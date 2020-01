Nadal, condenado a sufrir a Kyrgios en octavos de final del Open de Australia

Rafa Nadal volverá a encontrarse con el incorregible Nick Kyrgios en la pista. El balear se enfrenta al australiano por los cuartos de final del Open de Australia 2020, en un duelo de alta tensión por el enfrentamiento entre ambos provocado en varias ocasiones por Kyrgios.

El español avanzó a octavos tras arrasar a Pablo Carreño en el duelo español de la tercera ronda, mientras que el oceánico tuvo que sufrir ante Khachanov en un partido que se fue a los cinco sets, con cuatro tie breaks, y pasó de las 4 horas.

Tras este encuentro Kyrgios no quiso dar mayor importancia a sus continuos enfrentamientos con Nadal y aseguró que "Rafa es uno de los más grandes que ha dado este deporte, no es que nos tengamos que gustar, pero nos respetamos".

El australiano añadió que Nadal "ha dicho que soy bueno para el tenis, es que no puedo decir que no me guste porque no le conozco, pero estoy seguro de que es un buen tipo".