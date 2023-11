¿Quién es Rachel Zegler, protagonista de la precuela de 'Los juegos del hambre' y la próxima Blancanieves?

El matrimonio Zegler estaba unido por dos vínculos: uno, el amor que Craig (hijo de inmigrantes polacos) y Gina (cuya madre había venido de Colombia) se tenían entre sí. El segundo, el amor que los dos sentían por la serie Friends. Rachel Zegler, que se llama así en honor al personaje al que interpretaba Jennifer Aniston, es el punto en el que se funden ambas pasiones. Cuando la actriz nació, la sitcom preferida de sus padres iba ya por la octava temporada. Ese mismo año, vino al mundo David, el robot diseñado para amar que protagoniza Inteligencia Artificial. Su padre cinematográfico, como lo sería también de Rachel Zegler, era Steven Spielberg.

Hasta hace unos meses, Rachel Zegler tenía tantos largometrajes estrenados como Globos de Oro, es decir, uno. Sin embargo, la llegada de ¡Shazam! La furia de los dioses deshizo un empate tan delicado que era inevitable que, al primer contacto, se resquebrajase en mil pedazos. ¡Shazam! entró como una apisonadora en su vida profesional: la película de DC tuvo el dudoso honor de ser una de las menos vistas de la compañía y la crítica la sepultó bajo una lluvia de tomatazos. Si su antecesora había alcanzado un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes, esta no pasó del 49%. La racha de Rachel se había agotado. Su contador volvía a ponerse a cero.

Rachel Zegler, en '¡Shazam! La furia de los dioses' Cinemanía

Se busca estrella para película de Spielberg

Antes de ser la superheroína Anthea, y mucho antes de recoger el Globo de Oro a mejor actriz en comedia o musical, Rachel Zegler era, básicamente, una chica con conexión a Internet. También, una veterana en producciones escolares. Entre los muchos personajes que había interpretado sobre un escenario, estaba María, la protagonista de West Side Story.

Sin embargo, Zegler no era exactamente una desconocida: la actriz hizo valer su carné de nativa digital y atesoraba una cuenta en Twitter y un canal en Youtube que rebosaban actividad. Miles de usuarios seguían las andanzas de la cuasi anónima Zegler en sus redes sociales, se reían con el tono desenfadado (que, un Globo de Oro después, la actriz ha mantenido) de sus tuits y, sobre todo, la escuchaban cantar. Porque Zegler, tanto en Twitter como en Youtube, subía con asiduidad versiones de canciones (su Shallow fue visto por más de 12 millones de personas). Una de ellas, Tonight, de West Side Story.

De ahí el que, cuando un medio especializado en teatro publicó que Spielberg estaba haciendo audiciones para el papel de María en su futura adaptación de West Side Story, la primera respuesta (escrita con mayúsculas) en Twitter fuese esta: “RACHEL ¿DÓNDE ESTÁS?”. Rachel estaba justo donde quería su incipiente comunidad de seguidores: haciendo hueco en su agenda para un casting al que se presentaron 30.000 aspirantes. Spielberg se quedó con ella.

'West side story' (2021)

Aunque no tenía el encanto de Natalie Wood, que había encarnado a María en la película de Robert Wise, Zegler no necesitaba a una dobladora para sus números musicales. Wood, que era de origen ucraniano y no sabía cantar, había encandilado al público hacía 60 años gracias a su trabajo como la puertorriqueña María. Así que, ¿por qué no podía hacerlo Zegler, que tenía sangre latina y no desafinaba?

Rachel Zegler en 'West Side Story' Cinemanía

“¿Qué es lo peor que te ha dicho nunca un profesor?”, se preguntaba un usuario del difunto Twitter el día en el que la West Side Story de Spielberg se estrenó. Rachel Zegler le respondió esto: “Me dijo que no era nada atractiva. Fue algo que me marcó de por vida. Y ahora está a punto de verme cantando I feel pretty en la puñetera pantalla grande”.

Aunque la película, en términos crematísticos, fue un fracaso (el Rey Midas de Hollywood hacía mucho que había perdido su corona, y tampoco la encontró en The Fabelmans), la adaptación de Steven Spielberg fue reverenciada por crítica y (su exiguo) público, llegando a ser tenida por superior a la versión de Wise. A Zegler, que tenía ante sí la tarea de sobrevivir al resplandor de Natalie Wood, le dieron el mencionado Globo de Oro y el premio de la Asociación de Críticos norteamericanos. Es decir, que no lo hizo nada mal.

‘Balada de pájaros cantores y serpientes’ (2023)

Si hacer olvidar a Natalie Wood fue su trabajo de fin de grado, conseguir que el público disfrute de una película de Los juegos del hambre sin Jennifer Lawrence será su doctorado. Balada de pájaros cantores y serpientes, que se desarrolla varias décadas antes de lo narrado en la saga, llegó a las salas el 17 de noviembre y supuso el segundo trabajo como protagonista de Zegler. También, la última vez que la veremos en, al menos, un año.

Tom Blyth y Rachel Zegler en 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes'. Cinemanía

‘Y2K’ (2024)

En la carpeta de proyectos futuros, sobresale esta comedia de A24 que será, a su vez, el debut como director de Kyle Mooney, miembro de Saturday Night Live durante casi diez años. Por el momento, sólo sabemos que se desarrolla en 1999 y cuenta la historia de dos personas que se cuelan en una fiesta de despedida del segundo milenio. También, que llegará en algún momento de 2024.

Rachel Zegler en 'West Side Story' Cinemanía

‘Paddington en Perú’ (2024)

Una de las apuestas más arriesgadas que hay en el horizonte, ya que su antecesora es considerada una obra maestra (y no de forma irónica).. La tercera aventura del oso Paddington se estrenará a finales de 2024 en Reino Unido y, ya en 2025, en el resto del mundo y en ella actuará, además de Zegler, Olivia Colman, Antonio Banderas o Emily Mortimer.

Olivia Colman, Antonio Banderas y Rachel Zegler Cinemanía

‘Blancanieves’ (2025)

Puede que esta película ostente un récord pendiente de verificación: el del largometraje que, a falta de dos años de su estreno, ha enfadado a más gente. Tendremos que esperar a 2025 para ver a Rachel Zegler como Blancanieves, pero el live-action de Disney ya reúne entre sus detractores al hijo del director de Blancanieves de 1937, a Peter Dinklage y a la derecha estadounidense en bloque, que ha financiado su propia versión del cuento para asegurarse, así, de que Blancanieves sea lo más blanca posible.

Rachel Zegler como Blancanieves Disney/Entertainment Weekly

