Las 22 mejores comedias románticas del siglo XXI

Fueron muchas las comedias románticas del siglo XX que nos marcaron con sus historias de amores imposibles, amores entre amigos, amores inesperados e incluso amores en bucles temporales. Nuestro número de la revista de septiembre con Las 100 mejores comedias románticas de todos los tiempos da fe de ello.

Pero, aunque se suela decir (¡e incluso creer!) que cualquier tiempo pasado fue mejor, la verdad es que las películas de los 2000 no se quedan atrás. Con reinas como Katherine Heigl o Sandra Bullock y reyes como Matthew McConaughey o Hugh Grant, el siglo XXI también nos ha dado algunas de las mejores producciones del género. A continuación, las 22 mejores comedias románticas de este inicio de siglo.

27 vestidos (2008)

Fotograma de '27 vestidos' Cinemanía

Katherine Heigl fue una de las reinas de la comedia en los 2000 y, si teníamos que escoger una de sus películas para ilustrarlo, esta debía ser 27 vestidos (¿a quién no le gustan las comedias románticas sobre bodas?), la historia de una pobre dama de honor eterna que ve su peor pesadilla hacerse realidad cuando su hermana se compromete con el hombre del que está enamorada. Eso es hasta que aparece el personaje de James Marsden para alterarlo todo, claro.

Sígueme el rollo (2011)

Fotograma de 'Sígueme el rollo' Cinemanía

Otra reina, también de los 90, la encontramos en Jennifer Aniston. Esta vez, junto a su amigo Adam Sandler en esta comedia que hizo que asociásemos para siempre el nombre de Deblin a algo no muy bueno. Un cirujano y su asistente se hacen pasar por un matrimonio infeliz a punto de divorciarse para que este consiga una nueva novia. Pero, como todas las comedias de fake dating, el destino tiene otros planes.

Los imprevistos del amor (2014)

Fotograma de 'Los imprevistos del amor' Cinemanía

No es de las más conocidas y, por ello, la reivindicamos en esta lista. Esta es la historia de dos mejores amigos que, desde pequeños, soñaron con ir juntos a la universidad. Sin embargo, antes de ese gran salto, Rosie (Lily Collins) se queda embarazada del chico popular del instituto y decide ocultárselo a su amigo Alex (Sam Clafflin), quien ha sido admitido en Harvard para estudiar medicina.

La proposición (2009)

Fotograma de 'La proposición' Cinemanía

Otra reina de las comedias de los 2000 como Sandra Bullock no podía faltar en nuestra lista con esta película junto a Ryan Reynolds y con uno de los clichés que más nos gustan a los románticos empedernidos: el de la relación falsa que acaba generando sentimientos. Con Betty White como la abuela muy espiritual de Reynolds, La proposición marcó a toda una generación con el baile de las pelotas.

Cómo perder a un chico en 10 días (2003)

Fotograma de 'Cómo perder a un chico en 10 días' Cinemanía

Antes de convertirse en el actor que es hoy en día Matthew McConaughey, fue uno de los protagonistas indiscutibles de las comedias románticas. Junto a Kate Hudson, nos regaló Cómo perder a un chico en 10 días, en la que los protagonistas comenzaban a salir juntos, él convencido de poder enamorarla en 10 días y ella convencida en poder hacer que él la deje en la misma semana y media.

La boda de mi novia (2008)

Fotograma de 'La boda de mi novia' Cinemanía

Cómo nos gustan las comedias románticas sobre bodas que no deberían estar pasando porque, claramente, la pareja del protagonista no es el amor de su vida. En 2008, Michelle Monaghan y Patrick Dempsey nos dieron una de las mejores con La boda de mi novia, en la que el protagonista enamorado de su amiga viajaba a Escocia como invitado y "dama de honor" de su boda.

