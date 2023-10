Los iconos eróticos del cine: 100 actrices de las que nos hemos enamorado

Woody Allen, que acaba de estrenar película en España, nos enseñó hace décadas que uno puede enamorarse en un cine. En La rosa púrpura del Cairo, una espectadora atrae la atención de Tom Baxter, acaudalado arqueólogo, poeta y explorador. Entre ellos, en cambio, hay una barrera insalvable, pese a que su grosor no sobrepasa el par de milímetros. Tom Baxter es el personaje de una película que la espectadora (Mia Farrow) ve una y otra vez. Su vida está vacía y las aventuras del incoloro e imaginario Baxter son todo lo que hay en ella. Una mera ficción.

Allen tenía otra opinión: el director creía que esa enorme pantalla era, en realidad, una ventana, y las ventanas se abren. Buster Keaton ya había cruzado al otro lado en El moderno Sherlock Holmes, y Allen se limitó a seguir sus pasos. Desde que el tren de los Lumière irrumpiese en una sala para pánico (seguramente inventado, pero también el cine es una invención) de un nutrido grupo de franceses hasta Avatar: La forma del agua, cuando una Pandora tridimensional se derramó sobre medio mundo, el séptimo arte le ha tendido sus manos al espectador. Y, en ocasiones, también le ha ofrecido sus labios.

Imagen de 'La rosa púrpura del Cairo', de Woody Allen Cinemanía

Más de un siglo de cine da para enamorarse muchas veces. Por eso, hemos seleccionado las 100 actrices que, además de aparecer en decenas de películas, protagonizaron los sueños de generaciones de espectadores para quienes estas no sólo existían al otro lado de la pantalla.

1. Mary Pickford (1892-1979)

La primera vez que América se echó novia, la elegida Mary Pickford. La canadiense estrenó un título que luego llevarían Audrey Hepburn, Grace Kelly o Julia Roberts. De igual forma, su marido, Douglas Fairbanks, fue condecorado el novio de América, con lo que el continente tuvo en seguida una pareja de la que presumir y cuya ruptura lamentar un par de años más tarde.

Una película para enamorarse de ella: Una pobre rica, disponible en YouTube.

Mary Pickford Cinemanía

2. Mae West (1893-1980)

El cine es una fotografía en movimiento de la historia y, como su modelo, lo componen elementos que sólo tienen razón de ser en un momento determinado. Ahora, es difícil pensar que alguien como Mae West fuera considerado un mito erótico, pero esta deslenguada neoyorquina, firme defensora de la censura porque “había hecho carrera gracias a ella”, fue una de las primeras fantasías sexuales del séptimo arte. Apareció en su primera película cuando ya tenía 40 años y en su siguiente título ya llevaba las riendas de la producción hasta el punto de elegir a los actores que la acompañarían. West no tenía mal gusto: el seleccionado fue Cary Grant.

Una película para enamorarse de ella: No soy ningún ángel, disponible en Filmin.

Mae West Cinemanía

3. Marlene Dietrich (1901-1992)

En su autobiografía, Fernando Fernán Gómez confiesa que buscó durante toda su vida una Marlene Dietrich. Quería, según sus propias palabras, “una mujer que lo destruyera”. Cuando hizo partícipe de esto a una compañera, esta le respondió que “él ya estaba destruido”. Aunque quienes trabajaron con ella, como Kirk Douglas, alaban su ternura casi maternal, la Lady Marlene del cine era una fuerza devastadora, más propia de la naturaleza que del género humano. Y esa es la Dietrich que cautivó a Fernán Gómez y a todos sus coetáneos.

Una película para enamorarse de ella: Berlín occidental, en Filmin.

Marlene Dietrich Cinemanía

4. Greta Garbo (1905-1990)

Ambas procedían de Europa, pero si bien Dietrich podía congelarte con una mirada, la Garbo era, simplemente, un témpano de hielo. Un hermoso carámbano acabado en punta e inmune a la luz del sol. O, al menos, así lo fue hasta que Ernst Lubitsch, Billy Wilder y Melvyn Douglas se propusieron hacerla reír a carcajadas.

Una película para enamorarse de ella: Ninotchka, disponible en Movistar Plus+.

Greta Garbo. ARCHIVO

5. Jean Harlow (1911-1937)

No le importó que su descubridor fuese Howard Hughes, el móvil magnate que fue, también, inventor del sujetador (diseñado expresamente para otro icono sexual del cine, Jane Russell). Jean Harlow reconoció varias veces que no llevaba ropa interior si podía evitarlo. Y, a juzgar por sus películas, lo evitó en muchas ocasiones. Su popularidad en los años 30 fue incontestable y llegó a hacerle sombra a actrices como Joan Crawford o la propia Garbo. No obstante, su fulgor fue breve: a los 26 años, murió debido a una insuficiencia renal.

Una película para enamorarse de ella: Una mujer difamada, disponible en FIlmin.

La actriz Jean Harlow, en 1934 Hollywood Unseen is published by ACC Editions www.accpublishinggroup.com

6. Ginger Rogers (1911-1995)

Si Dalí le dedicó a Mae West una habitación, Frank Gehry erigió un edificio para Ginger Rogers. Ubicada en Praga y conocida actualmente como la Casa Danzante, el primer nombre de esta construcción fue Fred and Ginger, en honor a la rubia bailarina y a su elegante compañero de pista. Juntos, bailaron en diez películas, aunque Astaire no era celoso: Ginger Rogers intercambió también algunos pasos con Cary Grant o Charles Boyer.

Una película para enamorarse de ella: Sombrero de copa, disponible en Amazon Prime Video y Flix Olé.

Fred Astaire y Ginger Rogers en 'Volamos a Río' (1933) RKO/Kobal/REX/Shutterstock

7. Vivien Leigh (1913-1967)

Un papel habría sido suficiente para fundar su leyenda, pero Leigh decidió seguir adelante y, en 1951, ganó su segundo Óscar por Un tranvía llamado deseo. Su mirada se patinó de locura: los mismos ojos que habían rechazado a medio frente confederado se clavaban ahora en su ficticia hermana al grito de que la realidad no iba con ella. “¡Yo quiero magia!”. Justo esto fue lo que, a lo largo de su filmografía, la actriz le brindó a su público.

Una película para enamorarse de ella: Lo que el viento se llevó, disponible en HBO Max, Movistar Plus+ y Tivify.

Vivien Leigh en 'Lo que el viento se llevó' Cinemanía

8. Hedy Lamarr (1914-2000)

Al contrario que Mae West, es posible que el estatus de Hedy Lamarr en el Hollywood actual fuese el mismo que el que tuvo hace medio siglo. Con una vida memorable, en la que las invenciones geniales dan paso a fugas propias de una película de James Bond (huyó del hogar de su marido, un colaboracionista nazi, drogando a su asistenta y disfrazándose con su ropa), Lamarr aterrizó en los Estados Unidos con unas pocas películas en su haber. No importó: su fascinadora caída de ojos la lanzó en brazos de Cecil B. DeMille, Frank Borzage, Victor Fleming o King Vidor.

Una película para enamorarse de ella: Sansón y Dalila, disponible en Apple TV.

Hedy Lamarr Cinemanía

9. María Félix (1914-2002)

Su compatriota Dolores del Río no se lo pensó cuando los cantos de sirena de Hollywood la reclamaron, pero María Félix les dio la espalda. Si La Doña jamás actuó en una película estadounidense, no fue porque sus productores no pusieran empeño en ello. Sin embargo, y como ella mismo dijo, Félix prefirió buscar en México, España, Francia o Argentina esos proyectos “tentadores” que Hollywood le negaba.

Una película para enamorarse de ella: French Cancan, disponible en Filmin, Tivify y Acontra plus.

María Félix ANDA / PECIME

10. Ingrid Bergman (1915-1982)

El vuelo Estocolmo-Los Ángeles le trajo otra estrella a la ciudad donde se fabrican los sueños. Ingrid Bergman no sólo fue uno de los rostros más hermosos que ha rodado nunca una cámara, sino un talento inabarcable que supo adaptarse al cine de Hollywood y al de Ingmar Bergman y Rossellini. A este último, le escribió una carta en la que se ofrecía para trabajar con él: “Si busca a una actriz que sueca, que habla el inglés perfectamente, que no ha olvidado el alemán, a quien apenas se entiende en francés y que del italiano solo sabe decir “Ti amo”, estoy dispuesta a acudir para hacer una película con usted”. Poco después, Bergman le diría Ti amo al director italiano ante un altar.

Una película para enamorarse de ella: Casablanca, disponible en HBO Max y Movistar Plus+.

Ingrid Bergman y Bogart en 'Casablanca' WARNER BROS

11. Zsa Zsa Gabor (1917-2016)

Su nombre sonaba como una música africana, una melodía tribal que insistía sobre ese sonido, Zsa, Zsa, Zsa, mientras los músculos de los percusionistas iban cubriéndose lentamente de sudor. Sin embargo, su propietaria había nacido en Budapest, donde fue nombrada Miss Hungría poco antes de que pusiera rumbo a Hollywood. Allí, protagonizó unas cuantas películas y se casó unas cuantas veces: en total, fueron nueve los matrimonios de Zsa Zsa Gabor, superando así por la mínima a Elizabeth Taylor.

