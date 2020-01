Rubiales, sobre la Supercopa y Arabia: "Detalles siempre hay, como en España"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se mostró "muy satisfecho" por el estreno de la nueva Supercopa de España, que se disputa en Arabia Saudí por primera vez y en un histórico formato de 'final four'.

Rubiales destacó que "hemos visto un espectáculo de primera magnitud", aunque apuntó que "sabiendo que todo puede mejorar", afirmó en Movistar+.

El dirigente declaró que no le han dolido las críticas por elegir la ciudad saudí de Yeda como sede para la Supercopa: "No me afectan, algunas son constructivas y oras, pase lo que pase, hacen su trabajo, van dirigidas".

Rubiales prefiere "olvidarlo, vamos a sonreír y a seguir poniendo medios para trabajar".

Sobre la organización de la Supercopa, el presidente recalca que "este es un país que está empezando a hacer este tipo de eventos", por lo que trabajan "para asesorarlos".

Eso sí, apunta que "solo son detalles, estamos muy satisfechos. Hemos podido comer y viajar por todo el país con plena libertad, no puedo decir nada muy negativo. Detalles siempre hay, también en España".