La hija de Spielberg, Destry Allyn, debutará como directora con 'Please Don’t Feed the Children', un thriller de terror

¿Siguiendo los pasos de su famoso padre? Destry Allyn, hija de Steven Spielberg y la actriz Kate Capshaw, ha basado hasta ahora su carrera en sus trabajos de modelo e influencer, y también ha hecho sus pinitos como actriz. Pero ahora prepara, a los 26 años, el debut como directora de un largometraje de ficción, será en Please Don’t Feed the Children y que se anuncia como un thriller de terror psicológico.

Un proyecto que empezaría a rodarse a finales de abril en escenarios de Nuevo México y para el que ya ha fichado a su primera gran estrella, la actriz londinense Michelle Dockery, conocida por su personaje de Lady Mary Crawley en la serie Downton Abbey.

El argumento tiene sabor posapocalítico. Después de que un brutal virus haya causado estragos entre la población adulta del país, un grupo de huérfanos se dirigirán hacia el sur en busca de una nueva vida. Sin embargo, en su camino toparán con una mujer trastornada que guarda un peligroso secreto.

Hasta el momento, su experiencia previa tras las cámaras se limitaba a dos cortos, uno de ellos, Let Me Go the Right Way, premiado el pasado año en el City of Angels Women's Film Festival.

Y de entre la numerosa prole de Steven Spielberg y Cate Capshaw, entre hijos e hijas fruto de sus anteriores matrimonios (dos), adoptados (dos más) y biológicos (tres), la incursión de Destry Allyn nos recuerda que otro de los retoños de la pareja, Sawyer Spielberg, también debutó, pero como actor protagonista, en 2020 y en una modesta producción, el thriller Honeydew. Folk horror con reminiscencias al clásico cuento de Hansel y Gretel dirigido por Devereux Milburn.

