¿Qué tienen en común 'Friends', 'Perdidos' y 'Los ángeles de Charlie'? El dato más curioso que seguramente no sabías

“Había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de Policía”. “So no one told you life was gonna be this way”. Un ojo, aterrado, que se abre en mitad de la jungla. Ninguna de las tres series se presta a grandes paralelismos, al margen de reflejar el propio avance del mundo de las series: de Los ángeles de Charlie, un pasatiempos en tiempos en que sólo podía tomarse en serio lo proyectado en una gran pantalla, hasta Perdidos, fenómeno audiovisual por excelencia que llevó a Cuatro a emitir, en España, su último episodio de forma simultánea a Estados Unidos.

Ni siquiera coincidieron en antena: Cuando Los ángeles de Charlie se despidió con su último episodio, Dejen vivir a nuestro ángel, aún quedaban 13 años para que se estrenase el piloto de Friends. Y, cuando los amigos se separaron, faltaban varios meses para que el vuelo 815 de Oceanic se estrellase en una isla desconocida.

Jack Shepard (Matthew Fox) en el episodio piloto de Perdidos Serie Perdidos

Tampoco las plataformas en las que podemos verlas actualmente coinciden: Los ángeles de Charlie se encuentra en el catálogo de Pluto TV; Friends, repartida por los de HBO Max, Movistar Plus y Livify; y Perdidos, en Disney Plus. Sin embargo, los caminos de las tres series se cruzan en un punto: el de partida.

Un mismo día para tres comienzos

El 22 de septiembre fue la fecha elegida por ABC, NBC y, de nuevo, ABC para emitir Los ángeles de Charlie, Friends y Perdidos, respectivamente. Eso sí: en años diferentes: la primera llegó a las televisiones en 1976; la segunda, en 1994; y la tercera, en 2004.

Protagonistas de 'Friends' HBO

Hay, en cambio, un pequeño inconveniente: si bien Friends y Perdidos echaron a andar, sin excepción, un 22 de septiembre, Los ángeles de Charlie sumaba, ya para entonces, algunos pasos en su cuentakilómetros: en marzo de ese mismo año, ABC emitió el piloto de la serie, que superaba la hora de duración y que fue definido por los directivos de la cadena como “una de las peores ideas que jamás habían escuchado”.

No obstante, el público no pensó lo mismo y se apiñó frente al televisor para ver lo que la propia cadena llamaría Jiggle TV: Jiggle, en inglés, significa “agitarse” o “sacudirse”, el movimiento descrito por los pechos de Farrah Fawcett y sus angélicas compañeras, y principal imán para las audiencias.

'Los ángeles de Charlie' Cinemanía

La cadena creyó que los números registrados con el piloto debían tratarse de un error y volvió a emitirlo a la semana siguiente: la audiencia se incrementó. Los directivos de ABC se encontraron en la misma tesitura que, hace unos meses, afrontaron los de HBO con The idol: ¿qué hacemos con una serie que no nos gusta nada, pero que todo el mundo quiere ver? Su veredicto fue más materialista que el de los creativos de HBO: siguieron adelante con ella.

El 22 de septiembre se emitió el primer episodio de Los ángeles de Charlie, tradicionalmente considerado como el inicial de la serie, puesto que el anterior no era más que una probatura (aunque ahora vengan a considerarse “pilotos” a los capítulos inaugurales, lo cierto es que no son sinónimos). De hecho, el emitido en marzo y el proyectado en septiembre no son consecutivos y, en el piloto, hay características que son eliminados en el segundo, como un segundo jefe para las ángeles de Charlie o el que estas no llevaran armas.

