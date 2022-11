Crítica de 'Pinocho de Guillermo del Toro'

Valoración: Pinocho de Guillermo del Toro

Angela Carter lo sabía, y Guillermo del Toro también lo sabe: bajo cada cuento popular (anónimo o no) late un fondo de crueldad primaria que sale a la luz en cuanto se rasca un poco su superficie. Al igual que la autora de En compañía de lobos, el director mexicano ha dedicado buena parte de su obra a mostrarnos este hecho, pero con objetivos diferentes.

Allá donde Carter metía el bisturí para diseccionar los regímenes disciplinarios del género, Del Toro busca intuiciones sobre el arquetipo del ser monstruoso (qué es, cómo llega a ser, por qué lo miramos con mala cara) y también para alertarnos sobre el fascismo, sus tentaciones y sus peligros. Dos obsesiones que ya hemos visto en muchas de sus películas, y que reaparecen en su Pinocho con la claridad de costumbre.

Asimismo, y como suele pasar, la labor de zapa del mexicano no solo ha consistido en deformar elementos bien conocidos o en añadir otros de su cosecha, sino también en volver al origen (la novelita lúgubre y moralizante de Carlo Collodi) para recordarnos que muchos de sus elementos serían considerados hoy poco aptos para menores. Básicamente porque en 1883, cuando esta fue publicada, la muerte y la violencia eran presencias más habituales que hoy en el día a día.

De este modo, el Pinocho de Del Toro y su codirector Mark Gustafson es una criatura deforme e indeseada desde su mismo origen, ese que recuerda más a James Whale que a Walt Disney. Debido precisamente a su inocencia, la marioneta no resulta una figura adorable, sino un cataclismo con patas dispuesto a amargarle la vida a ese Geppetto que, decrépito y alcoholizado, le dio forma en plena cogorza.

Para rematar la faena, el mexicano se lleva la acción de la Italia del Risorgimento al auge de Mussolini y sus 'camisas negras', otro periodo de exaltación nacional con resultados bastante más terribles. En parte por su deseo de ser valorado y reconocido, en parte para ganarse el amor de ese padre que no le soporta, Pinocho quiere ser una estrella, y que esa meta pase por convertirse en un icono de la propaganda fascista tampoco le importa demasiado (al principio).

Pero Del Toro sigue siendo Del Toro, y esta película sigue siendo una película para niños que no toma a los niños por tontos. Así que en sus imágenes hay más hueco para la poesía y el humor que para el espanto, como demuestra ese grillo tan pelmazo (voz en VO: un Ewan McGregor sobresaliente) que no se llama Pepito, sino Sebastián, y cuyas ambiciones literarias y musicales se ven aplastadas, literalmente, en los momentos menos oportunos (para él, no para nosotros).

Haciendo equilibrios entre la vida y la muerte, entre la fábula y el cuento sobrenatural, el Pinocho de Del Toro patina a veces: los números musicales resultan olvidables y su narración no siempre nos mantiene en vilo. Pero que sus logros se queden cortos frente a los de El laberinto del fauno o La forma del agua no la hace resultar un fracaso: el vigor de sus imágenes resulta innegable y, al igual que su protagonista, la cinta queda como una pequeña y extraña criatura digna de amor y asombro.

