Emma de 'Friends' ya no es un bebé: así ha sido el cambio físico de la hija de los icónicos Rachel y Ross

Han pasado casi 20 años desde que el último episodio de Friends (titulado justo así, El último) se estrenase, y el mundo no ha dejado aún de discutir sobre si Rachel y Ross estaban tomándose un descanso cuando el personaje interpretado por David Schwimmer decidió que era el momento de ampliar su círculo de amistades. En España, la serie está disponible en HBO Max, Movistar Plus y Livefy, en caso de que quieras replantearte tu veredicto sobre si Ross le fue o no infiel a Rachel.

Cinco temporadas después de que la pareja discutiera sobre la naturaleza de su “descanso”, un nuevo personaje se incorporaba a la serie: Emma Geller-Green, la hija de ambos.

Su mismo nombre fue el motivo de otro enfrentamiento más entre Rachel y Ross: Delilah quedó descartado porque uno de los padres no quería que su hija se llamara como “una ramera de la Biblia” y “Ruth”, porque preferían no referirse a una recién nacida como bebé Ruth (Baby Ruth en inglés, en referencia al legendario beisbolista de los New York Yankees, Babe Ruth). Al final, la opción de consenso fue Emma, nombre que, en realidad, Mónica quería para su propia hija en caso de que algún día la tuviera.

'Friends' NBC

Emma crece (y por partida doble)

Que Emma, tras casi dos décadas, ya no sea una niña no debería sorprender a nadie. En cambio, quizá sí lo haga el saber que Emma nunca fue una niña, sino dos: las hermanas gemelas Cali y Noelle Sheldon. Nacidas en junio de 2002, es decir, unos meses después de que se estrenase el episodio En el que Rachel tiene un bebé, donde no interpretaron a Emma, Cali y Noelle se turnaron para dar vida a la hija de Rachel y Ross a lo largo de los siguientes capítulos.

Sin embargo, no sería hasta el instituto cuando los padres de las gemelas Sheldon les permitiesen ver Friends, según contaron en una entrevista para NBC, con lo que tardaron en comprender la popularidad de la serie en la que habían participado.

A diferencia de otros tantos actores infantiles, Cali y Noelle han seguido actuando: juntas, han aparecido en cortometrajes como Maxwell o Rougarou, pero su último gran papel fue en Nosotros, de Jordan Peele, en el que interpretan a las hermanas Tyler y a sus respectivos alter ego, Io y Nix.

