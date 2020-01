El Valencia aviva la polémica por el reparto de la Supercopa: "Iremos a la justicia ordinaria si es necesario"

El reparto de los ingresos de la RFEF por la Supercopa de España 2020 sigue siendo una de las polémicas que rodean a la competición, ya que unos equipos aspiran a ganar más dinero que otros y el Valencia se siente como el gran perjudicado.

Según el reparto de la RFEF, el FC Barcelona y el Real Madrid son los equipos que más dinero van a percibir y parten con una cantidad fija de 6,8 millones de euros.

Por otra parte el Atlético de Madrid percibirá 4 millones y el Valencia únicamente 2,5, algo que ha vuelto a denunciar el presidente del club che Anil Murthy:Iremos a la justicia ordinaria por el reparto económico de la Supercopa si es necesario", afirmó en una entrevista a Marca.

"No conforme"

El dirigente apuntó que "firmé el contrato no conforme en particular con el reparto económico", aunque reconoció que el club "está intentando participar en "la parte que la Federación llama comercial, nuestra presencia aquí y participación en eventos". Esto se refiere a "la distribución de camisetas, dar a conocer mejor el fútbol en Arabia".

No obstante Murthy mostró su disgusto por las cantidades asignadas a cada club: "No estamos de acuerdo en el reparto económico. El "no conforme" es específicamente en esta cláusula y vamos a ir hasta el fin para reclamar lo que es justo para el Valencia".

El presidente del Valencia recordó que "somos el campeón de Copa, ganamos al Barcelona de Messi" y que "yo no puedo aceptar condiciones diferentes que considero injustas. ¿Cómo voy a justificar esto ante la afición o ante la propiedad? Salimos de Valencia para jugar en Arabia como campeón de la Copa con condiciones muy inferiores", denuncia.

La decisión de emprender acciones legales para recurrir el reparto está tomada y "si fuera necesario llegaremoshasta la justicia ordinaria para arreglar este tema. Repito que es un torneo oficial y hay que tratarlo así. La Federación luego puede gestionar la parte comercial o de patrocinio como considere".

Murthy deja claro que "ahora hay cuatro clubes, pero el reparto económico por la parte deportiva debería ser el mismo. Tenemos derecho a competir en las mismas condiciones. En un torneo oficial, Valencia, Real Madrid, Barcelona o Atlético no pueden llegar aquí a participar en un torneo oficial con condiciones económicas según una parte comercial o una parte deportiva".