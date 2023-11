Mikaela, Sasha, Theo...: Así son los siete hijos de Steven Spielberg

Salvar al soldado Ryan, Jurassic Park, En busca del arca perdida, E.T. El extraterrestre, Tiburón, La lista de Schindler, West Side Story, El puente de los espías, La terminal, Minority Report, Múnich, Atrápame si puedes, Encuentros en la tercera fase... Las películas de Steven Spielberg, solo como director, han marcado a varias generaciones de jóvenes y no tan jóvenes y, sobre todo, son mundialmente conocidas, así como reconocidas bajo ese apelativo de 'grandes clásicos del cine'.

Sin embargo, la vida privada del llamado 'Rey Midas de Hollywood' es bastante más desconocida. Y es curioso porque el cineasta, que cumplirá 77 años a mediados del próximo mes de septiembre, no solo ha dominado la taquilla y la crítica mundial desde prácticamente que comenzó a ponerse tras las cámaras, sino que también ha conseguido formar una gran familia de siete hijos, varios de ellos adoptados.

Repasamos aquí la vida de cada uno de los siete hijos e hijas del afamado director, quien ha estado casado en dos ocasiones —con la actriz Amy Irving de 1985 a 1989 y desde 1991 con la también intérprete Kate Capshaw, a quien conoció en el rodaje de Indiana Jones y el templo maldito—, por orden de nacimiento.

Jessica Capshaw

Nacida en 1976, es la primogénita de Kate Capshaw, fruto de su primer matrimonio con su exmarido, Robert Capshaw. Cuando Kate se casó con Steven, Jessica, que entonces tenía 15 años, se convirtió en la hijastra del director. Licenciada por la Universidad de Brown, también se interesó por la actuación, siendo su papel más conocido el de Arizona Robbins en la serie Anatomía de Grey, que encarnó desde 2005 a 2018.

Está casada con el empresario Christopher Gavigan, cofundador de la empresa The Honest Company junto a Jessica Alba. Tienen cuatro hijos.

Max Samuel Spielberg

Max es el primer hijo biológico de Steven Spielberg. Lo tuvo con su primera esposa, Amy Irving, en 1985. Aunque tardarían cuatro años más en divorciarse, ya no tendrían más hijos, si bien su madre tendría otro hijo más, Gabriel Barreto, en 1990, fruto de su relación con el cineasta brasileño Bruno Barreto.

Max ha seguido los pasos de su padre en la industria visual, si bien ha preferido decantarse por el departamento de arte. Se ha centrado en el mundo de los videojuegos y, según la web especializada IMDb, ha aparecido en los créditos de trabajos como Assassin's Creed: Unity o, curiosamente, Jurassic Park: Trespasser. Asimismo, en 2002 dirigió el cortometraje Snap Shot.

Está casado con la bloguera de belleza Valerie Spielberg.

Theo Spielberg

Kate también había adoptado, antes de casarse con Steven Spielberg, a otro niño, Theo, nacido en 1988, y el cineasta también se convirtió en su padrastro.

Según su ficha en IMDb, ha trabajado como equipo adicional en algunas producciones de su padre, así como en el Saturday Night Live o el documental sobre Justin Bieber Never Say Never. Además, junto a su hermana Sasha formó la banda de música Wardell, donde él toca la guitarra y ella canta. Llegaron incluso a dar un concierto en el famoso festival South by Southwest en 2013.

Sasha Spielberg

Sasha, la primera hija biológica de Steven y Kate, nacida un año antes de que se casaran, es quizá una de las más famosas de entre la vasta troupe del director. Pero únicamente porque es la que más veces ha salido en películas del director haciendo pequeños cameos.

"Si ves mi [ficha en] IMDb, es bastante obvio que muchas de ellas son películas de mi padre, porque siempre encontraba esos pequeños pepeles para mí y me decía: 'Oye, necesito un favor, ¿quieres hacer de este pequeño personaje en el que le pegas un puñetazo a Shia LaBeouf?'", bromeó sobre su carrera como actriz durante una entrevista de 2018 con Rolling Stone.

