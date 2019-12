La dieta de Conor McGregor para volver a competir en la UFC

El regreso de Conor McGregor a un combate oficial de la UFC se producirá después de casi dos años lejos del octógono, por lo que necesita afinar su preparación física y mental para estar a tope. Desde entrenamientos diarios, pasando por dejar fuera su polémica vida (esto es lo más complicado) hasta volver a los hábitos saludables día a día. En este punto, la alimentación es clave.

'The Notorious' ha empezado una dieta para estar a tope para el día 18 de enero, cuando se enfrentará a Donald Cerrone en su vuelta a las artes marciales mixtas. Irónicamente no es una dieta para adelgazar, sino para engordar: McGregor ha perdido masa muscular y peso desde que dejó la competición, y ahora tiene que volver a ganarlo para situarse en los baremos del peso wélter (máximo de 77.1 kg). Actualmente tiene que engordar unos 7 kg (15 libras), por lo que ha empezado una rutina de alimentación muy estricta, que él mismo ha contado en una entrevista para 'Men's Health'.

"Como buena carne -pollo, salmón, algo de ternera- y mucha verdura de calidad y fruta como plátanos. Como huevos, una tortilla con un café americano (largo de agua) para un desayuno o un almuerzo a media mañana. Tomar suficientes proteínas es importante cuando me entreno, para ayudarme a construir músculo y recuperarme, así que lo completo con batidos de proteínas", relata.

En cuanto a la bebida, McGregor toma "agua y agua de coco". "Es importante mantenerse hidratado: lo primero que hago por la mañana son estirar y beber agua", señala. Posiblemente desde su último incidente con su propia marca de whisky se le han quitado las ganas de bebidas alcohólicas.

En esta dieta no entra nada de comida rápida ni ultraprocesada. "No tomo nada de comida para llevar. Nada de nada. Me alimento de carne de buena calidad, verduras de buena calidad y carbohidratos de buena calidad como patatas y calabazas, y eso es todo", afirma.