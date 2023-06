Jennifer Lawrence fue rechazada de esta franquicia multimillonaria que habría cambiado su carrera

En 2008, la saga vampírica Crepúsculo lanzó a la fama internacional a Kristen Stewart y Robert Pattinson, quienes enamoraron al público internacional en sus papeles como Bella y Edward. Sin embargo, el rol protagónico femenino podría haber acabado en otras manos, después de enterarnos de que Jennifer Lawrence realizó un casting para este personaje.

"Realicé una audición para Crepúsculo, pero ellos me rechazaron de inmediato. Ni siquiera me devolvieron la llamada. Mi vida podría haber sido totalmente diferente", ha confesado la oscarizada actriz estadounidense.

Lawrence tendría que esperar un par de años más hasta que la popularidad llamara a su puerta con el drama Winter's Bone, por el que recibió su primera nominación al Oscar y le sirvió para posicionarse como una de las intérpretes favoritas para interpretar a Katniss Everdenn en la saga Los juegos del hambre. Papel con el que se hacía y continuaba aumentando su fama.

Sin embargo, la reacción inicial del fandom de las novelas de Stephenie Meyer, en las que se basaba la franquicia Crepúsculo, causó un verdadero impacto en la actriz, quien incluso se replanteó si abandonar su participación en Los juegos del hambre.

¿El cameo de Jennifer Lawrence en la precuela de 'Los juegos del hambre'?

Afortunadamente, Lawrence cambió de opinión, aunque la sombra del encasillamiento la persiguió con la adaptación de las novelas de Suzanne Collins, en su participación en las cuatro películas estrenadas entre 2012 y 2015. Un peligro ante el que decidió tomar medidas.

"Tuve que producir películas entre las entregas para que no se me conociera solo por esta franquicia. Todavía estaba en una franquicia, así que estaba tratando de contrarrestarla y todavía estaría haciéndolo si hubiera aparecido en Crepúsculo. Yo quería hacer películas indies y buenas películas, pero no quería ser la persona más famosa del mundo. Eso es algo muy diferente a lo que tenía pensado en mi vida", confiesa Lawrence.

Esta saga distópica contará próximamente con un nuevo episodio con la precuela cinematográfica Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, dirigida por Francis Lawrence, que no tiene nada que ver con Jennifer pese a compartir el mismo apellido. Una nueva entrega que despertaba rumores sobre un posible retorno de la estadounidense como Katniss.

La actriz desmentía su aparición en este nuevo largometraje, pero se mostraba dispuesta a retomar el papel en un futuro. Ahora, Lawrence promociona la comedia Sin malos rollos, que llega después de varios años en los que reducía su filmografía por su papel como madre primeriza.

