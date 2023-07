Jennifer Lawrence no entendió nada de 'Madre!' pese a ser la novia del director

A la carrera de Darren Aronofsky le sobran los títulos impenetrables y enigmáticos, pero una de sus películas se lleva la palma. Hablamos de Madre!, esa película de 2017 que podría ser, bien una parábola ecologista, bien una lectura surreal de la Biblia, todo lo anterior... o una sencilla mirada del canadiense a su propio ombligo.

Si alguien quería pruebas sobre lo indescifrable que resulta este filme, ahora tenemos la prueba definitiva. Jennifer Lawrence, la actriz que protagonizó Madre! junto a Javier Bardem, Ed Harris y Michelle Pfeiffer, reconoce ahora no haberse enterado de la misa la media. Y eso que, al mantener entonces una relación sentimental con Aronofsky, disponía de un acceso privilegiado a sus intríngulis.

Durante una charla en directo con la actriz, el streamer Andy Cohen animó a Lawrence a explicar su punto de vista sobre la película. "En una escala entre 'uno' y 'totalmente confusa', ¿hasta qué punto entendiste tu película 'Madre!'?", preguntó Cohen (vía IndieWire).

La respuesta de 'J-Law' fue demoledora: "Entonces estaba acostándome con el director, así que tenía chuletas, así que... ¿cinco? O tal vez cuatro", admitió. "Pero si alguien necesita pistas para entender [las películas de Aronofsky] ya sabe lo que tiene que hacer".

"¿Follarse al director?", preguntó Cohen. A lo cual Lawrence respondió "Sí".

Un rodaje en el infierno

Aunque Lawrence no ha entrado en detalles sobre su relación con Darren Aronofsky, sí ha señalado que el rodaje de 'Madre!' fue muy duro. Algo en lo que influyó no poco el empeño del director por llevarla al límite y su nula preocupación por el bienestar de la intérprete.

en el día "Me desgarré el diafragma y me rompí algo en el pecho: tengo una costilla que sigue haciendo 'clic' hoy en día", explicó la actriz en el canal de YouTube Hot Ones. La película, añadió, la obligó a adentrarse "en un lugar muy oscuro". "No sabía si iba a salir con bien de allí", dijo.

Además, como ya ha señalado la actriz, Aronofsky no parecía preocuparse en absoluto por los sufrimientos de su entonces pareja. "Tenía tubos de oxígeno en la nariz y Darren estaba en plan: 'Estaba desenfocado, tenemos que rodar otra vez", recordó Lawrence durante la promoción de la película. "Y yo me quedaba como '¡Anda y que te jodan!".

