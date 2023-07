La controvertida 'Sound of Freedom' llegará a los cines españoles: fecha de estreno

Una película puede volverse polémica por abordar temas incómodos, pero también por servir de altavoz a una de las teorías conspirativas más persistentes de la ultraderecha estadounidense. Ese es el caso de Sound of Freedom, el filme protagonizado por Jim Caviezel (La pasión de Cristo) que llegará a los cines españoles el 11 de octubre tras una trayectoria triunfal en la superpotencia.

La distribuidora A Contracorriente Films traerá a nuestro país esta película dirigida por Alejandro Monteverde y producida por Eduardo Verástegui, un tándem responsable de títulos 'basados en la fe' como la antiabortista Bella (2006) y la bíblica Hijo de Dios (2014). El filme está basado en la historia de Tim Ballard, antiguo agente de la Homelad Security de EE UU que afirma haber desarticulado varias redes de tráfico sexual infantil.

Sin embargo, la trayectoria de Ballard y su ONG Operation Underground Railroad (OUR) han sido muy criticadas por entorpecer otros esfuerzos contra la trata de menores, y también por divulgar teorías de la conspiración como QAnon. Entre 2020 y 2023, el estado de Utah investigó a Ballard por apropiación indebida de donativos, un caso que se cerró en 2023 sin llegar a resultados concluyentes.

Asimismo, si bien la cinta ha obtenido grandes resultados en la taquilla estadounidense, estos han sido objeto de críticas debido a la forma de comercializar las entradas. Su éxito se debe en buena parte a una campaña 'pay it forward' merced a la cual los espectadores más generosos compraron tickets para que otras personas pudiesen ver la película gratuitamente.

Estas suspicacias no han impedido que Sound of Freedom se convierta en un título fetiche para la ultraderecha en EE UU y Latinoamérica. Los periodistas que han expresado objeciones al filme y a su forma de invadir el mercado, como Miles Klee (Rolling Stone) han padecido campañas de acoso en redes sociales en las que se les tildaba de violadores de niños y se les acusaba de servir a oscuros intereses interesados en que "la verdad" (¿la de quién?) no saliera a la luz.