Así, ha aparecido en La terminal, Múnich, Los archivos del Pentágono o Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, pero también en otras cintas como Los chicos están bien o Licorice Pizza. Además, claro, del tema de la música, porque aparte del dúo de indie-folk junto a su hermano, toca el piano y canta.

Está casada desde 2022 con el artista y diseñador Harry McNally.

Sawyer Spielberg

El segundo hijo biológico de Steven y Kate vino al mundo en marzo de 1992. Es, él sí, un actor: ha estudiado interpretación en la Atlantic Theatre Company de Nueva York y ya ha realizado varios papeles, donde destaca un rol de teniente en la futura miniserie sobre la II Guerra Mundial Los amos del aire, producida por su padre y Tom Hanks.

En una entrevista con Drew Barrymore, dio a conocer que Steven Spielberg a veces hacía de su propia casa y la forma de criar a sus hijos un set de rodaje: "Cuando era adolescente, me costaba mucho levantarme para ir a la escuela. Una mañana entró mi padre y dijo: 'Está bien, yo soy director y tú eres actor, así que voy a irrumpir en la habitación y tendrás que levantarte, cepillarte los dientes, vestirte y bajar a desayunar'. Y efectivamente, entró, dijo '¡Acción!', y yo me levanté, me lavé los dientes, bajé a desayunar y todo funcionó".

Está casado con la también actriz Raye Levine Spielberg desde octubre de 2018.

Mikaela Spielberg

Mikaela George Spielberg, la segunda hija adoptada por Steven y Kate —si bien fue la primera que adoptaron juntos, nada más nacer, en 1996—, es probablemente la más díscola, la que más ha saltado a los medios y la que vivido con mayor peso los problemas de crecer bajo el peso de la fama familiar.

A comienzos de 2020 daba el salto al porno, concretamente a los vídeos en solitario. Aunque el mundo de la pornografía no suele significar casi para ninguna de sus intérpretes un lugar salvífico ni liberador, ella lo consideraba un "viaje de curación" dado que había pasado una época terrible, ya que tenía el trauma de los abusos sexuales en su adolescencia.

La bailarina exótica profesional, de lo que tenía una licencia, afirmó entonces que sus padres sabían que haría lo que quisiera "les gustase a ellos o no", si bien una fuente confirmó que estos estaban preocupados, dado que Mikaela se autoconsidera "una criatura sexual" y que lo que está haciendo "es empoderador". "Sentí un poco de alivio [cuando se lo conté]", añadió, "ya que era como si se hubieran estado preparando para recibir la noticia y por eso no estaban tristes por mí ni por mi elección de carrera".

Sin embargo, su vida había estado lastrada por sus problemas de alcoholismo —derivados y exacerbados por un trastorno límite de la personalidad, una baja autoestima y desórdenes alimenticios— y un arresto en Nashville por violencia doméstica contra su entonces prometido, Chuck Pankow, 24 años mayor que ella. El caso fue desestimado en septiembre de 2020.

Destry Allyn Spielberg

Y la pequeña, la tercera hija biológica de Steven y Kate. Nacida el 1 de diciembre de 1996, es modelo —tiene contrato con la agencia DT Model Management— y desfiló en la pasarela de Dolce & Gabbana en 2017, así como también ha hecho sus pinitos como actriz en pequeños papeles.

Pero, sobre todo, es quien está más cerca de seguir los pasos de su padre: tras dirigir un par de cortometraje, los cuales, a pesar de las buenas críticas, fueron acusados de nepotismo, debutará como realizadora de un largometraje con Please Don’t Feed the Children, un thriller de terror protagonizado por Michelle Dockery (Downton Abbey).

Aunque Destry Allyn se comprometió en julio de 2020 con el actor suizo Genc Legrand, aparentemente se separaron aproximadamente un año después, ya que no hubo comunicado oficial.