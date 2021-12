‘West Side Story’ se hunde en la taquilla estadounidense y sentencia un año terrible para los musicales

Los amantes del musical podían augurar que 2021 iba a ser un gran año para disfrutar de su afición en el cine, pero parece que no son tan numerosos como para que estas producciones funcionen en taquilla. Más allá de títulos como Annette (adscrita al cine independiente) o Todos hablan de Jamie y tick tick… ¡BOOM! (estrenadas directamente en streaming), nos hemos ido topando con sonoros fracasos por parte de propuestas que lo tenían todo para conectar con la audiencia. Querido Evan Hansen, que llegó a España el pasado viernes, tiene la posición líder con unos míseros 7.4 millones de dólares de apertura en EE.UU., además de haber sido totalmente masacrada por la crítica.

Luego está En un barrio de Nueva York, que debutó con 11.5 millones en su país de origen anticipando un recorrido de lo más discreto. Había grandes expectativas con West Side Story a cuenta de los elogios y la fama del musical que Steven Spielberg se proponía adaptar (ya llevado al cine en 1961), pero no ha conseguido captar el interés de los espectadores. Este 10 de diciembre se estrenó en EE.UU., y a lo largo del fin de semana ha recaudado solo 10.5 millones de dólares. Es decir, menos que En un barrio de Nueva York, que no provenía de un espectáculo tan conocido, su presupuesto era menor y además tuvo un estreno híbrido en HBO Max.

Son muy malas noticias para la película de Spielberg, en la que 20th Century Studios y Disney han invertido 100 millones de dólares. Con una apertura tan limitada, es poco probable que West Side Story genere beneficios, ya que aunque tiene por delante toda la temporada navideña (y grandes posibilidades de ser una frontrunner en los Oscar, con lo que eso podría suponer para la taquilla), no podemos obviar que la semana que viene se estrena Spider-Man: No Way Home. Un film de Marvel Studios que ha batido récords en la preventa de entradas y supone todo un acontecimiento para los fans de Spider-Man, lo que le pone las cosas muy difíciles a West Side Story de cara a seguir invocando espectadores.

En su artículo para Variety, Rebecca Rubin saca a colación el caso de El gran showman, que también empezó su recorrido en la cartelera con pocas entradas vendidas pero a medida que se fue corriendo la voz y sus canciones se hicieron famosas logró ampliar enormemente su audiencia. No apunta a ser algo que ocurra con West Side Story, pues este espectáculo desarrollado por Leonard Bernstein y el recientemente fallecido Stephen Sondheim forma parte del acerbo cultural estadounidense, y resulta improbable que canciones tan míticas como I feel pretty o America incrementen una fama que ya disfrutan de serie.

El pinchazo de West Side Story se enmarca asimismo dentro de una tendencia general en las últimas semanas, que ha conducido la taquilla a números rojos luego del gran seguimiento que experimentaron en octubre Venom: Habrá matanza y Sin tiempo para morir. Es evidente que dicha tendencia se revertirá con la llegada de Spider-Man: No Way Home y Matrix Resurrections (con estreno fijado en España para el 16 y el 22 de diciembre), pero West Side Story no ha podido beneficiarse del cambio. En EE.UU. ha debutado, eso sí, como líder en el ránking por encima de Encanto y Cazafantasmas: Más allá, pero la cantidad amasada tiene las patas muy cortas.

Está por ver, claro, cómo le va internacionalmente. West Side Story ya se ha estrenado en 37 mercados extranjeros (aumentando su recaudación total de 10.5 millones a 14.9 millones), e irá extendiéndose en los próximos días. En España se estrena, concretamente, este 22 de diciembre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.