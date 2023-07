Taylor Swift prepara una serie feminista basada en sus propias experiencias

Haga lo que haga, nosotros estaremos aquí para recibirla con los brazos abiertos (solo hace falta ver el drama que se montó el día que se abrió la lista para conseguir entradas para su concierto en Madrid para confirmarlo). Taylor Swift se ha convertido en una de las cantantes más importantes de la industria musical y, por ello, no es de extrañar que todo el mundo quiera colaborar con ella.

En mitad de su gira de conciertos, The Eras Tour, en la que la cantante hace un repaso a toda su discografía, medios como The Sun o Decider han anunciado que Swift podría estar trabajando en otro proyecto muy diferente. Según ha podido saberse, la compositora estaría en proceso de crear una serie "meta-feminista" junto a la guionista de Succession, Alice Birch.

"Naturalmente, las relaciones de Taylor han inspirado algunas de sus canciones más exitosas, y muchas de ellas se han convertido en himnos del empoderamiento", ha afirmado una de las fuentes. "Esto se traduce fácilmente a la pantalla, hay muchos hilos de los que tirar. Es realmente emocionante y algo en lo que Taylor está buscando diversificarse", ha continuado.

Para acompañarla en este nuevo proyecto, la cantante ha escogido a la guionista Alice Birch, quien ha trabajado en series de éxito como Succession y Normal People y con quien ya "ha empezado a hablar sobre un posible nuevo guion", siempre desde una mirada feminista, un tema por el que Swift lleva tiempo luchando tras una carrera marcada por más de una actuación y comentario machista hacia su persona.

"Alice es una compañera de escritura ideal, pues es quien ayudó a dar forma al personaje de Shiv Roy en Succession", ha explicado la fuente. "Ver cómo creó a este personaje que se mueve en un ambiente dominado por hombres llamó la atención de Taylor. Han estado proponiendo ideas".

Dirigido por Taylor Swift

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Taylor Swift se pone detrás de las cámaras ni la primera vez que oímos que la cantante quiera dar el salto definitivo al cine y las series (recordemos que, durante sus años 20, hizo cameos en producciones como New Girl o C.S.I.).

En 2020, la cantante se puso al frente -tanto a nivel de guion, como de dirección y actuación- del video musical de The Man, uno de los singles de su álbum Lover, en el que reivindicaba la desigualdad en la sociedad entre hombres y mujeres.

A ello le han seguido otros trabajos, siempre relacionados con su faceta musical, como la dirección del videoclip de la nueva versión de su single All Too Well (Ten Minute Version) [Taylor's Version] [From The Vault] (la explicación de semejante título necesitario uno o varios artículos aparte), protagonizado por Sadie Sink y Dylan O'Brian, o su proyecto más reciente como directora, el videoclip de I Can See You (Taylor's Version) (From The Vault), para el que ha contado con Taylor Lautner y Joey King.

Asimismo, en diciembre del año pasado, conocimos la noticia de que la cantante preparaba un proyecto para el cine, el que será su debut como directora, junto a Searchlight Pictures. “Taylor es una artista y narradora única en su generación", afirmaron en su momento David Greenbaum y Matthew Greenfield, presidentes de la productora. "Es un placer y un privilegio colaborar con ella en este nuevo y emocionante viaje creativo".

Los representantes de Swift no han hecho declaraciones sobre los nuevos proyectos de la cantante así que, por el momento, tendremos que seguir conformándonos con ver los vídeos de The Eras Tour que nos aparecen por Tik Tok.

