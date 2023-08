James Cameron sigue siendo el rey: su película se ha convertido en el mejor estreno digital en la historia de Disney Plus

Durante décadas, Steven Spielberg fue conocido como El rey Midas de Hollywood. Sólo en España, su gran presentación en sociedad y mito fundacional del blockbuster, Tiburón, reunió a casi seis millones de espectadores en salas. Y la proeza se repetiría con las trilogía original de Indiana Jones, Parque Jurásico o E.T., entre otras.

Sin embargo, los tiempos están cambiando y el sempiternamente joven Spielberg (sobre todo, en espíritu) ya no cuenta con la adhesión del público: sus últimos dos proyectos se han emitido en salas casi vacías, ante unos espectadores que, por lo general, eran incapaces de comprender por qué no había más personas acompañándolos.

'Avatar: El sentido del agua'. Cinemanía

En la actualidad, el Rey Midas se llama James Cameron: el pasado año, Avatar: El sentido del agua se mantuvo a la cabeza de lo más visto hasta que, en su novena semana, una película que se había estrenado hacía 25 años se puso a unos pocos millones de sus registros. Titanic, del propio James Cameron.

En taquilla, el director sólo puede competir contra sí mismo. Y, en plataformas, tampoco parece tener rival: su segunda aventura en Pandora se ha convertido en el mejor estreno de Disney Plus. La hazaña, eso sí, tiene un pequeño truco. O uno muy grande.

En streaming, menos no es más

Debido a que uno de los parámetros examinados por las plataformas para medir su audiencia es la cantidad de minutos vistos, títulos como Avatar: El sentido del agua parten con ventaja. Las más de tres horas de este largometraje le permiten, con un solo visionado, lograr cifras que otros como Encanto (otra de las favoritas de los suscritores de Disney Plus), solamente igualarían mediante dos.

'Avatar: El sentido del agua'. Cinemanía

Con todo, el éxito de Avatar 2 no es únicamente atribuible a su duración, que no sólo no computó en su favor durante su estreno en cines, sino que con total seguridad desalentó a algún espectador. Espectador, eso sí, que ahora puede disfrutar de este regreso a Pandora en la comodidad de su hogar, fragmentándolo en el número de sesiones que considere, y con la mente puesta en que, tras esta secuela, vendrán otras cuatro más. Y Cameron, probablemente, volverá a arrasar con ellas.

