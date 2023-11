Así han cambiado los actores de 'Friends': el fenómeno que no pasa de moda casi 30 años después

El inoportuno tiempo ya ha comenzado a deshacer el grupo de amigos más famoso de la televisión. El pasado octubre, el cadáver de Matthew Perry (Chandler Bing en la serie) fue hallado en el interior de un jacuzzi. El actor, que confesaba en sus memorias que “debería estar muerto”, vivía sepultado bajo una losa de inseguridad patológica y adicciones desde los 14 años.

“Hay tres años de mi vida que no recuerdo”, reveló en una entrevista, con relación a la época en la que trabajaba en Friends. En los distintos episodios, se lo puede ver fluctuar desde los 58 kilos hasta los 102. “Y si llevo perilla, es que por esa época estaba atiborrando a pastillas”, agregaba, sarcástico, Perry en su autobiografía.

Aunque sus compañeros de rodaje trataron de estar ahí para él cuando la lluvia arreciase, no pudieron evitar que la espiral en la que Matthew Perry se había zambullido lo arrastrase fuera de su alcance. Su historia parecía sentenciada a acabar de la peor manera posible y así fue. Los protagonistas de Friends, a los que ya había reunido HBO para un episodio especial en 2021, volvieron a encontrarse por última vez en el cementerio hollywoodiense de Forest Lawn, donde ha sido enterrado Perry.

La vida del resto de la pandilla ha discurrido por cauces menos accidentados: algunos han logrado sobrevivir profesionalmente al éxito de Friends y otros han tenido que conformarse con la certeza de que, tras tocar el cielo con la sitcom, lo que les quedaba por delante era un declive alfombrado por la imperecedera fama y la prácticamente inextinguible fortuna que habían amasado. Veamos cómo han cambiado los célebres clientes del Central Perk.

Jennifer Aniston era Rachel Green

Poco después de protagonizar su propia pesadilla cinematográfica en La noche del duende, Jennifer Aniston aterrizó en Friends, se convirtió en la Laugh queen de la pequeña pantalla, se enamoró de Brad Pitt y el mundo se enamoró de ella. Junto con David Schwimmer, Aniston ha sido la intérprete de la serie con mejor carrera: suyo es el único Globo de Oro que ganó la sitcom (mucho menos premiada de lo que, con los años, pudiera parecer) y actualmente protagoniza The Morning Show junto a Reese Witherspoon y a otra leyenda de la comedia televisiva: Steve Carell.

Matt LeBlanc era Joey Tribbiani

Su escena junto al sofá vacío que antes solía ocupar Chandler ha cobrado un amargo significado tras la muerte de Matthew Perry. Aunque fue nominado dos veces al Globo de Oro por Friends y una más por su secuela (Joey), LeBlanc se alzó con el premio gracias a otra sitcom, Episodes, que no tenía ninguna relación con Central Perk y su entorno. En la gran pantalla no ha tenido tanta suerte y, al margen de su participación en Los ángeles de Charlie y su continuación, apenas puede decirse demasiado de esta etapa.

Lisa Kudrow era Phoebe Buffay

La amiga extravagante del grupo corría a cargo de Kudrow, quien, veinte años después de despedirse de la serie, podría rodar un episodio más sin que nadie advirtiese el salto temporal. La actriz ha sabido escoger sus papeles: ha aparecido en Una terapia peligrosa (y su secuela, menos laudable), en Posdata: te quiero, en Rumores y mentiras, en Super empollonas y en The Comeback, una serie muy reivindicable sobre una intérprete que quiere resucitar su carrera y que está disponible en HBO Max.

Courteney Cox era Monica Geller

Bruce Springsteen (bajo la atenta mirada de Brian de Palma) la sacó a bailar Dancing in the dark y, si esto no fuese suficiente premio, le dio una carrera. De todos sus amigos, Cox era la actriz con más caché al comenzar Friends: ese mismo año, por ejemplo, coprotagonizó Ace Ventura con Jim Carrey y, pese a su tupé, se enamoró de él. Si la atracción fue recíproca o meramente platónica es algo que Cox (que, por entonces, estaba con Michael Keaton) no ha revelado. En el terreno laboral, Cox ha dividido su popularidad en dos canales: uno, como la obsesiva Monica Geller de Friends y otro, como la ambiciosa Gale Weathers de la franquicia Scream.

David Schwimmer era Ross Geller

Schwimmer interpretó al hermano de Monica, pero su trayectoria posterior es la valiente manifestación de un actor decidido a no ser, para los restos, “Ross, el de Friends”. Schwimmer ha sido el odioso instructor de Hermanos de sangre, se ha interpretado a sí mismo en un divertidísimo papel en El show de Larry David, ha estado a la deriva en compañía de Harrison Ford en Seis días y siete noches y, también a la deriva pero en una compañía más insólita y sólo en voz, en la saga de animación Madagascar. Además, el actor ha dirigido una perturbadora película, Puedes confiar en mí, que fue saludada por crítica y público.

