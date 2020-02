Gran lío con el VAR en el Sevilla - Espanyol: ¿acertó Cordero Vega o cometió un grave error?

El lío está servido. El VAR fue protagonista en el partido entre Sevilla y Espanyol y los aficionados del club andaluz están que trinan: ¿perjudicó gravemente Cordero Vega al equipo de Lopetegui?

Sobrepasada la primera media hora de partido, Sergi Gómez cometió una falta muy clara sobre Calleri, justo en la frontal del área sevillista. El colegiado fue avisado de que la jugada estaba en revisión, para determinar si era dentro del área y decidir si era o no expulsión. Cordero Vega determinó que la acción debía ser castigada con tarjeta amarilla y así se la mostró al jugador sevillista. Una decisión sujeta a opiniones: si no la consideró en un primer momento, ¿debía sacar una amarilla no contemplada en los supuestos del VAR?

El mayor lío vino después. Además de amonestar a Sergi Gómez, Cordero Vega decidió pitar la falta cometida sobre Calleri, algo que desde un amplio sector del mundo del fútbol consideran un error clamoroso en la aplicación del protocolo del vídeo arbitraje, ya que, al no haber señalado la falta en primera instancia, y al no estar contempladas las faltas como tal entre los supuestos que contempla el VAR, no se entendió que fuera rearbitrada la jugada. Para colmo de la polémica, el Espanyol marcó gol en ese libre directo y puso el empate en el marcador.

¿Qué dice el protocolo del VAR?

El sistema de vídeo arbitraje se usa en cuatro supuestos:

1. En caso de gol: para determinar si existe algún fuera de juego u otra infracción que lo invalide.

2. En caso de penalti: acciones dudodas en el área que puedan castigarse con la pena máxima.

3. Tarjeta roja. Acciones o agresiones que puedan suponer la expulsión de un jugador.

4. Confusión de identidad: en caso de que el colegiado no tenga claro quién ha cometido una infracción.

En el caso del tercer supuesto, está claro que se cumple el protocolo para determinar si Sergi Gómez debió ser expulsado. Sin embargo, ¿debió señalar la falta tras ser esta sancionada con amarilla y no haber sido pitada en primera instancia? Entre los periodistas especializados hay división de opiniones.

🙋🏼‍♂️ La aplicación del protocolo VAR en Sevilla es correcta. El árbitro es recomendado por el VAR para ver una posible ROJA. El árbitro la ve y la considera AMARILLA y señala la falta. Es CORRECTA la aplicación — Isaac Fouto (@isaacfouto) February 16, 2020