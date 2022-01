Peter Dinklage critica duramente el nuevo remake de 'Blancanieves y los siete enanitos' de Disney

Peter Dinklage ha estallado contra la nueva versión de Blancanieves y los siete enanitos que prepara Disney. El actor norteamericano ha mostrado su descontento ante el nuevo remake del estudio, que para él no debería de realizarse debido a la representación de los personajes.

Dinklage se pronunciaba sobre el asunto en una entrevista reciente, donde hablaba también sobre la elección de Rachel Zegler (West Side Story) como la nueva protagonista de este live action. "Me sorprendió un poco que estuvieran muy orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Todavía estás contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo allí. No tiene sentido para mí”.

El actor no ha dudado en cargar contra este nuevo remake creado por la Casa de Mickey Mouse, que critica desde su propia perspectiva como afectado por la acondroplasia. "Eres progresista en un sentido y todavía estás haciendo esa maldita historia sobre siete enanos viviendo juntos en una cueva, ¿qué diablos estás haciendo, hombre? ¿No he hecho nada para promover la causa desde mi posición? Supongo que no soy lo suficientemente ruidoso".

Un tema ante el que parece que mucha gente no ha reflexionado y que cabrea enormemente al actor. "De verdad, lo digo con todo el amor y el respeto a la actriz y a todas las personas que pensaron que estaban haciendo lo correcto con esta película. Pero estoy un poco como, ¿qué estáis haciendo?".

Pese a todo, el actor que estrenaba recientemente la nueva versión de Cyrano dirigida por Joe Wright (El instante más oscuro) no cierra puertas ante esta historia. "Si decidís contar la historia de Blancanieves con el giro más jodido y progresivo. Hagámoslo. Estoy dentro".

