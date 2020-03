Los 5 señalados en el Barcelona tras la derrota en el Clásico ante el Real Madrid

Aunque en el Barcelona sienten que tuvieron la oportunidad de ganar al Real Madrid en el Clásico, especialmente en la primera parte según Gerard Piqué, la ausencia de ideas de los blaugrana y el buen acierto de Courtois ayudó a que los blancos se llevasen el duelo con muy buenas sensaciones.

A la hora de analizar el encuentro, hay lugares comunes donde confluyen las críticas del barcelonismo y, en concreto, en cinco protagonistas blaugrana que no dieron la talla como se esperaba.

Messi

Al jugador con más Balones de Oro de la historia se le exige que esté al 100% en todos los encuentros. Bloqueado por la maraña defensiva blanca, la imagen de Marcelo ganándole un balón por velocidad en la recta final del partido resume la ausencia de Messi en el Clásico. Van cinco sin marcar y, nuevamente, se le acusa de no dar un paso adelante en los partidos de máxima exigencia.

Setién

El debut del cántabro en un Clásico no se saldó con una victoria, y muchos le apuntan a él. La decisión de no apostar por algún extremo en el once inicial, sino por un 4-4-2 muy conservador, o los cambios (aunque Braithwaite casi culmina su primer toque de balón en gol) no frenaron el paso adelante que dio el Real Madrid en la segunda parte. Vinícius hizo lo que quiso por su banda y Setién no supo reaccionar.

Busquets

El juego de toque del Barcelona pasa indefectiblemente por el centro del campo, pero Busquets hace tiempo que perdió el ritmo. Ante el Real Madrid no abrió espacios, no desahogó la salida de balón y no habilitó a los de arriba con suficiente peligro como para marcar diferencias.

Griezmann

Griezmann es un delantero que aporta goles y juego en ataque, como demostró en el Atlético de Madrid, pero en el Barcelona no. Ni en partidos de menor trascendencia, ni este domingo en el Clásico, el francés se quedó muy corto en sus conexiones con Messi, y tanto Casemiro como Ramos y Varane le pararon sin demasiado esfuerzo.

Arthur

La labor de Arthur Melo de dar juego y alegría al fútbol del Barcelona no salió bien. Su función de desengrasar la zona de creación del equipo culé supuso todo lo contrario, y de nuevo volvió la estadística de posesión sin utilidad, en buena medida por su dificultad para aportar tanto en ataque como en defensa.