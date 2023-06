¿Tienes calor? Seguro que no tanto como Jennifer Lawrence comiendo alitas picantes en esta entrevista

Jennifer Lawrence es una actriz muy respetada. Hay quien la considera la más talentosa de su generación, en función a la gran variedad de registros que puede llevar a cabo. Por sus papeles dramáticos Lawrence ha ganado un Oscar (gracias a El lado bueno de las cosas), pero eso no le ha coartado para probar otros géneros y demostrar espontaneidad a cada encuentro con la prensa. Tras la exitosa No mires arriba, Sin malos rollos se articula como una comedia consagrada a su vis cómica.

Dirige Gene Stupnitsky, y aquí Lawrence interpreta a una escort a quien contratan para “sacar del cascarón” a un introvertido chaval. La comedia, como desvelan los tráilers, ha requerido que Lawrence encabece escenas extremas, que ha continuado más allá de la película con una memorable aparición en Hot Ones. Coincidiendo con el estreno de Sin malos rollos, Lawrence se ha animado a apuntarse al programa de entrevistas más inclasificable con el que te puedes topar en YouTube.

Hot Ones forma parte del canal First We Feast, impulsado por Sean Evans. Es el programa más famoso de la parrilla por su planteamiento: es una entrevista normal y corriente, con el matiz que mientras hablan ambos interlocutores van ingiriendo alitas de pollo picantes. Con lo que cada vez es más incómodo, y más imprevisibles pueden ser las respuestas de los intérpretes. Por este tratamiento han pasado figuras como Kieran Culkin, Florence Pugh, Jake Gyllenhaal o incluso nuestra Rosalía.

La estrella del pop lo pasó especialmente mal, aunque nada comparado con Lawrence. “No sé si voy a tener el aguante necesario”, avisaba poco antes de empezar a comer con Evans. Durante la charla Lawrence habló de cómo había sido su experiencia rodando Sin malos rollos y, entre otros temas, arremeter contra los actores del Método que le incomodaban. Pero llegó un punto, claro, en que apenas podía hablar por el picor.

Aunque ambos tenían agua, el ambiente fue cargándose hasta que Lawrence se deshizo en lamentos como “cielo santo”, “estoy entrando en pánico” o “creo que moriré”. Parte de estos puedes verlos en el vídeo con el que Hot Ones avanzaba el nuevo programa, pero también puedes acudir a YouTube y asistir a la tragedia de cabo a rabo durante 23 minutos. Quizá forme una buena sesión doble con Sin malos rollos.

