La otra victoria de Serradori en el Dakar: dona 1 euro por kilómetro recorrido a niños afectados con cáncer

Mathieu Serradori dejó a Fernando Alonso sin su primera victoria en el Dakar 2020, después de una etapa en la que aprovechó que los de arriba tuvieron serios problemas para abrir pista sin las trazadas de las motos.

Para el francés, que es amateur, está siendo un rally inolvidable. En su quinta participación en el durísimo raid y segunda en coches (disputó tres en moto), está consiguiendo sus mejores resultados. Y eso que va con un buggy privado de Century, preparado casi de manera artesanal entre él y su copiloto y gran amigo, el belga Fabian Lurquin.

Séptimo en la primera jornada, ya en la segunda rozó el podio con un memorable cuarto puesto. En el arranque de la segunda semana del raid, Serradori ha demostrado que puede dar la campanada a poco que fallen los Mini y los Toyota, grandes dominadores de la prueba.

"Me gustaría dedicarle esta victoria, como expiloto de motos que soy, a Paulo (Gonçalves). No es fácil sacar fuerzas después de una jornada como la de ayer. Me ha ayudado mucho mi copiloto Fabien. En el coche somos dos los que peleamos y atacamos", decía un emocionado Serradori sobre la pérdida de Paulo Gonçalves.

La participación en este Dakar no es únicamente por encontrar fortuna y glorias personales. Serradori está muy concienciado con una causa en concreta: el cáncer infantil. Por eso, va a donar 1 euro por cada kilómetro que recorra a las familias de niños afectados. Tras abandonar en la cuarta etapa del año pasado, esta edición le va a salir un poco más cara, pero lo va a pagar encantado.