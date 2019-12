Joaquín, sobre la próxima retirada de Messi: "Es que no tiene mi físico..."

Joaquín Sánchez, genio y figura, dejó una nueva frase para la antología al ser preguntado sobre las palabras de Messi en el Balón de Oro. El futbolista en activo que más partidos ha disputado en LaLiga se ve aún mucho tiempo en los terrenos de juego, pese a que está cerca de cumplir 39 años.

Mientras Messi apunta a que le queda poco, y tiene 32, el del Puerto se ve hasta los 40 como mínimo. ¿Por qué? Joaquín lo tiene claro: "Es que Messi no tiene mi físico. Siempre digo lo mismo: a estas alturas no puede mirar uno muy lejos. Lo importante es que sigo disfrutando, compitiendo y eso es fundamental", afirmó durante los Premios As del Deporte.

La veteranía de Joaquín es uno de sus principales argumentos, pero no el único. A sus 38 años sigue siendo indiscutible en el Betis, que capitanea, y aunque sus carreras y fintas por la banda no son las mismas que hace una década, mantiene el liderazgo habitual. Es precisamente por su veteranía por la que fue galardonado en los Premios As.