El sueño de mi vida (2004)

Fotograma de 'El sueño de mi vida' Cinemanía

Cuando con 13 años no eres la chica más popular del instituto, no sueñas con llegar a los 16 o los 20, sino con que pase la tortura de la adolescencia y ser directamente la mujer fuerte e independiente que mereces. En 2004, Jennifer Garner y Mark Ruffalo nos enseñaron qué pasaría si, de repente, nos despertáramos con 30 años sin saber qué pasó con tus amistades ni tu vida durante los 17 años que te separan de la niña que eras.

La cruda realidad (2009)

Fotograma de 'La cruda realidad' Cinemanía

Otra vez Katherine Heigl, esta vez acompañada de Gerard Butler en una comedia en la que los hombres son hombres y las mujeres sueñan con su príncipe azul ideal: médico, amante de los animales y dispuesto a comprometerse. Pero una no escoge de quién se enamora y, además, aunque no lo parezca, los que van de machitos también tienen corazón.

Tú la letra, yo la música (2007)

Fotograma de 'Tú la letra, yo la música' Cinemanía

Puede que esta comedia tenga una de las mejores introducciones de película que hemos visto. Los temazos que nos regaló Hugh Grant dando vida a esta estrella del pop venida a menos que se enamora de su letrista, interpretada por Drew Barrymore, son razón suficiente para que Tú la letra, yo la música entre en esta lista. Entre medias, descubrimos la historia de dos personas que descubren el camino de regreso al amor.

Dime con cuántos (2011)

Fotograma de 'Dime con cuántos' Cinemanía

Mucho antes de ser el Capitán América, Chris Evans también tuvo su momento en las comedias románticas. De entre ellas, destacamos esta junto a Anna Faris sobre una chica que, tras leer un artículo que asegura que el amor de su vida tiene que estar entre los 20 hombres con los que se ha acostado, decide perseguir a cada uno de ellos para descubrir cuál es el que está destinado a ser su eterno compañero.

Love Actually (2003)

Fotograma de 'Love Actually' Cinemanía

Un clásico que cumple 20 años este invierno, lo que nos da una excusa (que no necesitábamos) para volverlo a ver en Navidad. Nos encantan las películas de historias entrelazadas y, de entre ellas, Love Actually es la reina. Hugh Grant, Colin Firth, Allan Rickman, Emma Thompson, Kiera Knightley, Bill Nighy... En 2003, Richard Curtis reunió a las estrellas del momento y nos regaló una película para la posteridad.

The Holiday (2006)

Fotograma de 'The Holiday' Cinemanía

Comedia de obligado visionado en la época de otoño-invierno, The Holiday es de esos clásicos que, da igual cuantas veces veas, siempre te van a hacer llorar de lo entrañables que son. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black nos regalaron dos historias de amor paralelas pero contectadas con música de Hans Zimmer para ver cada año con una manta en el sofá.

Tenías que ser tú (2010)

Fotograma de 'Tenías que ser tú' Cinemanía

Una comedia romántica para los enamorados de Irlanda. Protagonizada por Amy Adams y Matthew Goode, narra la historia de una estadounidense que decide seguir a su novio (Adam Scott) hasta Dublín para pedirle matrimonio. Pero nada es tan fácil y, al llegar a un pueblo perdido de Irlanda, se topará con un taxista/dueño de un bar que, sin muchas ganas de ayudarla, acabará acompañándola hasta la capital para que cumpla su deseo el 29 de febrero.

50 primeras citas (2004)

Fotograma de '50 primeras citas' Cinemanía

De las comedias más bonitas que hay, sobre todo si hablamos de las de Adam Sandler. Él y Drew Barrimore protagonizan esta historia de amor sobre un hombre que, tras conocer al amor de su vida, descubre que esta pierde la memoria cada vez que se va a la cama. Por ello, lo único que podrá hacer para tener un futuro con ella será reconquistarla cada día de su vida.

Crazy, Stupid, Love (2011)

Fotograma de 'Crazy Stupid Love' Cinemanía

Las enseñanzas que nos llevamos de esta película son infinitas, aunque quizá la más importante sea que Ryan Gosling tiene unos abdominales que ni con photoshop. Una comedia romántica que trata también sobre la amistad entre dos hombres que no podían ser más diferentes (solo es necesario poner al lado de Gosling a Steve Carell), sobre el primer enamoramiento y sobre la importancia de mantener la ilusión en un matrimonio de hace años.

