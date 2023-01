Las próximas secuelas de 'Avatar' serán más baratas que 'El sentido del agua'

Trece años pasaron entre Avatar y Avatar: El sentido del agua. Desafiando otra vez a los escépticos, James Cameron ha logrado que la secuela del film de 2009, ese que se convirtió en el más taquillero de la historia del cine y solo pudo ser desafiado por Vengadores: Endgame durante unos pocos meses, se convierta en otro éxito categórico. Ahora mismo El sentido del agua lleva 1.75 mil millones de dólares recaudados en todo el mundo, siendo la séptima película más taquillera de la historia y pisándole los talones a Spider-Man: No Way Home como la mayor recaudación de la era pandémica. Una cifra que ha logrado, entre cosas cosas, que El sentido del agua sea rentable y Cameron pueda ponerse con las tres secuelas (¡3!) que tiene planeadas sin ningún impedimento.

Avatar 2 tuvo un presupuesto desmesurado, 450 millones de dólares sin contar distribución y publicidad. Iba a ser difícil obtener beneficios con mimbres así, pero la película de Cameron no tardó mucho en duplicar su inversión para tranquilidad de las arcas de 20th Century Studios, que ahora se dispone a seguir financiando el megalómano proyecto de James Cameron. La cuestión es, ¿cuánto van a costar hacer tres películas más de Avatar, que son las que el director de Titanic juzga necesarias para dar por concluida la historia? El precedente de El sentido del agua es amedrentador, pero Variety recoge que echando cuentas las próximas tres entregas de Avatar van a ser bastante más baratas.

El dinero que costó Avatar 2 se requirió para ocurrencias tales como construir un enorme tanque de agua en Manhattan Beach donde rodar las abundantes escenas submarinas, de 120 pies de largo, 60 de alto y 30 de profundidad. En los trece años que duró la producción, además, Cameron desarrolló una puntera tecnología que le permitió registrar el motion capture de los intérpretes bajo el agua (exigiendo que todo el reparto tomara clases de buceo). Por eso El sentido del agua fue tan cara, pero sus secuelas no tienen por qué serlo. Además de que van a producirse de una forma mucho más rápida que Avatar 2, está el hecho de que su producción ya está bastante avanzada, y requerirá mucho menos dinero.

Según ha afirmado el propio Cameron, simultáneamente a El sentido del agua se grabó buena parte de Avatar 3, además de un poco de Avatar 4. La posproducción es lo más caro en estos films, pero ya se ha caminado un buen trecho del camino, y no va a ser necesario tanto dinero para las siguientes entregas. A no ser, claro, que a última hora Cameron quiera desarrollar algún nuevo tipo de tecnología, disparando los costos. Ocurra esto o no, 20th Century ya ha tanteado fechas de estreno para las películas correspondientes: Avatar 3 (título provisional The Seed Bearer) se estrenará el 20 de diciembre de 2024 manteniendo el protagonismo de Sam Worthington y Zoe Saldaña.

Del tercer film Cameron avanza que presentará a la “Gente de las Cenizas”, Na’vi de fuego como los Metkayina fueron del agua, pero malvados. Luego vendrá Avatar 4 (The Tulkun Rider) el 18 de diciembre de 2026, y Avatar 5 (The Quest for Eywa) el 22 de diciembre de 2028. A saber a qué precio.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.