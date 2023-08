Hollywood ama a Taylor Swift: los mejores vídeos y fotos de estrellas de cine en el Eras Tour

En estos tiempos de discordia, siempre es agradable ver cómo una fuerza unificadora hace que la gente olvide sus diferencias. Sin ir más lejos, aunque el mundo se halle dividido por temas como el cambio climático, los derechos LGTBI o la guerra de Ucrania, parece haber unanimidad en el hecho de que todo el mundo ama a Taylor Swift. Y las estrellas de cine no son la excepción.

Así, el Eras Tour no solo ha servido para congregar a swifties de todo el mundo deseosos de adorar a la cantante de Pensilvania. También ha sido un punto de encuentro para rostros de Hollywood como Channing Tatum, Charlize Theron, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence y muchos otros.

A continuación os ofrecemos los mejores clips de actores y actrices asistiendo a los conciertos de 'Tay'. Algunas de estas figuras se conformaron con disfrutar del concierto desde la zona VIP, pero otras lo dieron todo bailando entre el público... Con resultados dispares.

Channing Tatum

Gracias a su filmografía, todos sabemos que Tatum (aquí, con su hija Everly) es un as del baile, pero jamás supusimos que le quedaría tan bien el corazón de pedrería en el ojo.

Charlize Theron

El concierto de Swift en Los Ángeles coincidió con el cumple de la sudafricana, de modo que esta aprovechó para acudir con sus hijos. "¡¡¡Gracias por el mejor cumpleaños de mi vida, Taylor!!! Nos lo pasamos de la hostia", escribió en Instagram.

Emma Stone

¿Sabes de esos momentos en los que te vienes arriba con las amigas sin miedo al qué dirán? Pues a la actriz de La La Land le pasó eso mismo cuando empezó a sonar Love Story.

Chloë Grace Moretz

Otra estrella de cine que sucumbe al poder de Love Story.

Emma Watson

La intérprete de Hermione Granger en la saga Harry Potter acudió al concierto acompañada de Este Haim, hermana de Alana Haim (Licorice Pizza) y también músico.

Laura Dern

Lo malo: la actriz de Terciopelo azul y Parque Jurásico no ha dejado para la posteridad un vídeo con ella bailando. Lo bueno: sí se hizo una foto acompañando a Taylor. ¿Estuvo David Lynch en el concierto, o se marcó un "ve tú y me lo cuentas"?

Selena Gomez

La protagonista de Solo asesinatos en el edificio y Taylor Swift son amigas desde hace mucho tiempo. Gracias a este vídeo, los fans pudieron celebrar que 'Taylena' sigue viva y bien.

Ethan Hawke

Atención: madurito interesante y melómano entre el público. Y charlando con Selena Gomez, además.

Reese Witherspoon

La actriz y productora documentó ella misma el concierto de Swift en Nashville (Tennessee). "¡Una noche para recordar!", escribió.

Jennifer Lawrence

Bastó con que se corriera la voz de su presencia en la tienda VIP del concierto de Philadelphia para que los fans rodeasen a 'J-Law'. Al menos la actriz fue lo bastante maja como para dedicarles las sonrisas de rigor.

Nicole Kidman

También en Philadelphia, la australiana acudió al show acompañada de su marido Keith Urban.

Paul Rudd

¿Por qué lleva el actor de Ant-Man un "13" pintado en la mano? Pues porque ese es el número de la suerte de Taylor Swift: ahora ya lo sabes.

Bradley Cooper

¿Buscando ideas para una secuela de Ha nacido una estrella? Al actor y director le pillaron en uno de los conciertos de Swift en Nueva Jersey.

David Harbour

El sheriff de Stranger Things no solo estuvo en el concierto de Minneapolis, sino que también fue lo bastante majo como para hacerse esta foto con una fan. El texto del tuit lo dice todo.

Millie Bobby Brown

Hablando de Stranger Things, la intérprete de Once le dio el momento paranormal de la noche a una fan: fíjate en la reacción de la chica al darse cuenta de quién le está sujetando la mano mientras suena All Too Well.

Tiffany Haddish, Cameron Diaz y Zoe Saldaña

Las tres actrices se retrataron en compañía de la influencer Elsa Marie Collins. A juzgar por sus caras, no lo estaban pasando nada mal.

Kevin Costner

Entre tanto jolgorio, alguien tenía que dar la nota discordante representando a todos esos boomers obligados a tragarse el concierto por necesidad familiar. Costner, que acudió a ver a Taylor Swift acompañando a su hija Grace Avery, parecía estar acordándose de los resultados de taquilla de Mensajero del futuro, a juzgar por su expresión.

