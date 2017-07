Échale huevos, de gallinas felices

George Orwell fue un visionario. El escritor británico acertó de lleno con su Gran Hermano, ojo que todo lo ve, vigila y manipula, aunque ahora lo llamemos internet, posverdad, redes sociales o programas adocenantes de televisión basura. También acertó con Rebelión en la granja, esa excelente novela satírica contra los totalitarismos nazi y soviético, con la que también denunciaba la inhumanidad con la que tratamos a nuestros animales domésticos. Orwell imaginó a cerdos, perros y caballos derrocando el orden humano para instaurar una utópica república animal donde, era de esperar, rápidamente aparecieron los mismos vicios autoritarios, los mismos maltratos y las mismas injusticias nuestras. Por suerte hemos avanzado mucho en bienestar animal y esa rebelión está triunfando donde más difícil lo tenía, en la industria alimentaria. Por ejemplo en los gallineros.

Uno de mis primeros reportajes como periodista relataba hace dos décadas la ‘economía circular’ del huevo. Me quedé horrorizado cuando visité una gran explotación avícola con más de 20.000 gallinas apretujadas en jaulas con el tamaño de dos folios de papel. Allí las aves vivían su corta vida apiñadas en grupos de a seis sin conocer la luz del sol, con el pico amputado para reprimir ataques al vecino, con las patas quemadas por descargas eléctricas para impedir que pisasen sus huevos, huevos que caían a una cinta transportadora para terminar en higiénicas cajas de cartón listas para su venta, ya siempre morenos pues una tonta moda nos hace creer que son más sanos que los blancos cuando lo importante es un interior sin esos antibióticos y químicas con los que atiborramos a las gallinas de por vida, vidas condenadas a la producción o a la muerte, muerte que concluía en procesadoras de biomasa de donde salían los piensos para alimentar a sus descendientes, descendientes salvajemente seleccionados por su sexo nada más nacer, las hembras viven (apenas los diez meses en que son más rentables), los machos mueren. "No estarán tan mal si aquí producen más huevos que cualquier gallina de pueblo", me justificó cínicamente el propietario de la megagranja.

Poco a poco, pero ese salvajismo productor de proteína barata está desapareciendo gracias a nuestro inmenso poder como consumidores concienciados. Pedimos huevos de gallinas felices y los tenemos, cada vez a un precio más bajo. Las grandes industrias alimentarias, siempre tan listas para detectar tendencias, han sido las primeras en exigir a sus proveedores huevos de gallinas criadas en el suelo (en naves sin jaulas) o con acceso a espacios exteriores (camperas).

Otro avance necesario viene de la tecnología. Los adelantos en genética lograrán dentro de poco acabar con la matanza anual de millones de pollitos nacidos macho en granjas donde solo interesa criar hembras ponedoras. Biomarcadores que son ya capaces de avanzar en cuatro segundos el sexo del embrión apenas desarrollado en cada huevo. Acabarán con el oficio de sexador de pollos, pero también con las dantescas escenas de la trituración o asfixia de los inservibles por la única razón de su condición sexual.

Con más de 16.000 millones de ejemplares, la gallina es el ave más numerosa del planeta. Cada año nos comemos en el mundo 600.000 millones de huevos; 222 cada español. Singular especie, prima de los faisanes y originaria de Asia, fue por primera vez domesticada por chinos e indios hace casi 10.000 años. En Occidente las empezaron a criar los egipcios y a España nos las trajeron los comerciantes fenicios. Colón llevó las primeras a América, tierra que al aportar las patatas nos ha permitido crear la famosa tortilla española. Así las cosas, no me extrañaría nada que la próxima vez que pidamos en el bar un pincho de tortilla, en lugar de preguntarnos el camarero si lo queremos con o sin cebolla, nos diga ¿con huevos de gallinas felices, en ecológico, de nuestros corrales amigos? Menudo avance.