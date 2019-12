Eli Pinedo estalla en plena retransmisión de la final del Mundial: "Es un robo en toda regla"

El polémico desenlace de la final del Mundial femenino de balonmano provocó el clamor del deporte español, que consideró que la pareja arbitral cometió un error en una jugada decisiva y no ocultó su malestar en las redes sociales. De las muchas críticas destacó el estallido de la legendaria exjugadora de las 'Guerreras' Eli Pinedo, que ha ejercido de comentarista para TVE durante la cita mundialista y se mostró indignada por la decisión arbitral en plena retransmisión.

Pinedo aseguró que "es un robo de las árbitras francesas" y lamentó que "no puedo creer que una final se decida con un error así".

La exdeportista afirmó que estaba recibiendo numerosos mensajes "de profesionales de este deporte, como árbitros o jugadores que conocen el reglamento" que tampoco podían entender el error arbitral.

Eli Pinedo lamentó que "el robo de Ainhoa es claro, nos acaban de impedir disputar una prórroga. Incluso a mí se me puede escapar, pero gente que conoce el reglamento a la perfección me está diciendo que es un robo en toda regla. Un robo", aseguró indignada.

"Soy de sangre caliente y he dicho lo que sentía, no me arrepiento"

Tras su sonada intervención en la retransmisión, Eli Pinedo atendió a 20minutos: "Soy de sangre caliente y he dicho lo que sentía en ese momento, no me arrepiento. Pero no quiero que todo lo que he dicho o lo que ha sucedido con las árbitras francesas ensombrezca el papel de nuestras chicas", explicó.

En cuanto a la jugada polémica, la exinternacional lo tiene claro: "A mí me ha parecido que no invade la línea de los seis metros y, por lo tanto, creo que ha sido un gran error que respeto porque eso hay que mantenerlo, pero si comparamos el arbitraje de la pareja española en el tercer y cuarto puesto, no han tenido el protagonismo que han tenido las árbitras francesas", dijo Pinedo, en referencia al partido por el tercer y cuarto puesto, arbitrado por la pareja española.

Por otro lado, Pinedo no quiso entrar en detalles sobre la relevancia de la nacionalidad de la pareja arbitral de la final: "No, Francia es una gran potencia del balonmano y ahí lo dejo... Lo respeto".

Sobre la posibilidad de implantar un VAR en el balonmano, la exjugadora y comentarista considera que no es necesario: "Ni los brazos ni los pies están invadiendo la línea de los seis metros", concluyó.