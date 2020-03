El Valencia Basket se niega a jugar a puerta cerrada, pero no vende entradas a público italiano

El Valencia Basket contará con su público en la Fonteta este jueves para enfrentarse al Armani Milán de Ettore Messina. El club ha decidido no hacer caso a las recomendaciones de Sanidad, que pidió que todo encuentro deportivo que contara con alta presencia de público se disputara a puerta cerrada para protegerse del contagio de coronavirus.

"Valencia Basket ha constatado y dado traslado que no se han vendido entradas a aficionados italianos que deban desplazarse para el partido de la Turkish Airlines Euroleague del próximo jueves 5, ante Armani AX Exchange Milán. Y, por tanto, no se desplazarán aficionados, por lo que no dándose las circunstancias previstas en dicha recomendación, se facilita la tranquilidad de los aficionados locales que tienen previsto asistir al partido", han señalado en un comunicado.

Dicho de otra manera: dado que no han vendido entradas a aficionados procedentes de la capital lombarda, entienden que no deben hacer caso a lo que dijo Sanidad.

Cuentan con que la Fuente de San Luis estará casi llena, dado que prevén que asistirán los 7.750, además de las 74 vendidas a no abonados. El aforo total es de 8.000 espectadores. "Por lo tanto, no contará con aficionados desplazados desde las zonas afectadas de Italia; y el encuentro puede celebrarse con normalidad, atendiendo a las citadas recomendaciones", zanjan.