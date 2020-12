Christopher Walken vive feliz: no tiene móvil ni ordenador

Parece sorprendente que en 2020 algunas personas no utilicen ordenadores o teléfonos móviles. Algunos actores como Tom Cruise se han mostrado reacios a ello en algunas ocasiones. No obstante, sorprenden especialmente las nuevas declaraciones del actor Christopher Walken, quien confiesa que nunca ha sido poseedor de ninguna de estas tecnologías.

En una entrevista por Zoom con el programa The Late Show de Stephen Colbert, el intérprete norteamericano confesaba que había necesitado ayuda para la conexión. "Alguien ha tenido que venir y prepararme esto porque no tengo móvil ni ordenador".

Esto intrigaba al presentador, quien decidía indagar sobre esta cuestión, para ver si este estaba en contra de la tecnología. "No, no. Solo llegué tarde. Creo que tengo una cierta edad en la que esto me pasó de largo. Nunca me involucré en ello, porque sería extraño que un niño de 10 años fuera mucho mejor que yo".

Sin embargo, los teléfonos se han convertido en parte indispensable de nuestra vida laboral diaria, por lo que Walken tiene sus trucos: "si tú necesitas uno, alguien más lo tiene". Además, el actor confiesa que nunca ha enviado un correo electrónico o ha utilizado redes sociales como Twitter.

Tal es el desconocimiento del veterano actor hacia las nuevas tecnologías, que no sabe ni telefonear. "Algunas veces en una película me dan un móvil, pero es más para que puedan encontrarme... como un collar de seguimiento. Si quiero usarlo, alguien tiene que marcar por mí para ese tipo de cosas".

El estadounidense aclaraba esto durante la promoción de la serie The Offenders, proyecto tras el cual se encuentra Stephen Merchant, cocreador de The Office.