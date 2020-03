El coronavirus deja el GP de Catar sin MotoGP... y sin gorrones VIP

El Mundial de motociclismo ha arrancado con una inusual tranquilidad en el circuito de Catar. No sólo porque la ausencia de los equipos y pilotos de MotoGP ha dejado a los de Moto2 y Moto3 como únicos habitantes del trazado de Doha, sino porque entre las medidas para contener el coronavirus, han decidido dejar fuera a los VIP.

"Está todo super tranquilo", afirma a este medio un miembro de un equipo de los que sí están en el circuito. La actividad en la pista se mantiene más o menos normal, pero sí se nota que falta una gran parte del público, sobre todo en las entrañas del paddock.

Normalmente es un hervidero de gente, muchos de ellos invitados que visitan por primera vez un circuito de competición, y que a veces suponen un estorbo para los que trabajan allí. No es culpa suya, sino que simplemente no pueden evitar pasear justo por zonas donde mecánicos, ingenieros y los propios pilotos tienen que pasar corriendo. Este fin de semana no habrá encontronazos entre los camiones, ni curiosos intentando colarse en los garajes.

Es el irónico beneficio que ha conseguido la limitación de público por el coronavirus en Catar. Más allá de esto, las disposiciones de la organización a los equipos son las habituales: evitar el contacto en la medida de lo posible, cuidar especialmente la higiene de las manos, etc.