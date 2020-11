La hija de Steven Spielberg dice que entrar en el mundo del entretenimiento para adultos es "un viaje de curación"

A sus 24 años, y después de una vida marcada los abusos de sustancias, llegando al punto de ser arrestada por violencia doméstica, parece que la vida de Mikaela Spielberg, la hija adoptiva del mítico director Steven Spielberg y la actriz Kate Capshaw, ha encontrado un lugar en el que sentirse cómoda.

Aunque el mundo de la pornografía no suele significar casi para ninguna de sus intérpretes un lugar salvífico ni liberador, en su caso ella misma no ha dudado en declarar que se trata de una industria donde no solo ha perdido ese perfil bajo que siempre ha intentado llevar sino también un momento de inflexión.

La joven ha hablado en una entrevista con el periódico Daily Beast sobre cómo entrar en el mundo del entretenimiento para adultos ha resultado ser una experiencia balsámica y beneficiosa para ella, hasta el punto de asegurar que ha sido salvada.

"He llegado a sentir que, de no haber hecho el trabajo que tenía que hacer para mí misma y para mis relaciones, habría muerto en un año", han sido sus duras palabras, no solo refiriéndose a su detención por violencia contra su pareja, Chuck Pankow, un hombre 27 años mayor que ella, sino también a las drogas.

La joven ha estado lidiando desde muy joven con la depresión, la anorexia y la ansiedad, algo que intentó paliar mediante el abuso de drogas y, sobre todo, alcohol. "Estoy a mitad de un viaje de curación, hace dos años estaba en mi peor momento", ha confesado Mikaela, quien sufrió abusos sexuales en su adolescencia.

La también aspirante a bailarina exótica profesional -tiene una licencia como trabajadora sexual- ha hablado igualmente del contenido que hace para la plataforma ManyVids, donde recalca que únicamente baila y que no es "un servicio completo". "He aprendido que, en mi experiencia, no disfruto del contenido hardcore. Lo que elijes hacer es tu decisión, y yo disfruto del porno suave y del que tiene en cuenta la pasión", ha matizado.

La actriz birracial ha asegurado que se sintió "una caricatura mediática de lo que no queremos en la sociedad" tras su arresto en febrero, aunque ha preferido no hablar más del tema porque pondría "en peligro" su seguridad. No hay que olvidar que Mikaela se autoconsidera "una criatura sexual" y que lo que está haciendo "es empoderador", como afirmó hace unos meses.

Para acabar, reflexionó sobre lo que han significado para ella estos años sanadores: "Lo diré de esta manera: puedes tener todo el amor del mundo y aún así sentirte increíblemente sola. Y eso es lo máximo que voy a decir por respeto a las gentes que conozco", ha finalizado, sin especificar si se refería a sus padres, a los que siempre ha defendido