Una película para enamorarse de ella: Moulin Rouge, disponible en Filmin, MUBI y Tivify.

La actriz Zsa Zsa Gabor, en una imagen de archivo. EFE

12. Rita Hayworth (1918-1987)

Margarita Carmen Cansino se transformó en Rita Hayworth, que, a su vez, se convirtió en Gilda, quien, por último, fue la primera coartada a la que el personaje de Tim Robbins en Cadena perpetua le debió su libertad. Para llegar hasta aquí, es necesario recorrer un camino alfombrado por más de 60 películas y que arranca con un guante blanco que se desliza, insinuante, a través de un aire cargado de electricidad.

Una película para enamorarse de ella: La dama de Shanghai, disponible en Filmin.

Rita Hayworth en 'Gilda' Cinemanía

13. Maureen O'Hara (1920-2015)

En gaélico, el fuerte viento que sopla durante los aguaceros se llama 'doinionn', y el condado de Mayo es conocido en Irlanda por el vigor de estas corrientes de aire. Por eso, John Ford se trasladó a la tierra de los vendavales para filmar el beso más apasionado del cine, el que protagonizaron Maureen O'Hara y John Wayne en El hombre tranquilo.

Una película para enamorarse de ella: El hombre tranquilo, disponible Amazon Prime Video.

Maureen O'Hara en 'El hombre tranquilo' Cinemanía

15. Deborah Kerr (1921-2007)

Cuando, en 1950, recibió una nominación al Óscar por su interpretación en Edward, mi hijo, Deborah Kerr se convirtió en la primera persona nacida en Escocia que optaba a una estatuilla. Nunca la ganaría, pese a introducir su nombre cinco veces más entre los de los candidatos. En 1994, la Academia la honró con el Óscar honorífico y, 13 años después, el corazón de una actriz que había actuado para John Huston y Leo McCarey dejó de latir. De aquí a la eternidad.

Una película para enamorarse de ella: De aquí a la eternidad, disponible en Movistar Plus+.

'De aquí a la eternidad' Cinemanía

16. Lana Turner (1921-1995)

Una melena platinada, unas cejas finas y retadoras y un largo historial de maridos (con uno de ellos, incluso, se casó y divorció dos veces). Lana Turner fue el kilómetro cero de la sexualidad en Hollywood. Sinatra se enamoró de ella mientras veía El cartero siempre llama dos veces y, supuestamente, exclamó que aquella lasciva ama de casa “debía ser suya”. Y, durante unas semanas, lo fue. De ello, quedó una canción de Sinatra: These foolish things, versión de un tema de Eric Maschwitz y Jack Strachey, de la que el crooner sólo cambió una palabra: entre las cosas que le recordaban a ella, ya no estaba “la sonrisa de Garbo”, sino “la de Turner”.

Una película para enamorarse de ella: Cautivos del mal, disponible en Amazon Prime Video y Filmin.

Kirk Douglas y Lana Turner en 'Cautivos del mal' Cinemanía

17. Ava Gardner (1922-1990)

El animal más hermoso del mundo tenía un hambre insaciable. Hasta que, una noche inglesa de 1990, sus pulmones, sofocados por el humo de medio siglo de tabaquismo, se rindieron, Ava Gardner encadenó amantes con la soltura con la que protagonizó películas. Entre los primeros, y sólo en España, se contaron Luis Miguel Dominguín y Carlos Larrañaga. Entre las segundas, títulos de John Ford, John Huston o Joseph L. Mankiewicz.

Una película para enamorarse de ella: Forajidos, disponible en Filmin.

Ava Gardner y Erroll Flynn en la película 'Fiesta' (1957) de Henry King Fotograma

18. Veronica Lake (1922-1973)

Los dueños de las fábricas vivieron, en la época dorada de Hollywood, una macabra amenaza de la que Veronica Lake era parcial responsable. Todas las mujeres de América quedaron hechizadas ante la belleza de la actriz, y esto no excluía, obviamente, a las trabajadoras de las cadenas de montaje. Sin embargo, cuando estas trataron de peinarse como Lake, con un largo mechón que les velaba medio rostro (el llamado Peek-a-boo), algunas descubrieron a la fuerza los peligros de esta moda, al ver cómo su cabello se quedaba atrapado en algún engranaje de la maquinaria.

Una película para enamorarse de ella: Los viajes de Sullivan, disponible en Filmin.

Joel McCrea y Veronica Lake en 'Los viajes de Sullivan' Paramount

18. Lauren Bacall (1924-2014)

Su historia es la de Galatea. Howard Hawks la conoció cuando Lauren Bacall se presentó a una prueba para un papel en Tener o no tener. La actriz carecía de experiencia y su belleza era más una posibilidad que una evidencia. Sin embargo, el director de Río Bravo la puso en contacto con los mejores sastres y profesores de interpretación de los Estados Unidos. Incluso le recomendó que se deshiciese de su nombre real (Betty Joan Perske) y empleara el apellido de su madre, Bacal, al que ella añadió una ele. Lo que ocurrió después forma parte de la historia del cine.

Una película para enamorarse de ella: Cayo Largo, disponible en Apple TV.

Lauren Bacall Cinemanía

19. Marilyn Monroe (1926-1962)

La pelirroja Norma Jean fue castigada y premiada, a partes iguales, con la estranguladora fama que tantas Marilyn han tratado más tarde de alcanzar. Glosar su vida o explicar el porqué de su popularidad en un solo párrafo es absurdo. Por eso, te recomendamos lo siguiente: si nunca has visto nada de Marilyn Monroe, acude a Eva al desnudo. Le bastan un par de planos en los que apenas llega a abrir la boca para explicar por qué ella, y no otra, es la estrella definitiva.

Una película para enamorarse de ella: Con faldas y a lo loco, disponible en Filmin y MGM Amazon Channel.

Marilyn Monroe en 'Con faldas y a lo loco'. Cinemanía

20. Janet Leigh (1927-2004)

Protagonizó una ducha pesadillesca que la hizo, para los restos, usuaria exclusiva de la bañera y, en Sed de mal, compartió pantalla con dos iconos sexuales para ellos (Marlene Dietrich y Zsa Zsa Gabor) y uno, para ellas (Charlton Heston). Leigh dejó en su testamento cinematográfico medio centenar de títulos, en los que se codeaba con las leyendas del Hollywood dorado, pero jamás ganó un Óscar. Tampoco lo logró su marido, Tony Curtis, pero sí, en cambio, su hija, Jamie Lee Curtis.

Una película para enamorarse de ella: Los vikingos, disponible en Movistar Plus+ y Filmin.

Janet Leigh en 'Los vikingos' Cinemanía

21. Gina Lollobrigida (1927-2023)

A finales de los 40, Italia convirtió sus pasarelas en cadenas de montaje de estrellas. Por ellas, desfilaron Silvia Mangano, Lucía Bosé, Gianna María Canale, Sophia Loren y la propia Gina Lollobrigida. Las mejor posicionadas gozaron, en seguida, de una oportunidad inmediata para dar el salto al cine, y todas, en mayor o menor medida, la aprovecharon. Lollobrigida fue una de las que más partido le sacó a su etapa como modelo: acabaría apareciendo en decenas de películas (y en la perenne Falcon Crest) y ganando un buen puñado de premios.

Una película para enamorarse de ella: Pan, amor y fantasía, disponible en Flix Olé.

Gina Lollobrigida Cinemanía

22. Sara Montiel (1928-2013)

Nació en la tierra de los molinos y acabaría casándose con uno de los gigantes de Hollywood, Anthony Mann. Sus últimos años han distorsionado, en cierta manera, lo que Montiel llegó a ser durante la década de los 50 y 60 tanto en los Estados Unidos y México como en España, donde fue la actriz mejor pagada de nuestro cine. Luego, la ola de la socialité y el papel maché lo engulliría todo y, bajo ella, dormirían ya para siempre los gigantes aspados del celuloide, reducidos a polvo.

Una película para enamorarse de ella: Vera Cruz, disponible en Filmin y MGM Channel.

Sara Montiel en 'La Violetera'. LUX FILM

23. Audrey Hepburn (1929-1993)

El apelativo de “icono” se reparte con prodigalidad, pero pocos son los que han hecho méritos para tenerse como tales. Audrey Hepburn es, sin duda, una de las actrices más populares del cine, pese a que su filmografía no es precisamente larga: desde Historia de unas jóvenes esposas (1951) hasta Always (1989) no hay más de 28 películas. No obstante, Hepburn sabía elegir sus proyectos: actuó para Wilder, Vidor, Huston, Wyler, Donen, Edwards, Cukor o, por último, Spielberg.

