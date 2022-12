Tras el fenómeno 'All Too Well', Taylor Swift prepara su debut como directora en una película

Durante un reciente evento organizado por el Hollywood Reporter, Taylor Swift dedicó todas las alabanzas posibles a Guillermo del Toro. La artista dijo en concreto que lo daría todo por intercambiar su lugar por él (“Imagina tener toda esa imaginación”, exclamaba), y en sus palabras era fácil intuir un deseo propio por ser directora de cine. Un deseo que por otra parte no venía a ser ninguna sorpresa: en los últimos años Swift ha acostumbrado a dirigir varios de sus videoclips, y al hilo de su reedición de Red fue muy comentado su trabajo con All Too Well. La canción motivó un gran cortometraje a modo de videoclip con el protagonismo de Dylan O’Brien y Sadie Sink, y con una factura tan cuidada que All Too Well: The Short Film ha sido presentado para competir en los Oscar.

Más allá de sus coqueteos con la dirección, Swift ha compuesto varias canciones para películas e incluso hecho algún pinito como actriz, en títulos bastante fallidos a nivel de crítica y público como Cats o la reciente Ámsterdam, dirigida por David O. Russell. En el año en que ha publicado con gran éxito su último álbum, Midnights, Swift no ha dejado que esto le hunda sus deseos de trabajar en cine, y poco después de sus declaraciones sobre Del Toro ha trascendido que la autora de Folklore va a debutar a la dirección de largometrajes. Será con una película original de la que se encarga tanto del guion como de la puesta en escena, según recogen medios como Variety. Eso sí, aún no se sabe nada del título, ni de argumento, ni de los intérpretes que reunirá el elenco.

A cambio se ha anunciado cuál será el estudio con el trabaje, y en una feliz casualidad resulta ser tanto una filial de 20th Century Pictures (con quienes trabajó en Ámsterdam) como un lugar donde su admirado Del Toro ha trabajado, en La forma del agua o El callejón de las almas perdidas. Es Searchlight Pictures, llamada Fox Searchlight antes de que Disney absorbiera Fox, y constituye la filial de la major que acostumbra a dedicarse a producciones independientes, o por lo menos alejadas de los grandes blockbusters. Parece ser un buen hogar para Swift, como han declarado los productores David Greenbaum y Matthew Greenfield:

“Taylor es una artista y narradora única en su generación. Es un placer y un privilegio colaborar con ella en este nuevo y emocionante viaje creativo”, aseguran. Luego de triunfar hace dos carreras de los Oscar con Nomadland Searchlight Pictures estrenó recientemente El menú con Anya Taylor-Joy, y de cara a la inminente carrera de los Oscar parte con grandes opciones Almas en pena de Inisherin, nuevo trabajo de Martin McDonagh que llegará a España el 3 de febrero. Swift, por su parte, ya ha sido galardonada a Mejor dirección en los MTV por su trabajo con All Too Well; veremos si este éxito se repite cuando debute en el largometraje.

