 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 2, 2020

Sus continuas instrucciones a Messi, quejas sobre la salida de balón que no llega o frases como "No hace nada de lo que hay que hacer" o "¡Pero tirar a gol, me cago en Dios!" han enfadado a pesos pesados de la plantilla culé, que se preguntan qué ascendencia puede tener él sobre futbolistas de su talla.

Una de las frases más duras de Sarabia se dirige a Antoine Griezmann, uno de los grandes señalados en el Clásico. "Goool...Métela Antoine (Griezmann), me cago en mi p*** madre... suave, suave", le gritaba desde el área técnica.