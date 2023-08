La icónica actriz que predijo su trágica muerte: tenía miedo a las "aguas oscuras" y su cuerpo apareció flotando en el Pacífico

Según cuenta la leyenda, y Hollywood está lleno de ellas, una vidente recibió a Natalie Zacharenko, cuando aún era una niña, en su consulta. La adivina presagió que Natalie se convertiría en una mujer muy bella, pero la advirtió de que se mantuviera lejos de las aguas oscuras.

Treinta años más tarde, el cuerpo de Zacharenko apareció flotando en el Pacífico frente a las costas de California. Los periódicos de todo el mundo publicaron que acababa de morir una de las grandes estrellas del cine, aunque en sus portadas no figurase bajo el nombre de Zacharenko, sino con el apellido que, desde los 40, había adoptado. Wood. Natalie Wood.

En 1980, apenas un año antes de su muerte, la actriz tres veces nominada al Óscar confesó en un programa de televisión que le tenía pánico al agua: “Siempre me ha dado miedo el agua, aún hoy me lo produce, el agua oscura, el agua de mar, la de río, cualquiera”.

Meses más tarde, y según la versión oficial, Wood, en camisón y calcetines, saltaría a un bote que jamás había manejado con anterioridad y, en medio de la noche, se alejaría de su yate Splendour, en el que viajaba junto a su marido Robert Wagner y al también actor Christopher Walken, para no volver nunca.

En 2018, la investigación sobre su muerte se reabriría a petición del antiguo capitán del Splendour, Dennis Davern. El marino había declarado ante la policía que Wood se había marchado en el bote cuando el resto de la tripulación dormía, pero la generosa oferta de un tabloide hizo que Davern variase su testimonio y apuntara, directamente, hacia Robert Wagner como responsable de la muerte de la actriz.

“No me guió la avaricia, sino mi propia conciencia”, defendió el capitán de barco en el documental Death in dark water, inédito en España pero disponible, en inglés, en Youtube.

Un matrimonio de ida y vuelta

Wagner y Wood se casaron dos veces, en 1957 y en 1972. Las infidelidades de la actriz, que mantuvo relaciones con Elvis Presley o Warren Beatty (compañero de rodaje en Esplendor en la hierba) acabaron con el primer matrimonio.

Como reconoció Robert Wagner en el documental de HBO Natalie Wood: What Remains Behind, los celos románticos no fueron el único problema de la pareja, sino también los profesionales, ya que, mientras Wood trabajaba para John Ford en Centauros del desierto y para Robert Wise en West Side Story, la carrera de Robert Wagner daba bandazos entre producciones menores de Richard Fleischer y Nicholas Ray.

En los setenta, Wagner y Wood se reencontraron y volvieron a casarse. No obstante, su relación aún arrastraba los problemas de antaño. Según los investigadores que reabrieron el caso de Wood, un antiguo vecino de la actriz les confesó que muchas noches de su infancia fueron interrumpidas por la intérprete, que aporreaba la puerta de su hogar pidiéndole a sus padres que la dejasen a entrar porque su marido iba a matarla.

Un invitado en el Splendour

Natalie Wood nunca vio estrenarse Proyecto Brainstorm, película que coprotagonizó junto a Christopher Walken. No obstante, sí terminó el rodaje y, para celebrarlo, invitó a Walken a un fin de semana en alta mar a bordo del yate Splendour, del que ella y Wagner eran propietarios.

De acuerdo con Dennis Davern, la incorporación de Walken no le hizo ninguna gracia al marido de Natalie Wood. El reciente ganador de un Óscar por El cazador representaba todo cuanto Wagner temía: era más joven que él, había triunfado en Hollywood, tenía una magnífica sintonía con su esposa y, según se rumoreaba, Natalie Wood y Walken habían tenido un romance mientras filmaban Proyecto Brainstorm.

El capitán del Splendour refirió que Robert Wagner pasó la mayor parte de su fin de semana en alta mar en el bar del yate. Su humor, inestable desde que Christopher Walken irrumpió en el barco con un elegante jersey de cuello de cisne y una amable sonrisa, se agrió al bañarse en litros y litros de whisky.

La primera noche, y de nuevo según Davern, Wood le rogó al capitán que la llevase a tierra firme. Cuando este le contestó que no se atrevía a poner rumbo a California debido al temporal, Natalie Wood se abrazó a Davern y, llorando, le reveló que iba a dejar a su marido.

