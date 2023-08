Arrestan a un inversor de 'Sound of Freedom', el thriller conspiranoico sobre pedofilia, por secuestro de menores

Sound of Freedom lleva recaudados 155 millones de dólares en EE.UU., habiendo superado las expectativas de grandes blockbusters como Indiana Jones y el dial del destino o Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1. Su taquilla ha sido tan sorprendente como para que A Contracorriente Films haya adquirido los derechos de distribución en España, donde se estrenará el próximo 11 de octubre, sin que por lo demás esta se haya librado de un severo escrutinio. Y es que, por decirlo así, el modelo de exhibición de la película es muy irregular.

Sound of Freedom ha sido producida por Angel Studios, una empresa de lo que se conoce como equity crowdfunding. Esto es, que permite a mecenas individuales ayudar a recaudar dinero para producir y distribuir sus trabajos, de forma que en calidad de inversores puedan acceder a una rentabilidad determinada o perder dinero si no funciona. La empresa, cuyo CEO es Neal Harmon, está teniendo una buena racha, porque además de Sound of Freedom está detrás de The Chosen: una exitosa serie sobre Jesucristo que hace poco lograba la exención del SAG-AFTRA para seguir rodando con sus actores en plena huelga.

El caso es que Angel Studios también está detrás de la estrategia Pay It Forward, que permite a los simpatizantes de la película pagar más dinero por una entrada o financiar la compra de una entrada para otra persona: aunque esas entradas no lleguen a nadie, se contabilizan como ingresos igualmente. Es lo que ha contribuido de forma ostensible al éxito de Sound of Freedom, alentado por movimientos conspirativos que se remontan a QAnon y que ya han pasado por asegurar que la cadena AMC está intentando impedir que la gente viera el film.

Sound of Freedom está basada en hechos reales y se centra en un agente del gobierno estadounidense contra una red de tráfico sexual. Su protagonista es Jim Caviezel, un seguidor declarado del QAnon y por tanto de esa teoría de la conspiración según la cual EE.UU. es presa de una red de pederastia a gran escala comandada por las élites demócratas. Y por todo ello, resulta tan inquietantemente irónica una noticia de la que se ha hecho eco en las últimas horas Newsweek: uno de los inversores de Sound of Freedom ha sido arrestado por secuestro de menores.

La polémica se hace aún más sombría

Fabian Marta, residente de 51 años en Chesterfield (Missouri) fue detenido el 21 de julio acusado de un delito grave de secuestro de menores. Concretamente, de “llevarse a un menor de 14 años sin el consentimiento de sus padres”. El secuestro de menores es un delito de clase A en el estado de Missouri, con lo que Marta enfrenta penas de 10 años o cadena perpetua, habiendo sido puesto en libertad condicional tres días después con una fianza de 15.000 dólares. Marta, para más señas, se describe como uno de los “ángeles inversores” de Sound of Freedom.

Fue, en efecto, una de las más de 6.000 personas que invirtieron conjuntamente 5 millones de dólares en la campaña de márketing de Angel Studios, y su nombre aparece en los largos créditos de la película. En teoría todos estos inversores podían ayudar con un máximo de 501 dólares, aunque Angel Studios no ha revelado oficialmente a cuánto ascendió la ayuda de Marta. Porque, como es lógico, a la productora ya le ha salpicado el escándalo, si bien la primera reacción de Harmon como líder fue tachar el incidente de “tontería”.

En cuestión de horas, según la noticia se iba extendiendo y todo el proyecto de Sound of Freedom bien podía empezar a perder credibilidad, su política ha cambiado. Harmon ha publicado un comunicado defendiendo el proceso de gestación de Sound of Freedom, y esperando misteriosamente que se haga justicia. “Angel Studios cumplió los requisitos de las leyes y normativas federales y estatales al permitir que 6.678 personas invirtieran una media de 501 dólares cada una en el lanzamiento de Sound of Freedom”.

“Al igual que cualquiera puede invertir en bolsa, todo el que cumpla los criterios legales puede invertir en los proyectos de Angel Studios. Una de las ventajas de invertir era la posibilidad de figurar en los créditos”, explica Harmon. “Estamos muy agradecidos a las valientes fuerzas del orden que ya han detenido a docenas de traficantes en las semanas posteriores al estreno de Sound of Freedom. Nuestra película habla de este problema generalizado en todo el mundo, así que esperamos que los culpables sean llevados ante la justicia, sean quienes sean, y que cada vez más gente vea la película para concienciarse”.