Una película para enamorarse de ella: Desayuno con diamantes, disponible en Apple TV.

Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes' Cinemanía

24. Silvana Mangano (1930-1989)

En ella, siempre hubo algo de bruja. Quizás se debía a su mirada, impetuosa y resoluta de la que se sabe siempre en el lado vencedor del tablero. Unos ojos como los de Mangano serían los que los inquisidores vieron tantas veces brillar al otro lado de las llamas. En cualquier caso, la italiana interpretó a brujas en varias ocasiones: a la maga Circe en Ulises y a cinco mujeres hechizantes en Las brujas, papel que le otorgó el premio David di Donatello.

Una película para enamorarse de ella: Arroz amargo, disponible en Filmin.

Silvana Mangano © Reporters Associati - Roma

25. Grace Kelly (1929-1982)

La aristocracia es, en ocasiones, una cuestión documental, una simple atribución o herencia de credenciales. Grace Kelly nunca las necesitó. Aunque a esta damisela de Filadelfia la conocimos agrisada por el blanco y negro de Solo ante el peligro, era fácil intuir que por sus venas corría sangre azul. Su matrimonio con el rey de un pequeño país, allá en Europa, no hizo más que ratificarlo. Para entonces, Kelly ya custodiaba el título más importante de todos: era una de las pocas actrices a las que Hitchcock no sólo respetaba, sino que, incluso, reverenciaba.

Una película para enamorarse de ella: La ventana indiscreta, disponible en Filmin.

Grace Kelly en 'La ventana indiscreta' Cinemanía

26. Jean Simmons (1929-2010)

Para entonces, muchas de sus antiguas colegas disfrutaban serenamente de sus recuerdos, pero ella no. Jean Simmons protagonizó su última película cuando no le quedaba más de un año de vida. El título fue Shadows in the sun, y coincidió en su reparto con James Dornan en uno de sus primeros papeles. Cuando el que acabó encarnando al perverso Grey nació, Simmons, en la que parecía la etapa final de su carrera, se dejaba ver en algunos episodios de El pájaro espino. Pero aún le quedaban dos décadas de cine en su interior.

Una película para enamorarse de ella: Espartaco, disponible en Filmin.

Jean Simmons, junto a Kirk Douglas y Tony Curtis, en 'Espartaco' ARCHIVO

27. Carmen Sevilla (1930-2023)

Pese a que dejó de actuar antes de la década de los 80, Sevilla apareció en más de sesenta largometrajes. Su carrera transcurrió, en su mayor parte, en España, aunque disfrutó de un par de interludios estadounidenses, en los que fue la Magdalena en Rey de reyes y Octavia en Marco Antonio y Cleopatra. En esta película, Charlton Heston se entusiasmó durante un beso y Carmen Sevilla le arreó una sonora bofetada. Décadas más tarde, Octavia y Marco Antonio se reencontraron en el plató de Sorpresa, sorpresa. Sus diferencias parecían haberlas dispersado el viento del desierto.

Una película para enamorarse de ella: La venganza, disponible en Flix Olé.

Carmen Sevilla y Charlton Heston en 'Marco Antonio y Cleopatra' (1972) y 'Sorpresa, sorpresa' (1999) Cinemanía

28. Anne Bancroft (1931-2005)

En su primera película, compartió escenas con Marilyn Monroe, lo que la condenó a moverse ante un público cegado por el resplandor que irradiaba The Blonde bombshell. Anne Bancroft no perdió el tiempo ni se dejó amedrentar: un año antes de protagonizar la película que modificó para siempre la relación yerno-suegra, la actriz se puso al frente del largometraje final de John Ford, el magnífico y feminista 7 mujeres.

Una película para enamorarse de ella: El graduado, disponible de Amazon Prime Video y Filmin.

Anne Bancroft en 'El graduado' Cinemanía

29. Angie Dickinson (1931-Actualidad)

Antes de Farrah Fawcett y sus Ángeles de Charlie, estuvo Angie Dickinson en La mujer policía. Esta serie custodia dos registros: uno, definitivo y otro, temporal. El primero es que La mujer policía es el primer procedimental protagonizado por una mujer. El segundo, que es la serie más antigua cuyos actores principales siguen vivos. Además de a la avispada Pepper, Dickinson encarnó a decenas de mujeres en la pequeña y gran pantalla: personajes lábiles o invulnerables, secundarios o centrales, pacatos o seductores. El único denominador común en ellos era el atractivo de la actriz que les daba vida.

Una película para enamorarse de ella: Río Bravo, disponible en Movistar Plus+.

Angie Dickinson en 'Río Bravo' Cinemanía

30. Anita Ekberg (1931-2015)

Cuando Marcello Mastroianni murió, la Fontana Di Trevi fue cubierta con un velo negro y sus luces se apagaron durante la noche. Años después, quien falleció fue Anita Ekberg, la colosal amante de Marcello en La dolce vita. La fuente por la que correteó se hallaba cercada por andamios y, de uno de ellos, se descolgó un cartel gigantesco, similar a ese que atormentó a Peppino de Filippo en Bocaccio 70, con una imagen de la actriz, cimentada por las palabras “Ciao, Anita”.

Una película para enamorarse de ella: La dolce vita, disponible en Flix Olé.

Anita Ekberg en 'La dolce vita' Cinemanía

31. Monica Vitti (1931-2022)

El cine de Antonioni no sería lo mismo si a la mitad de sus fotogramas no se asomase la alicaída belleza de Monica Vitti. La actriz tuvo una larga relación con el solmene cineasta italiano y, en cuanto esta acabó, empezaron a desfilar las comedias en su currículo: tras tanta mirada lánguida, tanto silencio y tanta incomunicación, a Vitti le apetecía reírse un poco.

Una película para enamorarse de ella: La noche, disponible en Flix Olé.

Monica Vitti Cinemanía

32. Elizabeth Taylor (1932-2011)

Dos preciosos ojos violeta, dos premios Óscar y decenas de obras maestras en su historial. Este reloj de arena moreno tuvo a Hollywood bajo su merced desde que, en 1942, Harold Young le diese su primera oportunidad en una película ya olvidada. Varias entregas de Lassie, el popular collie, y romances que debía seguir desde la distancia fueron el precio a pagar para consolidar su reinado en el séptimo cielo del séptimo arte. Su peregrinaje a través del desierto acabó en cuanto Mervyn LeRoy confió en ella para ser una de las Mujercitas. A partir de aquí, el estrellato.

Una película para enamorarse de ella: De repente, el último verano, disponible en FIlmin.

Montgomery Clift, Katherine Hepburn y Elizabeth Taylor en 'De repente, el último verano' (1959). Columbia PIctures

33. Jayne Mansfield (1933-1967)

Aunque actuó junto a Edward G. Robinson, Dan Duryea, Alan Ladd o Walter Matthau, posiblemente su pasaporte a la posteridad se lo debe a una fotografía. En ella, Jayne Mansfield sonríe a la cámara mientras, a su lado, una displicente Sophia Loren sólo tiene ojos para el montañoso escote de Mansfield. Esta imagen sirve como largo tema de conversación a Jacobo Deza y Tupra en la última entrega de Tu rostro mañana, de Javier Marías. Sus películas son algo menos comentables.

Una película para enamorarse de ella: Ilegal, disponible en Plex.

Jayne Mansfield en 'The Wayward Bus' (1957) Cinemanía

34. Kim Novak (1933- Actualidad)

El curso en el que nos enamoramos de Kim Novak, en realidad, se extendió durante casi dos décadas, en las cuales esta hierática belleza se paseó por las pantallas encandilando al diminuto pueblecito de Picnic o al de Bésame, tonto, cuyo nombre era más que apropiado: Clímax.

Una película para enamorarse de ella: Vértigo, disponible en Filmin.

Kim Novak en 'Vértigo' Cinemanía

35. Sophia Loren (1934-Actualidad)

Puede deberse a su natural modestia, a un trastorno como el que padece Megan Fox o, simplemente, a un defecto de visión, pero lo cierto es que Sophia Loren nunca se ha visto guapa. En una entrevista, la romana señaló su nariz aguileña como uno de esos defectos que la forzaban a no tomar demasiado en serio los elogios de todo el planeta. A su lado, Marcello Mastroianni, que apenas era capaz de articular un par de palabras en inglés, resoplaba, desesperado. No era para menos.

Una película para enamorarse de ella: Ayer, hoy y mañana, disponible en Amazon Prime Video y Filmin.

Sophia Loren en 'Arenas de muerte' Cinemanía

36. Brigitte Bardot (1934-Actualidad)

La actriz francesa quiso conocer a John Lennon, y ambos acordaron una cita. En sus memorias, el Beatle reconoce que no estuvo muy inspirado: en su juventud, había estado enamorado de Bardot y apenas fue capaz de articular un par de palabras. En el telefilme Lennon Naked, adornan un poco esta anécdota con un agregado que, eso sí, no desentona con la personalidad del músico: antes de reunirse con Bardot, el chófer de Lennon le pregunta cómo es posible que esté tan nervioso alguien que ni siquiera se inmutó ante la reina Isabel II. “Porque no pasé mi adolescencia masturbándome con una fotografía de la reina”, le explica Lennon.