A la mañana siguiente, la actriz había cambiado de parecer. “Me dijo que intentaría arreglarlo con un buen desayuno”. Christopher Walken la esperaba en cubierta y, ajeno a los problemas matrimoniales de la actriz, logró sin esfuerzo hacerla reír a carcajadas. Fue así como los encontró Robert Wagner, aún aturdido por el alcohol: En medio de una felicidad que Natalie Wood no volvería a experimentar.

“Gritos, golpes y, después, silencio”

Al caer la noche, Davern se cobijó en su camarote y, desde allí, escuchó ruidos provenientes de la habitación principal del barco. Wagner y Wood estaban teniendo una de sus furibundas y habituales peleas. El capitán del yate aseguró que la trifulca dio paso a gritos y golpes que fueron incrementando su intensidad hasta que, de repente, el Splendour se sumió en el silencio. Sólo se escuchó algo más: el sonido de una botella al partirse contra el suelo.

Davern intentó conciliar el sueño pero, al no conseguirlo, salió a cubierta y se percató de que el bote que acompañaba al yate había desaparecido. Alguien había soltado las amarras. “No creo que fuese Natalie Wood, que nunca supo manejarlo, y mucho menos que el responsable fuera Christopher Walken. Tampoco fui yo”, añadió el capitán. Davern llamó al camarote de Wagner y este, tras unos segundos, le abrió. Su mujer no estaba con él.

Walken se despertó y, al saber que Wood no se encontraba a bordo, respaldó a Davern para que pidiesen auxilio. Sin embargo, Wagner se opuso. “En una situación similar, cualquier persona habría llamado a la patrulla de Salvamiento Marítimo”, explica el investigador responsable de la reapertura del caso. “Pero el marido de Natalie Wood decidió esperar”.

Unas horas más tarde, y acuciado por la insistencia de Davern y Walken, Wagner, de mala gana, accedió. La policía no tardaría en encontrar el cadáver de Natalie Wood, flotando en esas mismas aguas oscuras que ella tanto temía, y contra las que una adivina le había advertido en su infancia.

De accidente a causas sin determinar

El caso se solventó con cierta rapidez. Natalie Wood había salido con el bote y su inexperiencia había provocado que naufragase y terminara ahogándose. Wagner zanjó la cuestión relativa a la botella que Davern había oído quebrarse contra el suelo al culpar a la mar, que aquella noche estaba picada. Que las olas partiesen algún que otro objeto era, al fin y al cabo, frecuente y no había que preocuparse por ello.

Sin embargo, el cambio de versión de Davern incitó a los investigadores a reabrir el caso. Por su parte, Wagner cometió el error de alterar su declaración en Pieces of my heart, autobiografía publicada en 2008. En uno de sus capítulos, Wagner escribe que aquella noche, Walken y él discutieron acerca de la carrera de Natalie Wood y, en un ataque de ira, Wagner rompió una botella. La misma botella que, supuestamente, había hecho trizas el oleaje.

Un análisis del cadáver de Natalie Wood levantó suspicacias entre los investigadores: por primera vez, repararon en que el cuerpo de la actriz presentaba heridas y contusiones acordes con una agresión física. John Corina, sheriff del condado de Los Ángeles, declara en Death in dark water que Natalie Wood fue probablemente golpeada antes de caer al agua.

Marti Rulli, autora, entre otros, del libro Goodbye, Natalie, Goodbye, Splendour, va más lejos aún al afirmar, sin sombra de duda, que Wagner asesinó a Natalie Wood. La escritora descarta la hipótesis de que la actriz, por su propia cuenta, se marchase en un bote. “Estaba en camisón y calcetines, y ella ni siquiera habría recogido el correo con esa ropa”, afirma.

Robert Wagner se negó a cooperar con los investigadores en la reapertura del caso, lo que lo señaló como probable sospechoso para la policía angelina. El actor, además, había sido la última persona en ver con vida a Wood. Christopher Walken se ha negado a pronunciar una palabra acerca de la muerte de la actriz, como subrayó en una entrevista para la CBS. Sin embargo, sí ha colaborado en la reapertura del caso y, como los investigadores indican, su inocencia está fuera de toda duda.

El dos veces marido de Natalie Wood, entre tanto, cumplió el pasado febrero 93 años. Desde los noventa, está casado con la actriz Jill St. John, más conocida por su elevado cociente intelectual (se supone que supera los 160 puntos) que por su filmografía.

Robert Wagner sigue actuando: con una película, The trouble with Billy, pendiente de estreno, la última vez que vimos a Wagner fue en la veterana serie Navy: Investigación criminal, donde interpreta al padre de uno de los principales protagonistas. En una ocasión, el personaje de Wagner es arrestado al ser considerado sospechoso de asesinato. Sin embargo, resulta inocente. O, al menos, así lo declara el juez.

