Fernando Alonso: "De todo lo que se ha dicho, me quedo con que tengo unas pelotas muy grandes"

Fernando Alonso compareció ante los medios a dos días del inicio de su primer gran reto de 2020: el rally Dakar. El piloto asturiano se mostró ilusionado ante la gran aventura que emprende, una dura prueba a la que, asegura, llega sobre todo para aprender: "Hay que ser realistas y saber las limitaciones de cada uno y las mías son grandes, la falta de experiencia, la primera vez en un Dakar... Los primeros días van a ser de mucho aprendizaje. Hay que acostumbrar la conducción, el ojo, las indicaciones de Marc...", explicó.

El piloto de Toyota agradeció el apoyo recibido: "De todo lo que han dicho de esta aventura me quedo con lo de que tengo unas pelotas muy grandes porque por marketing no vengo, no lo necesito, por diversión me divertiría más en otra disciplina donde sabes lo que haces, esto es nuevo y fuera de lo que tienes controlado", dijo.

"Siempre hay una expectativa muy grande en cualquier cosa que hago, hay muchos ojos puestos en cualquier carrera", añadió, sobre las repercusión de su participación.

"Intentaremos pasarlo bien, que nadie se lleve una decepción muy grande y que la gente entienda que en esa disciplina hay grandes pilotos, marcas y leyendas de esta carrera por lo que concentrar la preparación en seis meses hace imposible llegar al nivel que tienen algunos", sentenció.