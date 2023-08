Los responsables de 'Sound of Freedom' niegan cualquier vínculo con QAnon: "La película no tiene nada de política"

Los titulares sobre la taquilla estadounidense están eclipsados por Barbie, pero más allá de este y otros films de Hollywood que le aguantan la mirada en las carteleras (como Oppenheimer o Megalodón 2: La fosa, que no ha tenido malos números) siempre hay lugar para Sound of Freedom. Esta película ha recaudado 173 millones de dólares en EE.UU. con un presupuesto de apenas 15, siendo considerado el estreno indie más taquillero desde Parásitos a la vez que es golpeado por la polémica.

Esta emana por un lado de su estrategia de venta de entradas: el llamado Pay it Forward, que permite a espectadores o inversores del crowdfunding (vía de financiación fundamental para Sound of Freedom) la compra de entradas para otras personas, siendo igualmente consideradas como ingresos para la película. Angel Studios es la pequeña productora detrás de Sound of Freedom, que hace unas semanas conseguía una exención del SAG-AFTRA para que sus actores contratados siguieran trabajando en plena huelga: gracias a eso The Chosen, su exitosa serie basada en la vida de Jesucristo, sigue adelante.

La segunda polémica tiene que ver con la supuesta filiación de Sound of Freedom a las teorías conspiranoicas bajo el paraguas QAnon. Sound of Freedom cuenta la historia real de Tim Ballard, antiguo agente de Seguridad Nacional que viaja a Colombia a perseguir el tráfico de niños, y Caviezel resulta ser un seguidor muy vocal de QAnon: no hace mucho apareció en un encuentro con Steve Bannon, gurú de la ultraderecha estadounidense, expresando su preocupación por los adrenocromos.

Los adrenocromos, según QAnon, serían extraídos por las élites liberales de la sangre de los niños, con el fin de mantener su juventud. Los adrenocromos (en realidad compuestos químicos que se extraen fácilmente de la oxidación de la adrenalina, y son comercializados en farmacias para detener hemorragias) forman parte de la enloquecida sospecha de que EE.UU. está controlado por una red de millonarios que trafican con niños para beberse su sangre. Tener de protagonista a alguien con esa sospecha no es muy positivo en términos publicitarios.

La defensa

Así que, en entrevistas con Variety y The Hollywood Reporter, el director y guionista de Sound of Freedom ha salido en defensa de la película con su coguionista. Son respectivamente Alejandro Monteverde y Rob Barr, y de Caviezel dicen que “hay gente demasiado cercana a la política que está inmersa en la película. Así que es un poco como, te queremos, pero debemos mantener las distancias”. Y es que su estrategia para defender Sound of Freedom pasa por por asegurar que es un film apolítico.

“El tráfico de menores no es una cuestión conservadora o liberal. Es una cuestión fundamental de derechos humanos, que nos afecta a todos”, sostienen. “También es un tema difícil, y es alentador que millones de personas hayan ido a ver una película sobre el tema. Es igualmente alentador que este público abarque todo el espectro político”. A la pregunta de cuánto ha contribuido el Pay it Forward al éxito, Monteverde dice que apenas 4% o 7%, en cualquier caso menos del 10% de la taquilla.

“Ha sido difícil ver cómo la controversia distrae, aunque sea un poco, de la intención profunda de nuestro trabajo: usar el poder del cine para concienciar sobre la realidad del tráfico de niños. Allá por 2015, cuando empezamos a investigar, nos dijimos muchas veces ‘si hay un tema que puede unir a todo el mundo, es acabar con el tráfico de niños’. Todavía lo creemos”. Ni Monteverde ni Barr consideran que el éxito haya sido una sorpresa: “Todos los que han visto Sound of Freedom saben que la película en sí no tiene nada de política”.

“Está basada en la historia de una persona real, Tim Ballard, que dejó su trabajo para rescatar a niños víctimas de la trata. En el desarrollo, investigación y escritura de la historia, no recordamos una sola conversación con Tim sobre política. ¿Por qué? Porque la política personal debería ser irrelevante cuando estás rescatando a niños de la trata”. Los responsables señalan además que la película fue escrita en 2015 y rodada en 2018, “mucho antes de que cualquier involucrado hubiera oído hablar de tales teorías”, añaden en referencia a QAnon.

“¿Comprimimos el marco temporal de la historia real de Tim y ajustamos ciertos eventos por razones creativas? Por supuesto. Esto nunca pretendió ser un documental. Hicimos Sound of Freedom en un sincero esfuerzo por unir a la gente en torno a una cuestión fundamental de derechos humanos. Ningún grupo de interés es dueño de la cuestión de la trata. Nos pertenece a todos, porque ocurre en el mundo que todos compartimos”, prosiguen. “Estos problemas son enormes, y sus soluciones requerirán un compromiso político, con toda la complejidad y discordia que ello conlleva hoy en día”.

“Pero no podemos dejar que nuestra política dividida nos impida hacer el trabajo necesario en la lucha por acabar con la trata de niños”. Ni Monteverde ni Barr han llegado a hacer referencia al hecho de que uno de los inversores de Sound of Freedom, Fabian Marta, fuera arrestado por secuestro de menores hace unas semanas, ni a la crisis de credibilidad en el proyecto que esto atrajo. Por lo demás, los guionistas insisten en la condición de denuncia de su película: “Debemos afrontar y erradicar la explotación sexual de menores”.

Sound of Freedom, tras todo el ruido cosechado en EE.UU. (e, insistamos, el dinero: ha adelantado en taquilla tanto a Indiana Jones y el dial del destino como a la última Misión Imposible), se estrenará en España el 11 de octubre, luego de que A contracorriente se haya hecho con los derechos. “Debemos hacer frente a los problemas sociales subyacentes y a las empresas criminales que hacen que los niños sean susceptibles de ser traficados en primer lugar. La concienciación es el primer paso”.