A todos los chicos de los que me enamoré (2018)

Fotograma de 'A todos los chicos de los que me enamoré' Cinemanía

Es de las más recientes y, seguramente, se convierta en uno de esos clásicos para la nueva generación. Basada en las novelas de Jenny Han, sigue la difícil vida de instituto de Lara Jean (Lana Condor), una chica que, durante su vida, le ha escrito cartas de amor a todos los chicos que le han gustado. El problema surge cuando, sin ella quererlo, esas cartas acaban en manos de todos esos chicos de los que ha estado enamorada.

Palm Springs (2020)

Fotograma de 'Palm Springs' Cinemanía

En 1993, Bill Murray nos metió en un bucle temporal con Atrapado en el tiempo. Casi 20 años más tarde, Andy Samberg hizo lo mismo con Palm Springs aunque, esta vez, en vez de tratarse del Día de la marmota, se trata de una boda que el protagonista lleva semanas atendiendo. Sin embargo, su rutina ya establecida cambia de repente cuando otra invitada (Cristin Milioti) entra con él en el mismo bucle temporal.

Abajo el amor (2003)

Fotograma de 'Abajo el amor' Cinemanía

Barbara Novak (Renée Zellweger) está cansada del amor y, por ello, ha decidido escribir un libro sobre cómo este es solo una distracción para las mujeres. Empeñado en desenmascararla, el crítico Catcher Block (Ewan McGregor) decide hacerse pasar por el hombre soñado por toda mujer para enamorarla y demostrarle que él siempre tuvo razón. Sin embargo, ella no se dejará engañar fácilmente. ¿Es realmente el amor lo que quieren las mujeres?

Una cuestión de tiempo (2013)

Fotograma de 'Una cuestión de tiempo' Cinemanía

Qué tendrán los viajes en el tiempo y los bucles temporales que nos gustan tanto. Con Rachel McAdams y Domhnall Gleeson como protagonistas, Una cuestión de tiempo narra la historia familiar de los Lake, una familia en la que los hombres tienen la capacidad de viajar al pasado. Después de descubrirlo con 21 años, Tim decide usar ese poder para conquistar a la chica de sus sueños. Tantas veces como sea necesario.

Mi gran boda griega (2002)

Fotograma de 'Mi gran boda griega' Cinemanía

Dicen que cuando uno se casa, se casa también con la familia de su pareja. En el caso de Ian Miller (John Corbett), es completamente cierto. Tras conocer a una chica griega llamada Toula (Nia Vardalos) que trabaja en una agencia de viajes, deberá conseguir el permiso del padre y la aceptación de toda su familia para conseguir casarse con ella. Pero no será tarea fácil: nunca nadie de la familia ha contraído matrimonio con una persona no griega.

¡Olvídate de mí! (2004)

Fotograma de '¡Olvídate de mí!' Cinemanía

Si pudieses borrar los recuerdos de una relación que salió mal, ¿lo harías?. En esta comedia romántica, Clementine (Kate Winslet) decide olvidar a su amor del pasado gracias a un proceso creado por el Dr. Howard Mierzwiak (Tom Wilkinson). Ello no le sienta bien a su ex novio en cuestión, Joel (Jim Carrey), quien decide pasar por el mismo proceso para olvidarla a ella. Sin embargo, pronto descubre que eso no es lo que realmente quiere.

Rojo, blanco y sangre azul (2023)

Fotograma de 'Rojo, blanco y sangre azul' Cinemanía

Cómo no añadir esta comedia romántica sobre un príncipe de Inglaterra que se enamora del hijo de la primera presidenta de Estados Unidos. Basada en la novela de Casey McQuiston, este verano ha llegado a Prime Video Rojo, blanco y sangre azul para demostrarnos que todavía se hacen buenas comedias románticas. La historia de amor entre estos dos hombres que no pueden estar juntos -interpretados por Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine- es de lo más entrañable que hemos visto últimamente.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.