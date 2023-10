La derecha estadounidense prepara su propia 'Blancanieves' de acción real para combatir el remake de Disney

Dentro de la conformación de la llamada “alt-right” estadounidense o de fenómenos como el ascenso de Donald Trump, es indispensable tener localizado al periodista Ben Shapiro. Y particularmente al medio que fundó junto a Jeremy Boreing allá por 2015, The Daily Wire. Desde postulados ultraconservadores y ocasionalmente conspiranoicos, el Daily Wire ha sido el azote del Partido Demócrata, y de un tiempo a esta parte también muy crítico con la ideología que promulga supuestamente Hollywood. Así se entiende la fundación de una división cinematográfica, donde Shapiro y Boreing puedan producir sus propias películas.

Películas, claro, que nacen con estas intenciones combativas. Daily Wire, por ejemplo, fue la responsable de producir el western de 2022 Tensión en Montana. Protagonizaba Gina Carano, y el impulso del proyecto nacía del mediático despido de Carano por sus ideas políticas de The Mandalorian. No es que la película fuera un gran éxito, pero Daily Wire tiene una amplia base de seguidores detrás (muchos de ellos han apadrinado, sin ir más lejos, la reciente Sound of Freedom), y está decidida a seguir compitiendo con la industria mainstream. Así hay que entender su última ocurrencia: una adaptación de Blancanieves.

Su título es Snow White and the Evil Queen y nace como punta de lanza de una división de Daily Wire dedicada al público familiar, Bentkey. Es una de tantas adaptaciones de los hermanos Grimm, pero esta ha nacido a rebufo de la controversia del remake en acción real de Blancanieves y los siete enanitos, la clásica película de animación de Disney. La Casa del Ratón (uno de los principales punching balls de la ultraderecha estadounidense) lleva tiempo trabajando en una nueva versión dirigida por Marc Webb, habiendo fijado su estreno para el 22 de marzo de 2024. Snow White and the Evil Queen quiere hacerle la competencia.

Así que Daily Wire la ha fijado igualmente para 2024, y ha trabajado tan rápido como para poder lanzar un tráiler antes de que la Blancanieves de Disney pueda hacer lo propio. En el tráiler vemos a Brett Cooper interpretando a la icónica princesa. Cooper es, para más señas, la presentadora de uno de los programas del conglomerado mediático Daily Wire, The Comments Section, y se muestra muy ufana de encarnar a Blancanieves. “Me crié con los cuentos de hadas originales de los Grimm, ¡así que estoy encantada de que estemos dando vida a esta icónica historia para la próxima generación! Blancanieves es un personaje tan bello que me siento muy honrada de interpretarlo”.

Announcing Bentkey's first live-action feature film: Snow White and the Evil Queen starring @imbrettcooper pic.twitter.com/HpYoskemAG — Daily Wire (@realDailyWire) October 16, 2023

“Como todos los mejores cuentos de hadas, esta es una historia con valores atemporales, como el amor, la amistad y la bondad, y estoy impaciente por compartirlos”. Lo de los valores atemporales le obsesiona bastante a Shapiro y Boreing, siendo este último el encargado de presentar la película. “Es una historia de una princesa y un príncipe, de belleza y vanidad, de amor y poder que nos eleva de la muerte a la vida. Nuestra propia adaptación de un cuento de hadas”. Boreing, por supuesto, no se resiste a tirarle beef a Disney.

Daily Wire contra Disney

“Hicieron falta 100 años para construir Disney”, afirma en referencia al centenario que justo esta semana celebra la Casa del Ratón. “Sabemos que no somos lo que Disney es hoy, pero esperamos que con el tiempo podamos convertirnos en lo que ellos fueron, antaño: un pequeño estudio con grandes ideas y el valor de perseguirlas... Aunque Disney sigue utilizando el nombre de Walt, hoy han abandonado su legado”. Las quejas de Daily Wire y su público pasan por la elección de Rachel Zegler (West Side Story) como la protagonista del remake, siendo latina cuando el personaje original tenía “la piel tan blanca como la nieve”.

Esta Blancanieves tampoco “sueña con el amor verdadero”, y los enanitos que la acompañan no son exactamente enanitos, sino un grupo de personajes de estaturas y etnias variadas que enfadaron bastante en Internet según se filtraron algunas fotos del rodaje. La película, que tiene a Gal Gadot en el papel de la malvada madrastra, no ha revelado una sola imagen oficial, pero igualmente ha llegado a ser criticada por un extrabajador de Disney llamado David Hand. Sí, como el director de la película original de 1937: Hand es su hijo, y está convencido de que el remake es un insulto a la memoria de su padre y de Walt Disney.

“Es un concepto distinto y estoy totalmente en desacuerdo con él. Sé que mi padre y Walt también lo estarían. Es una vergüenza que Disney quiera hacer esto ... Sus ideas son ahora tan radicales”, declaraba recientemente. “Cambian las historias, cambian el proceso de pensamiento de los personajes... Están inventando cosas nuevas y no me gusta nada de eso. Me parece francamente insultante. No se respeta lo que hizo Disney y lo que hizo mi padre... Creo que Walt y él se revolverían en sus tumbas”. Veremos cómo va esta estrambótica competición el año que viene.

