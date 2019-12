Joaquín bromea tras su hat-trick de récord: "Al Real Madrid ahora le saldrá más caro ficharme"

Joaquín Sánchez fue el gran protagonista de la victoria del Betis sobre el Athletic Club al marcar el primer hat-trick en solo 20 minutos y convertirse en el jugador de mayor edad en firmar tres goles en un partido de Primera, un logro que le hace sentir "como uno que sale por la Puerta del Príncipe (de la Maestranza) que como torero es algo espectacular", declaró en Tiempo de Juego de la Cope.

El capitán bético no supo muy bien cómo explicar el récord del goleador más longevo de LaLiga: "Fíjate tú, quién me lo iba a decir con esta edad" y no escondió que "independientemente de que el equipo ha ganado y ha jugado bien me voy con la satisfacción y alegría inmensa de lo que he vivido".

En la conexión juntaron a Joaquín con un imitador de Florentino Pérez, que bromeó con intentar ficharle de nuevo, lo que provocó una nueva broma del centrocampista andaluz: "Ahora le saldrá más caro ficharme", dijo entre risas".

"Si están felices conmigo y yo estoy feliz, es momento de sentarse y renovar"

Joaquín fue comparado con otra leyenda del Betis como es Rafael Gordillo, a quien considera "un grande, palabras mayores, fue un fenómeno como futbolista y como persona no te puedes imaginar, que te comparen con Gordillo es increíble".

La renovación

Dado que Joaquín vive su segunda juventud, la afición bética espera su renovación, ya que su contrato expira al final de esta temporada. Sobre este tema explica que "siempre he dicho que no quiero darle importancia porque no es cuestión de darle muchas vueltas. Si están felices conmigo y yo estoy feliz, es momento de sentarse y renovar si estamos de acuerdo".

Joaquín zanjó la cuestión asegurando que "me encantaría" renovar "y más en este momento, que estoy disfrutando y el equipo está bien".

El centrocampista no quiere "estar por estar" porque "hay que estar para competir, para luchar y para ser uno más dentro del vestuario, si no fuera así el camino sería otro", afirmó antes de reconocer que "estoy bien y eso es lo que me mantiene vivo".

Como jugador experimentado que es, Joaquín tiene claro que "el fútbol es muy caprichoso y cambia de la noche a la mañana. Lo pasado pasado está y aún no hemos hecho nada, estamos a 4 puntos de Europa y ese es nuestro objetivo".