Una película para enamorarse de ella: Y Dios creó a la mujer, disponible en Filmin.

Brigitte Bardot. Douglas Kirkland/Galerie GADCOLLECTION

37. Bibi Andersson (1935-2019)

Esta entrada podría ser para ella o para su sempiterna compañera de rodaje y co-musa de Ingmar Bergman Liv Ullmann, así que hemos lanzado una moneda al aire y la agraciada ha sido Andersson: la actriz sueca nació y murió en Estocolmo, se hizo con todos los reconocimientos posibles dentro de sus fronteras, y un porcentaje nada desdeñable de los concedidos en el extranjeros, e hizo viajar a Victor Sjöström hacia el tiempo en el que las fresas salvajes florecían en los prados.

Una película para enamorarse de ella: Persona, disponible en Amazon Prime Viddeo, Filmin y Acontra Plus.

Bib Andersson y Liv Ullmann en 'Persona' (1966) Cinemanía

38. Ursula Andress (1936-Actualidad)

La revista Empire Magazine la eligió una de las cien mujeres más sexys de todos los tiempos y su frecuentación de la portada de Playboy sirvió para mostrar, literalmente, por qué era considerada un mito erótico. Sin embargo, esto no fue más que el final del camino: el resto es la inmersión y posterior paseo que Ursula Andress dio en Agente 007 contra el Dr. No, bajo el sol del Caribe, para encontrarse con el mortal agente. De su cinto, colgaba un cuchillo en el que nadie (seguramente sí 007, pero no Sean Connery) se fijó.

Una película para enamorarse de ella: Agente 007 contra el Dr. No, disponible en Apple TV.

Ursula Andress en 'Agente 007 contra el Dr. No' MGM

39. Jane Fonda (1937-Actualidad)

Empezando por Henry y acabando por Bridget, el árbol genealógico de los Fonda ha nutrido de iconos eróticos a varias generaciones de espectadores. Entre ellos, Jane Fonda es su fruto imperecedero: la fantástica actriz, refundada en adalid de las causas justas y en profesora de aerobic, es una de esas criaturas de las que el mundo no debiera ser digno. Lleva trabajando desde 1960 y, como toda nepo baby (ese término horrísono tan en boga) ha luchado para convencer a sus colegas de que se encontraba justo donde merecía estar. En 2023, nadie duda ya, afortunadamente, de ello.

Una película para enamorarse de ella: Descalzos por el parque, disponible en Apple TV.

Jane Fonda en 'Barbarella' Cinemanía

40. Romy Schneider (1938-1982)

Antes de que un anarquista italiano le atravesara el corazón con una larga aguja, Isabel de Baviera ya había dejado de vivir. La muerte de su hijo la sumió en una existencia fantasmal que el asesinato sólo contribuyó a certificar. Justo así pasó sus últimos días la actriz que interpretó a Sissi emperatriz, Romy Schneider, después de que su antiguo amante Alain Delon la llamara para decirle que su hijo acababa de morir empalado por una reja mientras jugaba en el jardín. Un año más tarde, encontrarían el cadáver de Schneider en su apartamento. Su corazón había fallado por causas naturales tras una prolongada angustia. Los médicos tenían un melancólico nombre para esta afección: síndrome del corazón roto.

Una película para enamorarse de ella: La piscina, disponible en Filmin.

Alain Delon y Romy Schneider en 'La piscina' Cinemanía

41. Natalie Wood (1938-1981)

La muerte, si es trágica y precipitada, y especialmente si sobre ella pende un halo de misterio, suele ser acaparadora. Una gran parte de lo que fue Natalie Wood, cuyo cuerpo se hundió en las aguas oscuras que temía desde su infancia, quedó sumergida con su fallecimiento frente a las costas de California. Hoy, el suyo es el nombre de una doble página en la crónica negra de Hollywood, pero hasta aquella noche, Wood era una joya atesorada por los más grandes cineastas de todos los tiempos. Pero también esto se hundió.

Una película para enamorarse de ella: West Side Story, disponible en Filmin y MGM Channel.

Beaumont y Natalie Wood en 'West Side Story' Cinemanía

42. Claudia Cardinale (1938-Actualidad)

Nació en Túnez cuando aún estaba bajo dominio francés, pero llegaría a ser una de las últimas divas del cine italiano. Cardinale fue la mujer que llegó a la estación de Flagstone bajo un diluvio musical de Morricone en Hasta que llegó su hora y una de las pocas personas que tienen buenas palabras acerca de Klaus Kinski, con el que coincidió en Fitzcarraldo y al que definió como un caballero muy atento. Herzog la escuchó decir esto con la mandíbula desencajada.

Una película para enamorarse de ella: Ocho y medio, disponible en Amazon Prime Video, Movistar Plus+ y Filmin.

Alain Delon y Claudia Cardinale en 'El gatopardo' Cinemanía

43. Anna Karina (1940-2019)

En Copenhague, trabajaba como ascensorista. Más tarde, ella misma se convertiría en un ascensor que salió disparado hacia las estrellas del cine europeo: Godard descubrió a Karina en un anuncio publicitario y la contrató para protagonizar Al final de la escapada. Sin embargo, la danesa, que aún no era actriz, se negó: no quería aparecer desnuda en pantalla. Godard no se lo tuvo en cuenta y, en su siguiente película, recurrió a ella de nuevo. Karina aceptó, como aceptaría más tarde la petición de matrimonio del director.

Una película para enamorarse de ella: Pierrot el loco, disponible en Filmin.

Anna Karina Cinemanía

44. Jean Seberg (1938-1979)

La estadounidense fue menos recatada que Anna Karina y no objetó nada cuando Godard le advirtió que algunas de sus escenas de À bout de souffle podrían dejar al público sin aliento. Perseguida por el FBI al saberse que apoyaba a grupos como los Panteras negras, sus últimos años fueron un carrusel perverso de rumores falsos propalados por Edgar Hoover de los que Seberg no pudo escapar. Tras varios días en paradero desconocido, su cuerpo fue hallado en el asiento trasero de un coche, junto a un bote de barbitúricos y una nota dirigida a su hijo en la que, muy brevemente, se disculpaba porque “ya no podía más”.

Una película para enamorarse de ella: Al final de la escapada, disponible en Filmin.

Jean Seberg Cinemanía

45. Raquel Welch (1940-2023)

Una piedrecilla lanzada por un rabioso alcaide impacta contra el cielo que enmarcan las piernas de Raquel Welch, y lo atraviesa. La actriz fue la puerta hacia la libertad de Robbins en Cadena Perpetua (esa que, años antes, había empezado a entreabrir Rita Hayworth) y una fantasía persistente en los sueños de aquellos que, hoy, ya están más que cansados de peinar canas.

Una película para enamorarse de ella: Hace un millón de años, disponible en Amazon Prime Video y Filmin.

Raquel Welch en 'Hace un millón de años' (1966) 20TH CENTURY FOX

46. Julie Christie (1940-Actualidad)

En los 60, la juventud londinense descubrió que no querían que su ciudad fuese la misma que la de sus padres, y salieron en colorida tromba a las calles para conquistarla. Este movimiento se llamó Swinging London (algo así como Londres se mueve) y Julie Christie constituyó una de sus principales representantes culturales. Sólo como inspiración: su popularidad en 1965 fue tal que la revista Life definió aquel año como “el año de Julie Christie”.

Una película para enamorarse de ella: Doctor Zhivago, disponible en HBO Max.

Julie Christie y Omar Sharif, en un fotograma de 'Doctor Zhivago'. ARCHIVO

47. Ann-Margret (1941-Actualidad)

Aunque se lo propuso, y pese a que contaba con más rudimentos para conseguirlo de los que se le han venido a reconocer, Elvis Presley nunca logró ser una estrella de cine. Su trayectoria fue efímera y, salvo tres o cuatro títulos, no muy destacable. En uno de los peores, coincidió con Ann-Margret, y si por algo se recuerda esa película, además de por la canción que le da nombre, es porque esta encantadora sueca atrajo las miradas del público cuando ni siquiera la música de Elvis era suficiente.

Una película para enamorarse de ella: Cita en las Vegas, disponible en Amazon Video.

Elvis Presley y Ann-Margret Cinemanía

48. Faye Dunaway (1941-Actualidad)

A juzgar por la opinión de actores, directores, técnicos de sonido y cámaras, trabajar con Faye Dunaway no es fácil, pero el resultado siempre merece la pena. La ganadora de un Óscar por Network es una de las actrices más reputadas de su generación, con lo que sus desplantes y su carácter arisco y difícil forman parte, como su previsiblemente alto salario, del precio que Hollywood está dispuesto a abonar con una sonrisa en los labios.

