Las mejores películas de Jennifer Lawrence, de 'Los juegos del hambre' a 'No mires arriba'

Cuando una actriz obtiene un gran prestigio con papeles dramáticos esto puede llegar a coartarle, manteniéndola alejada de propuestas que necesiten otro registro. Ya sea de heroína de acción o, sobre todo, de presencia cómica, pero no es algo que haya afectado a la brillante carrera de Jennifer Lawrence. La actriz ganadora del Oscar estrena este fin de semana la comedia Sin malos rollos, lo que bien puede ser una oportunidad de repasar los grandes hitos de su trayectoria.

Winter's Bone (2010)

Fotograma de 'Winter's Bone'

Luego de aparecer en series como Monk o películas como Lejos de la tierra quemada, Lawrence sorprendió a propios y extraños con este sombrío drama independiente. Dirigía Debra Granik y la actriz compartía cartel con John Hawkes, en el papel de una joven de 17 años al cargo de su familia pobre y enemistada con su padre. Gracias a Winter's Bone Lawrence recibiría su primera nominación al Oscar a Mejor actriz, siendo derrotada aquel año por la Natalie Portman de Cisne negro.

X-Men: Primera generación (2011)

Jennifer Lawrence como Mística

Lawrence interiorizó muy pronto que el secreto para consagrarse en Hollywood radicaba en saber combinar reputadas películas adultas, de presupuesto medio, con los blockbusters. Así que no dudó en interpretar a la camaleónica Mística dentro del aplaudido reboot de la saga X-Men a cargo de Matthew Vaughn, retomando el papel a partir de entonces (cada vez aparentemente más cansada) en nuevas entregas. A saber: Días de futuro pasado y las muy menores Apocalipsis y Fénix oscura.

Los juegos del hambre (2012)

Fotograma de 'Los juegos del hambre'

A la actriz no le bastó con encabezar una saga de éxito: quiso contar con dos en el currículum, y poco después de Primera generación se embarcó en la adaptación escalonada de las novelas de Suzanne Collins. Fue Katniss Everdeen en una de las distopías young adult más populares de los últimos años, liderando la revolución contra el Capitolio a través de la susodicha Los juegos del hambre, En llamas y las dos entregas de Sinsajo. Le tomó mucho aprecio a Katniss a lo largo del tiempo.

El lado bueno de las cosas (2012)

Jennifer Lawrence en la película 'El lado bueno de las cosas'

La consagración de Lawrence coincidió con su vínculo con el cineasta David O. Russell, conocido tanto por su trato despótico a los actores como por la capacidad de llevarlos a los Oscar con sus películas. Y dicho y hecho: Lawrence obtuvo la estatuilla en su segunda nominación, gracias a robarse la función en un drama que protagonizaban Bradley Cooper, Robert De Niro y Jacki Weaver. Su rango dramático fascinó a la crítica, y Lawrence demostró ser una actriz de carácter incontenible.

La gran estafa americana (2013)

Jennifer Lawrence en 'La gran estafa americana'

Tanto como para que O. Russell repitiera con ella y le diera un papel más secundario, pero igual de lucido, en su drama criminal. El reparto de La gran estafa americana era monumental (Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jeremy Renner), y aún así Lawrence barrió con todos gracias a su interpretación de una caprichosa ama de casa de armas tomar. La gran escena de su carrera (ella bailando al ritmo de Live and Let Die de Paul McCartney & The Wings) se localiza aquí.

Joy (2015)

Jennifer Lawrence en 'Joy'

Por La gran estafa americana también rascó nominación, y O. Russell le entregó la tercera (y última hasta ahora) en Joy. Ahora sí, la película era un vehículo para su expreso lucimiento, con el carisma de Lawrence acaparando la pantalla mientras servía para impulsar el biopic de la empresaria Joy Mangano. Una madre soltera que inventaba una fregona milagrosa, y que concluía una etapa especialmente exitosa tanto para Lawrence como para O. Russell.

Passengers (2016)

Jennifer Lawrence en 'Passengers' Sony

Lawrence no está segura de que hiciera bien aceptando participar poco después en Passengers, una sombría película de ciencia ficción que le uniría a Chris Pratt cuando ambos estaban en la cúspide de su fama. Las críticas fueron reguleras, pero la potencia e incomodidad del planteamiento del film (que es incapaz de mantener hasta el final) siguen haciendo de él una parada meritoria en la filmografía de Lawrence.

madre! (2017)

Jennifer Lawrence en 'madre!'

La actriz tuvo la valentía de protagonizar una de las películas más inclasificables de quien fuera su pareja, Darren Aronofsky. Le secundaba Javier Bardem, y el drama no fue del gusto de todos pero supo poco a poco trascender como una película extrañísima, llena de simbolismo y metáforas enfrentadas en torno a la naturaleza y la Biblia. Puede que Lawrence no recuerde esta película con mucho cariño, pero nosotros sí nos vemos capaz de hacerlo.

Gorrión rojo (2018)

Jennifer Lawrence, una letal espía rusa en el tráiler de Gorrión Rojo.

El vínculo que había establecido con Frank Lawrence durante varias entregas de Los juegos del hambre (vínculo no respaldado por ningún parentesco, pese al apellido) motivó que director y actriz se embarcaran en un thriller de espionaje a la vieja usanza, donde Lawrence no temió someterse a escenas bastante explícitas. Fue una de sus últimas películas antes del descanso que se tomó de la actuación, tras años intensísimos.

No mires arriba (2021)

Jennifer Lawrence en 'No mires arriba' Netflix

Luego volvió claro, y lo hizo deseosa de probar cosas nuevas. Siempre le había interesado la comedia pero los requerimientos de la industria y la respetabilidad le habían alejado de ella: menos mal que entonces llegó Adam McKay con un divertidísimo papel en esta sátira ecológica que batió todos los récords de Netflix. El running gag de Lawrence impactada por la jugarreta de un general del ejército estadounidense es oro puro.