Una película para enamorarse de ella: Chinatown, disponible en SkyShowtime.

Warren Beatty y Faye Dunaway en 'Bonnie y Clyde' Warner Bros.

49. Sharon Tate (1943-1969)

Otra historia trágica, quizá la más cruel de cuantas acontecieron en el Hollywood del segundo siglo. Tate parecía destinada a la grandeza tras casarse con Polanski, pero la tribu de los Manson le impuso un truculento punto final a su carrera cuando la actriz apenas había empezado a caminar. Décadas más tarde, Tarantino reescribiría la historia de Sharon Tate en ese perfecto cuento de hadas titulado Érase una vez en Hollywood, en el que el hada no era Sharon sino un alucinado Brad Pitt.

Una película para enamorarse de ella: El baile de los vampiros, disponible en Apple TV.

Sharon Tate en 'El baile de los vampiros' Cinemanía

50. Catherine Deneuve (1943-Actualidad)

El Louvre atesora a la Gioconda y Francia, a Catherine Deneuve. La parisina fue la musa de Buñuel, Truffaut, Polanski y Varda, enamoró por igual a los espectadores y a los actores con los que coincidió en un rodaje y, en 1994, fue condecorada con el letal Premio Donostia. Casi treinta años después, Deneuve sigue entre nosotros y en pleno ejercicio de su profesión, con varias películas pendientes de estreno.

Una película para enamorarse de ella: Bella de día, disponible en Movistar Plus+, Filmin y Flix Olé.

Catherine Deneuve en 'Bella de día' PARIS FILM PRODUCTION

51. Susan Sarandon (1946-Actualidad)

El coche era un Ford Thunderbird de 1966 y ella iba al volante. En los noventa, Susan Sarandon se lanzó por los cielos de Arizona cuando ya hacía más de una década que su carrera había echado el vuelo. Billy Wilder, Louis Malle, Tony Scott, Mario Monicelli, una nominación al Óscar… y aún no tenía cuarenta años. Después, llegaron cuatro nominaciones más y, con Pena de muerte, la ansiada estatuilla.

Una película para enamorarse de ella: Atlantic City, disponible en Filmin.

Susan Sarandon en 'Atlantic City' Cinemanía

52. Farrah Fawcett (1947-2009)

Los directivos de ABC vieron el piloto de Los ángeles de Charlie con una permanente mueca de incomprensión. No entendían cómo una estupidez semejante había llegado a rodarse. Sin embargo, su perplejidad se agravó al conocer los datos de audiencia. No daban crédito, debía tratarse de un error, pensaron, y pidieron que volviera a emitirse. Los números crecieron. Ninguno de los dueños de ABC parecía haber reparado en el aspecto de Farrah Fawcett y en el de sus angélicas compañeras y, sobre todo, en que el público, a veces, sólo quiere pasar un rato de frívola distracción ante el televisor.

Una película para enamorarse de ella: La fuga de Logan, disponible en Apple TV.

Farrah Fawcett, en 'La fuga de Logan' Cinemanía

53. Pam Grier (1949-Actualidad)

La reina del Blaxploitation fue resucitada por el doctor que más vidas le ha arrebatado al desempleo cinematográfico, Quentin Tarantino. Eso sí, cuando Pam Grier entró en el despacho del director, quedó algo avergonzada por el esfuerzo de este en hacerle la rueda: las paredes estaban empapeladas con las carátulas de varias películas que la actriz protagonizó en el pasado. Grier le hizo saber a Tarantino que no era necesario que le diese coba: ya había aceptado. El autor de Reservoir dogs llamó a su secretaria y le preguntó cuánto tiempo llevaban esas carátulas adornando sus paredes, y esta, sorprendida, respondió que desde que las habían levantado.

Una película para enamorarse de ella: Jackie Brown, disponible en Apple TV.

Pam Grier en 'Jackie Brown' Cinemanía

54. Sigourney Weaver (1949-Actualidad)

Su verdadero nombre era Susan, pero decidió cambiárselo por el de Sigourney tras leer El gran Gatbsy. En la novela de Scott Fitzgerald, Sigourney no es más que un personaje secundario, una silueta huidiza bañada por la luz verde que obsesionaba al magnate. Weaver también quiso ir en busca de esa luz y, en 1977, interpretó su primer papel: un personaje secundario en Annie Hall. Justo el que necesitaba para comenzar a cruzar el mar en pos del resplandor esmeralda.

Una película para enamorarse de ella: Alien, el octavo pasajero, disponible en Disney Plus.

Sigourney Weaver ('Alien, el octavo pasajero', 1979) Cinemanía

55. Cybill Shepherd (1950-Actualidad)

“Creo que eres la mujer más guapa que he visto nunca”, le confiesa el sonado Travis Bickle a Shepherd en Taxi Driver. Y, entre todas la sarta de bobadas que encadena durante la película, quizá esta sea la opinión más razonable del personaje al que interpreta De Niro. La actriz triunfó en el cine y en la pequeña pantalla, destacando, en esta última, su serie Luz de luna, en la que ella y Bruce Willis matan el tiempo investigando crímenes.

Una película para enamorarse de ella: La última película, disponible en Filmin.

Cybill Shepherd en 'La última película' Cinemanía

56. Sônia Braga (1950-Actualidad)

Tal vez se trate de la actriz brasileña con más proyección internacional. Braga ha actuado con Clint Eastwood y William Hurt y directores como Robert Redford o John Frankenheimer han confiado en ella. La de Paraná no se dejó atrapar por Hollywood y siguió actuando en Brasil, donde recientemente protagonizó Doña Clara.

Una película para enamorarse de ella: El beso de la mujer araña, disponible en Filmin.

Braga en 'El beso de la mujer araña' Cinemanía

57. Isabella Rossellini (1952-Actualidad)

¿Recuerdas aquella carta que Ingrid Bergman le envió a Roberto Rossellini? Pues este es el resultado. Isabella comenzó a su carrera bajo la batuta de Vincente Minelli en Nina, donde también actuaba su madre, y a partir de aquí, empiezan a acumularse sus proyectos: Lynch, con el que mantuvo una relación, la dirige en dos ocasiones, y James Gray o Abel Ferrara también cuentan con ella para sus películas. Entre tanto, Isabella se casó con Martin Scorsese. Auténtica realeza del cine.

Una película para enamorarse de ella: Terciopelo azul, disponible en Movistar Plus+, Filmin y MGM Amazon Channel.

Isabella Rossellini en 'Terciopelo azul' Cinemanía

58. Kim Basinger (1953-Actualidad)

En L.A. Confidential, ganó el Óscar por encarnar a una mujer que, a su vez, se hacía pasar por Veronica Lake, Peek-a-boo incluido. Sin embargo, al filo de los noventa, Kim Basinger era ya un icono sexual de primer orden, similar o mayor al que había sido Lake décadas antes. Su peinado, eso sí, no era lo más imitado de Basinger, sino su estilo al quitarse la ropa mientras sonaba Joe Cocker.

Una película para enamorarse de ella: Nueve semanas y media, disponible en Movistar Plus+.

Kim Basinger y Mickey Rourke, en "Nueve semanas y media" Cinemanía

59. Kathleen Turner (1954-Actualidad)

Aunque su presentación cinematográfica le puso El fuego en el cuerpo al público y, sobre todo, a los directores de casting, Kathleen Turner se negó a continuar por una senda que la habría llevado a dedicarse en exclusiva a las películas eróticas. Su padre era diplomático y había viajado por todo el mundo, así que su hija quiso seguir los pasos paternos: en el cine, viajó en el tiempo en Peggy Sue se casó y a las junglas amazónicas junto a Michael Douglas en Tras el corazón verde.

Una película para enamorarse de ella: Tras el corazón verde, disponible en Disney Plus.

Kathleen Turner en 'Tras el corazón verde' Cinemanía

60. Bo Derek (1956-Actualidad)

Quizá se trata de la peor actriz de esta lista, pero su trabajo nunca escaseó debido a sus nulas dotes interpretativas y tampoco le pesaron los premios Razzie que ganó a lo largo de su carrera. Su físico hacía el resto. Obviamente, en cuanto las arrugas comenzaron a abrirse paso en su rostro y sus pechos dejaron de ser un airbag a prueba de accidentes, empezó su declive. Pero, para entonces, ya tenía algunos millones en el banco, así que no debió importarle demasiado.

Una película para enamorarse de ella: 10, la mujer perfecta, disponible en Apple TV.

Bo Derek y en '10, la mujer perfecta' Warner

61. Carrie Fisher (1956-2016)

Debutó en el cine con 19 años y la espiral de Hollywood no tardó en hacerse con ella. De compartir cartel con Warren Beatty y Julie Christie, pasó a ser la princesa de una galaxia muy, muy lejana. Poco después, conocería a John Belushi en el rodaje de Granujas a todo ritmo y, al parecer, este arrastró a la actriz hacia el alcoholismo y la drogadicción, un círculo vicioso del que nunca conseguiría liberarse.

Una película para enamorarse de ella: La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza, disponible en Disney Plus.

Los actores Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, en un fotograma de 'La guerra de las galaxias'. ARCHIVO

62. Melanie Griffith (1957-Actualidad)

Sucesora de la última de las rubias de Hitchcock, Tippi Hedren, Melanie tuvo su primer contacto con el cine a los doce años. En cuanto cumplió la mayoría de edad, las ofertas se apilaron sobre su mesa: participó en La noche se mueve y se graduó en la salaz Doble de cuerpo, de Brian de Palma. No ha dejado de actuar desde entonces.

Una película para enamorarse de ella: Armas de mujer, disponible en Disney Plus.

Harrison Ford, Melanie Griffith y Sigourney Weaver, en el cartel de la película 'Armas de mujer' (1988). ARCHIVO

63. Sharon Stone (1958-Actualidad)

Rodando El especialista, Sharon Stone tuvo una revelación: estaba harta de desnudarse en cada película, de mostrar los pechos como condición inexcusable para que la dejasen actuar, de prepararse para una escena de sexo más, la última, que nunca era la última. Así que se lo dijo a Stallone, su compañero en la película, y este le respondió que le parecía bien, pero que pusiera en práctica su decisión en su siguiente título. En ese, iba a desnudarse: el resultado, una de las escenas menos eróticas del cine reciente.

Una película para enamorarse de ella: Instinto básico, disponible en Amazon Prime Video, Movistar Plus+ y Filmin.

Michael Douglas y Sharon Stone en 'Instinto básico' Cinemanía

64. Michelle Pfeiffer (1958-Actualidad)

Primero probó suerte con los concursos de misses: fue nombrada Miss Orange County y quedó en sexto lugar en la pugna por la beca de Miss California. A continuación, se buscó un agente y se marchó a Hollywood. Allí se quedaría. La californiana ha trabajado para Scorsese, Brian de Palma, John Landis, Tim Burton o Darren Aronofsky y ha deslumbrado a Al Pacino, Daniel Day-Lewis o Harrison Ford.

Una película para enamorarse de ella: El precio del poder, disponible en Netflix y Filmin.

Michelle Pfeiffer, en 'El precio del poder' ARCHIVO

65. Nastassja Kinski (1961-Actualidad)

Las leyes de Mendel barajan sus cartas de formas sospechosas. Por ejemplo, Nastassja Kinski: la actriz alemana es idéntica a su padre, a pesar de que ella es una de las actrices más bellas de los últimos cincuenta años y Klaus Kinski es… bueno, es Klaus Kinski. Durante los últimos años, hemos disfrutado con cuentagotas de Nastassja, que tuvo en los noventa y ochenta su auténtica época de floración.

Una película para enamorarse de ella: Paris, Texas, disponible en Amazon Prime Video y Filmin.

Nastassja Kinski en una escena de 'París, Texas' (1984) Cinemanía

66. Meg Ryan (1961-Actualidad)

La que con el tiempo se condecoraría la enésima novia de América debutó en una película cuyo título profetizaba lo que llegaría a ser, Ricas y famosas. Su descubridor fue George Cukor, el principal director de mujeres del que Hollywood ha disfrutado, por lo que no era mala señal. Su popularidad arrancó a finales de los ochenta, cuando Val Kilmer y ella se aliaron para amargarle su paso por la academia a Tom Cruise en Top Gun. Para cuando Billy Cristal dio con ella en Cuando Harry encontró a Sally, Meg Ryan ya era una estrella.

Una película para enamorarse de ella: The Doors, disponible en Filmin y Flix Olé.

Meg Ryan Cinemanía

67. Jodie Foster (1962-Actualidad)

La actriz no sólo no se estrenó en Taxi Driver, sino que ya había trabajado antes con Scorsese en Alicia ya no vive aquí. Jodie Foster creció ante una cámara: lleva trabajando desde los seis años. Por eso, cuando, a los doce, apareció en Bugsy Malone, Alan Parker dejó dicho que si algún día él faltaba en el rodaje, Jodie Foster podía suplirlo. Con el tiempo, la angelina se ha cansado de ocupar sólo un lado de la cámara y ha empezado a dirigir: su último proyecto, en este caso como actriz, la cuarta temporada de True Detective.

Una película para enamorarse de ella: El silencio de los corderos, disponible en Amazon Prime Video y Filmin.

Anthony Hopkins y Jodie Foster en 'El silencio de los corderos' Cinemanía

68. Brigitte Nielsen (1963-Actualidad)

En la esquina izquierda, defendiendo el título de icono sexual de los ochenta, un metro ochenta y cinco de altura, de Rodovre, Dinamarca y con casi treinta largometrajes en su haber y otros tantos amantes, Brigitte Nielsen. La actriz cautivó a los dos Hércules de Hollywood, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, pero su gran amor fue uno ficticio (doblemente, de hecho; no se los veía muy acaramelados), con cierto boxeador gigantesco recién llegado de Siberia.

Una película para enamorarse de ella: Rocky IV, disponible en Amazon Prime Video.

Brigitte Nielsen en 'Rocky IV' Cinemanía

69. Monica Bellucci (1964-Actualidad)

La italiana era consciente de que el público quería ver y a ella no le importaba ofrecérselo. Además, también ayudaba su facilidad con los idiomas: habla tres con soltura y no le ha importado sumergirse en lenguas como el serbio (En la Vía Láctea, con Kusturica) o el arameo (La pasión de Cristo, con Mel Gibson).

Una película para enamorarse de ella: Malèna, disponible en Amazon Prime.

Monica Bellucci en 'Malèna' Cinemanía

70. Juliette Binoche (1964-Actualidad)

En 1993, Binoche tuvo que decidir: o actuaba con uno de los mejores directores del mundo en una superproducción, o actuaba con uno de los mejores directores del mundo en un largometraje para la “inmensa minoría”. Se decantó por lo segundo, así que rechazó a Spielberg y su Parque jurásico y le tendió la mano a Kieślowski y su trilogía de los Tres colores. Es decir, salió ganando cuando no existía la posibilidad de perder.

Una película para enamorarse de ella: Azul, disponible en Movistar Plus, Filmin y Tivify.

Juliette Binoche en 'Tres colores: Azul' (1993). Cinemanía

71. Salma Hayek (1966-Actualidad)

La mexicana encontró, como muchos disléxicos, su alivio en el cine. La memorización y las largas sesiones de ensayo podían ayudarle, como antes habían ayudado a Harvey Keitel. Así que probó suerte y Hollywood se hizo cargo de su tratamiento. Su buen hacer en cualquier tipo de papel hace muy difícil que, a estas alturas, le den el alta.

Una película para enamorarse de ella: Abierto hasta el amanecer, disponible en SkyShowtime.

Salma Hayek en 'Abierto hasta el amanecer'. DIMENSION FILMS

72. Halle Berry (1966-Actualidad)

Contadas son las ocasiones en las que los homenajes no provocan un sentimiento en el que la nostalgia se mezcla con el desdén. La aparición de Halle Berry en Muere otro día esfumó cualquier suspicacia: sí, era, plano por plano, lo mismo que habíamos visto años atrás en 007 contra el Dr. No cuando Ursula Andress salió del mar. Pero, ¿quién iba a quejarse?

Una película para enamorarse de ella: Muere otro día, disponible en Amazon Prime Video.

Halle Berry, en 'Muere otro día' AGENCIAS

73. Pamela Anderson (1967-Actualidad)

En 1996, ganó su único premio como actriz hasta la fecha: el de Peor nueva estrella. El mundo del cine no quería a Pamela Anderson ocupando un espacio en las alfombras rojas y photocalls. Un espacio que, seguramente, ella merecía tan poco como buscaba. Para sobrevivir, tenía suficiente con vigilar la playa de vez en cuando y posar para alguna revista.

Una película para enamorarse de ella: Barb Wire, disponible en Filmin.

Pamela Anderson, en 'Barb Wire' Cinemanía

74. Nicole Kidman (1967-Actualidad)

Alguna tenía que ser la última frase que se escuchase en su última película, así que Stanley Kubrick decidió despedirse por todo lo alto. Para ello, eligió a Nicole Kidman, su portavoz definitiva. Su intervención costa de una única palabra, que dejó a los espectadores (y al personaje de Tom Cruise) con los ojos bien abiertos. Una forma tan buena como cualquier otra para decir adiós.

Una película para enamorarse de ella: Moulin Rouge, disponible en Disney Plus.

Nicole Kidman en 'Moulin Rouge' Cinemanía

75. Jennifer Aniston (1969-Actualidad)

Su exmarido Justin Theroux tenía un plan cinéfilo para una de sus primeras citas: ver Leprechaun, la película en la que debutó Jennifer Aniston justo un año antes de que empezara a rondar el Central Perk con sus amigos. La experiencia no fue grata: Justin se pasó la película exclamando “esto no puede estar ocurriendo” mientras Jennifer entraba y salía del salón, avergonzada. Contra todo pronóstico, estuvieron casados tres años.

Una película para enamorarse de ella: Rock Star, disponible en Apple TV.

Jennifer Aniston, en 'Rock Star' Jennifer Aniston, en 'Rock Star'

76. Renée Zellweger (1969-Actualidad)

Si quieres que el público aprenda a escribir un apellido como Zellweger, más te vale que les des algo a cambio, y esta texana de origen suizo y noruego estaba dispuesta a hacerlo. Su porcentaje en los Óscar es admirable: cuatro nominaciones, dos estatuillas. Nada mal, teniendo en cuenta que su filmografía no especialmente larga.

Una película para enamorarse de ella: Jerry Maguire, disponible en Filmin.

Renée Zellweger en 'Jerry Maguire' Cinemanía

77. Catherine Zeta-Jones (1969-Actualidad)

Tampoco es muy prolífica Catherine Zeta-Jones: aunque lleva actuando desde los 90, apenas suma 25 películas. Fue una de las exnovias (la menos afortunada de todas, porque se le concedió una segunda oportunidad) de John Cusack en Alta fidelidad, bailó junto a Zellweger en Chicago y fue la compasiva azafata de La terminal. También, la mujer ideal de Michel Scott en The Office.

Una película para enamorarse de ella: Crueldad intolerable, disponible en SkyShowtime.

Catherine Zeta-Jones en 'Crueldad intolerable' Cinemanía

78. Cate Blanchett (1969-Actualidad)

El pasado año, estuvo muy cerca de unirse al selecto grupo de actores con tres Óscar, una incorporación que no habría molestado a absolutamente ningún espectador, crítico o detractor profesional. A la sofisticada australiana se le quedó pequeña su gigantesca isla en seguida y viajó hasta Hollywood, haciendo escala en Reino Unido. Volvería a las antípodas con El señor de los anillos: La bella Galadriel necesitaba unos ojos, y una voz.

Una película para enamorarse de ella: Blue Jasmine, disponible en Apple TV.

Cate Blanchett en 'Blue Jasmine'. ARCHIVO

79. Jennifer Lopez (1969-Actualidad)

A las que son como ella, se las conoce en Hollywood con el nombre de “triple amenaza”. Sus víctimas son sus colegas de profesión, ya que, además de actuar, también saben cantar y bailar. Tienen tres frentes desde los que atacar y, por lo general, inician sus ofensivas al mismo tiempo. A los directores de casting no les queda otra que rendirse: si Jennifer Lopez lo quiere, el papel será suyo.

Una película para enamorarse de ella: Asalto al tren del dinero, disponible en Apple TV.

Jennifer Lopez en 'Asalto al tren del dinero' Cinemanía

80. Jennifer Connelly (1970-Actualidad)

El niño que acabaría teniendo el rostro de Robert De Niro se enamoró de Jennifer Connelly. Ni siquiera era el primer papel de la actriz, cuando, a los doce años, Sergio Leone la incorporó al reparto de la que sería su última película, Érase una vez en América. En esta fábula de gángsters y opio, Connelly es un candoroso sueño de infancia. Un punto de luz en las tinieblas. No otra cosa ha sido, para el cine, Jennifer Connelly desde entonces.

Una película para enamorarse de ella: Una mente maravillosa, disponible en Netflix y SkyShowtime.

Jennifer Connelly en 'Una mente maravillosa' Cinemanía

81. Maribel Verdú (1970-Actualidad)

Hace años que Maribel Verdú dejó de esperar una llamada de Pedro Almodóvar. El manchego ha tenido un papel para todas las actrices que en España han sido, excepto para ella. Pero a Verdú ya no le importa. Si no puede ser Chica Almodóvar, sí puede serlo Chica Garci, Cuarón, Guillermo del Toro o incluso Chica Coppola.

Una película para enamorarse de ella: Y tu mamá también, disponible en Flix Olé.

Maribel Verdú, en 'Y tu mamá también' Cinemanía

82. Uma Thurman (1970-Actualidad)

El budismo de su padre es el responsable de que Thurman se llame Uma, diosa hindú de la luz y la belleza. Y por ahí iban los tiros: la musa de Tarantino es una belleza que nadie, salvo ella misma, puede pasar por alto. El motivo, como le ocurrirá a Megan Fox, es que sufre un trastorno llamado dismorfobia, que la hace especialmente sensible hacia supuestos defectos físicos que sólo ella parece ver. Los demás, desde luego, no reparamos en ellos.

Una película para enamorarse de ella: Gattaca, disponible en Amazon Prime Video y Filmin.

Uma Thurman y Ethan Hawke en 'Gattaca' Cinemanía

83. Winona Ryder (1971-Actualidad)

Había algo peculiar en ella que hacía inevitable el que Tim Burton terminara ofreciéndole un papel. La adolescente gótica de Bitelchús fue su presentación en sociedad: tras este papel, llegaría su romance (real y ficticio) con Johnny Depp en Eduardo Manostijeras o su licencia nocturna como taxista en Noche en la tierra. Y, mucho después, Stranger Things.

Una película para enamorarse de ella: Drácula de Bram Stoker, disponible en Amazon Prime Video y Filmin.

Winona Ryder en 'Drácula de Bram Stoker' Cinemanía

84. Cameron Díaz (1972-Actualidad)

A Cameron Díaz le costó que se la tomasen en serio. En las audiciones, no parecía haber un papel para ella con un mínimo de profundidad. Si llegaba a pronunciar un par de frases en una película, podía darse por satisfecha. Su primera vez ante una cámara había sido tan desalentadora que, con los años, litigó para intentar deshacerse de ella: en el género en el que debutó era el pornográfico. Lo consiguió a medias: de cuando en cuando, Internet reflota el vídeo que atormentó a Díaz, una actriz que acabaría trabajando con Scorsese, Stone o Jonze.

Una película para enamorarse de ella: Gangs of New York, disponible en Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Filmin y MGM Amazon Channel.

Leonardo DiCaprio y Cameron Diaz en 'Gangs of New York' Cinemanía

85. Penélope Cruz (1974-Actualidad)

Antes de ser una de las hijas de Fernando Fernán Gómez en la oscarizada Belle Époque, Penélope Cruz protagonizó un par (o más de un par) de escenas subidas de tono en Jamón, jamón. Algunas, junto al que años después sería su marido, Javier Bardem. Desnudarse nunca ha supuesto un gran problema para Penélope Cruz, sobre todo en sus primeros años, lo que le valió el estatus de icono sexual patrio. Eso sí, la Copa Volpi, el Óscar, el BAFTA y demás no los ha conseguido de esta forma.

Una película para enamorarse de ella: Los abrazos rotos, disponible en Netflix y Filmin.

Penélope Cruz en 'Los abrazos rotos'. 20MINUTOS.ES

86. Eva Mendes (1974-Actualidad)

Que no sirva como ejemplo, pero Eva Mendes tiene una carrera gracias a que un vecino se obsesionó con ella. Al parecer, los ojos ociosos de un agente vinieron a caer sobre una carpeta forrada con una fotografía de Eva Mendes. Al preguntarle a su propietario si la retratada era modelo o actriz, el hombre reconoció que, simplemente, era su vecina y había llevado su enfermizo amor hasta las últimas consecuencias al decorar con su rostro una carpeta. El agente no quedó satisfecho y siguió la pista hasta Mendes, que pronto debutaría en un videoclip de Pet Shop Boys. Es una pena que el de Every breath you take se hubiese rodado diez años antes.

Una película para enamorarse de ella: Cruce de caminos, disponible en FilmBox+ y Tivify.

Eva Mendes en 'Cruce de caminos' Cinemanía

87. Charlize Theron (1975-Actualidad)

A la sudafricana le regaló Woody Allen una de las mejores frases que ha escrito en los últimos veinte años. Fue en La maldición del escorpión de jade, y dice así: “Dentro de ti, hay una mujer atractiva, inteligente y amable, pero ten cuidado con dejarla salir, porque correrías el riesgo de ser feliz". Theron le dio la vuelta y, para ganar el Óscar, en lugar de dejarla salir, desahució a esa mujer atractiva, inteligente y amable para que un monstruo ocupase su lugar. Con la estatuilla en casa, la antigua inquilina regresó.

Una película para enamorarse de ella: Celebrity, disponible en Rakuten TV.

Kenneth Branagh y Charlize Theron en 'Celebrity' Cinemanía

88. Angelina Jolie (1975-Actualidad)

Los apellidos te abren alguna puerta, pero luego depende de ti que no te echen. Esos, a grandes rasgos, vienen a ser los límites de la ventaja que supone, para un actor, el que sus padres tengan entrada en Wikipedia. Y el de Angelina Jolie, Jon Voight, la tiene, y bien extensa. Las desavenencias políticas entre ambos los han separado (Trump dijo de Jolie que ya no podía verla atractiva porque “la habían usado mucho”, y Jon Voight siguió haciendo campaña por el republicano). En cualquier caso, Jolie hace décadas que no necesita la tutoría de su padre. Así que él se lo pierde.

Una película para enamorarse de ella: El coleccionista de huesos, disponible en Apple TV.

Angelina Jolie y Denzel Washington en 'El coleccionista de huesos' Cinemanía

89. Kate Winslet (1975-Actualidad)

Como el Titanic, salió de Inglaterra con rumbo a los Estados Unidos. A diferencia del transatlántico, Kate Winslet llegó adonde se lo proponía: Su segundo papel ya se produjo bajo la dirección de Peter Jackson (aunque, eso sí, un Peter Jackson pre-El señor de los anillos), y en 1995 protagonizó Sentido y sensibilidad. Cuando por fin ganó un Óscar, reconoció que llevaba muchos años ensayando con un bote de champú para cuando le llegase el momento. Lo único extraño es que, por ahora, sólo haya ocurrido una vez.

Una película para enamorarse de ella: Titanic, disponible en Disney Plus.

Kate Winslet en 'Titanic' Cinemanía

90. Marion Cotillard (1975-Actualidad)

Casi se podría decir que ganó cuando se lo propuso. Sus inicios en el cine fueron discretos: alguna serie por allí, una película que jamás se veía fuera de Francia (ni tampoco dentro) por allá… hasta que Oliver Dahan pone en sus manos el guion de La vida en rosa. El reto era mayúsculo: no sólo tenía que cantar como Edith Piaf, sino que también debía parecérsele. Y, viendo a Cotillard, no es el caso. Esforzándose al máximo, logró acercarse mucho en sus dos propósitos y, como no hay nada que a Hollywood le guste más que ver a sus estrellas sufriendo y pasándolo mal, le dio el Óscar. C’est fini.

Una película para enamorarse de ella: Midnight in Paris, disponible en Amazon Prime Video y Movistar Plus.

Marion Cotillard y Owen Wilson en 'Midnight in Paris' Cinemanía

91. Milla Jovovich (1975-Actualidad)

Hablemos de malgastar talento: en los noventa, la hipnótica ucraniana encadenó varios títulos que probaban, de manera indudable, que además de ser guapa, sabía actuar. Y, entonces, conoció a Paul W.S. Anderson, con el que acabaría casándose, y decidió tomar un desvío hacia el cine de género más calamitoso jamás producido: la saga Resident Evil. En 2017, dejó por fin esta carretera, pero no a W.S. Anderson: está por estrenar otra película en la que su marido la dirige, que, como suele acostumbrar el británico, será una obra maestra.

Una película para enamorarse de ella: Stone, disponible en Amazon Prime Video y Filmin.

Milla Jovovich en 'Stone' Cinemanía

92. Elsa Pataky (1976- Actualidad)

En Golpe de suerte, Woody Allen se pregunta por la influencia de los pequeños detalles en nuestras vidas. En la carrera de Pataky, es muy posible que el cambio de nombre tuviese un impacto nimio: de conservar su Elsa Lafuente Medianu, la actriz habría acabado obteniendo papeles, viajando a Hollywood y casándose con Chris Hemsworth. O, añadiría Woody Allen, puede que no.

Una película para enamorarse de ella: Tiovivo c.1950, disponible en Flix Olé.

Elsa Pataky en 'El arte de morir' (2000) Aurum Production

93. Eva Green (1980-Actualidad)

Los antecedentes de Bernardo Bertolucci no eran un secreto. Durante el rodaje de El último tango en París, sometió a un abuso continuado a María Schneider que tuvo su culminación en una escena en la que su personaje es violado por el de Marlon Brandon. Las secuelas psicológicas que la película dejó en su actriz fueron devastadoras. Por eso, cuando Bertolucci se interesó en Eva Green para el que sería su primer papel, muchos (incluidos sus padres) la previnieron. Ella hizo oídos sordos y, meses después, confesaría que Bertolucci se portó con ella con suma caballerosidad y atención.

Una película para enamorarse de ella: Soñadores, disponible en HBO Max, Filmin, MUBI y Acontra Plus.

Eva Green en 'Los soñadores' Cinemanía

94. Scarlett Johansson (1984-Actualidad)

En un sistema huérfano de estrellas, Scarlett Johansson es lo más parecido a una que existe. Su talento está a la altura de su atractivo (basta escucharla, que no verla, en Her para darse cuenta) y su capacidad para elaborar una filmografía que contiene, por igual, el cine comercial, el de autor, el independiente y las superproducciones no admite comparación. La Academia aun no ha encontrado el momento para darle un Óscar.

Una película para enamorarse de ella: Match Point, disponible en Amazon Prime Video.

Scarlett Johansson en 'Match Point' Cinemanía

95. Megan Fox (1986-Actualidad)

Aún no había cumplido los 18, pero Hollywood decidió que con Megan Fox podían hacer una excepción. En Dos policías rebeldes II, con apenas 15 años, Michael Bay la vistió de gogó y la puso a bailar en una discoteca para adultos. Eso sería sólo el principio. Con todo, Megan Fox nunca se ha desnudado en pantalla, lo que sin duda le ha cerrado más de una puerta. A sus 37 años, el cine de acción parece ser su último refugio: acaba de estrenar Los mercenarios IV.

Una película para enamorarse de ella: Jennifer’ s body, disponible en Disney Plus.

Megan Fox en 'Jennifer's Body' Cinemanía

96. Ana de Armas (1988-Actualidad)

Disciplina, un físico envidiable y un talento no menos digno de admirar: así ha cambiado Ana de Armas los proyectos de mala muerte que el cine español le ofrecía por películas de primera fila en Hollywood. La cubana fue candidata al Óscar por Blonde tras ser la única, entre equipo técnico, director, guionistas y reparto, en sortear la bola de demolición de la crítica. Con su inglés irreprochable, que aprendió a fuerza de estudiar seis y siete horas diarias al llegar a Estados Unidos, Ana de Armas no pensaba interpretar al arquetipo de “mujer latina” eternamente, y lo demostró encargándose de la belleza americana por excelencia.

Una película para enamorarse de ella: Sin tiempo para morir, en Apple TV.

Ana de Armas en 'Sin tiempo para morir' Cinemanía

97. Kristen Stewart (1990-Actualidad)

Hay opiniones que se cincelan en piedra hasta adquirir la sólida apariencia de la verdad. Una de ellas es que Kristen Stewart no sabe actuar o que, en su caja de herramientas, sólo hay un gesto. Que esto sea o no incontestable depende, en realidad, de cada uno: Stewart cometió el imperdonable error de querer trabajar y se introdujo en la saga Crepúsculo, donde es cierto que no se presta a ser confundida con Bette Davis. Pero luego ha tanteado prácticamente cada género y cada registro.

Una película para enamorarse de ella: En la carretera, disponible en Filmin.

Kristen Stewart, 'En el camino' Cinemanía

98. Margot Robbie (1990-Actualidad)

La mujer trofeo de un evasor fiscal de marca mayor, la malograda (o no) Sharon Tate, la muñeca más famosa del mundo, la patinadora por antonomasia o la encarnación de todas cuya carrera acabó cuando el cine empezó a hablar. Margot Robbie lo hace todo, y lo hace todo bien. Y ahora, con un éxito de taquilla bajo el brazo, será imparable.

Una película para enamorarse de ella: Babylon, disponible en Amazon Prime Video.

Diego Calva y Margot Robbie en 'Babylon' Paramount

99. Jennifer Lawrence (1990-Actualidad)

Lo más complicado, que era alzar en el aire de los Ángeles una de las estatuillas más precoces de la historia, ya lo ha conseguido. Ahora, quiere redondear la faena con el doble mortal con tirabuzón de la industria: Jennifer Lawrence desea ser una estrella. Una de verdad. Como Tom Cruise. Una estrella como Marilyn Monroe. En este aspecto, sus decisiones profesionales no pueden ser más transparentes: Sin malos rollos, una comedia adulta en la Lawrence se desprende, sin tapujos, de la ropa en una larga secuencia, era uno de las evidentes etapas que la actriz debía quemar para lograr su ansiado estatus. Veremos las siguientes.

Una película para enamorarse de ella: La gran estafa americana, disponible en Amazon Prime Video y Movistar Plus+.

Jennifer Lawrence en 'La gran estafa americana' Cinemanía

100. Sydney Sweeney (1997-Actualidad)

El primer álbum de estudio Los Rolling Stones en décadas se presentó con un videoclip, y su protagonista fue Sydney Sweeney. No es difícil imaginar por qué: con un cine que ha dejado de promover a actrices como ella y ha proscrito la desnudez y el erotismo hasta límites más bien ridículos, Sydney Sweeney es una bala perdida y disparada desde el fondo de los tiempos. O, más bien, desde que Mary Pickford se plantó ante una cámara.

Una película para enamorarse de ella: Los voyeurs, disponible en Amazon Prime Video.

'Los voyeurs' Cinemanía

