¿Hasta cuándo se continuará aplicando el artículo 155?

¿Quién será el presidente de Cataluña? ¿hasta cuándo se seguirá aplicando el artículo 155 de la Constitución? ¿quiénes son los grandes ganadores y perdedores de las elecciones?

La victoria del bloque secesionista en escaños (aunque no en votos) permite reeditar un nuevo Govern apoyado por Junts per Catalunya, ERC y la CUP.

Gobierno independentista, pero ¿quién lo presidirá? La victoria del bloque independentista en escaños (aunque no en votos) permite reeditar un nuevo Govern apoyado por Junts per Catalunya (la coalición encabezada por Carles Puigdemont), ERC y los anticapitalistas de la CUP. Lo que no está claro es quién podrá ser el presidente. Tanto Puigdemont como Junqueras se han mostrado decididos a presidir el Govern, aunque la remontada del presidente destituido lo deja mejor posicionado al haber logrado rebasar a ERC, aunque haya sido por solo dos escaños y poco más de 10.000 votos. Puigdemont quiere presidir el Govern que fue destituido por Rajoy. Sin embargo, está acusado de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por lo que podría ser arrestado y difícilmente podría presidir la Generalitat.

¿Cuándo volverá Puigdemont? Puigdemont huyó a Bélgica el pasado lunes 30 de octubre, tres días después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aplicara el artículo 155 de la Constitución y destituyera a todos los altos responsables del Govern por la declaración de independencia en el Parlament. En una entrevista concedida a 20minutos, Puigdemont aseguró que "lo que no puede ser es que las ideas que te hacen presidente te lleven a la cárcel", reclamando así una especie de indulto por las urnas.

¿Junqueras puede ser president si está en prisión? ERC dispone de un informe jurídico que avalaría la investidura aunque Oriol Junqueras esté encarcelado, según aseguró la número dos de la formación independentista, Marta Rovira. No obstante, abogados consultados por este diario coinciden en que podría tomar posesión pero sería inviable que Junqueras pudiera ejercer funciones como presidente de la Generalitat si continuara encarcelado a la espera de juicio.

¿Hasta cuándo seguirá vigente el artículo 155? La aplicación del artículo 155 en el Senado, con los votos del PP, PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria, supuso la destitución del anterior gobierno de Puigdemont. El Gobierno de Rajoy pasó a tomar el control de las consellerias. La aplicación del artículo 155 seguirá vigente hasta la conformación de un nuevo gobierno en el Parlament.

¿Acatará la constitución el nuevo Govern? Tanto Junts per Catalunya como ERC y la CUP han prometido continuar con el procès a favor de la constitución de la República Catalana, pese a que ningún país del mundo la reconoció tras la declaración de independencia en el Parlament. No obstante, tanto la formación de Puigdemont como la de Junqueras se muestran favorables a optar por la vía bilateral (intentar pactar un referéndum de independencia con el Estado). Por contra, la CUP, que es decisiva para la formación de gobierno, reclama optar por la vía unilateral.

¿Volverá Trapero a estar al frente de los Mossos d'Esquadra? La intención de los partidos independentistas es restaurar a Josep Lluís Trapero como Mayor de los Mossos d'Esquadra. Trapero está siendo investigado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición.

La aplicación del artículo 155 durará, en teoría, hasta la conformación de un nuevo gobierno. No obstante, podría ampliarse si el próximo Ejecutivo persiste en incumplir la legalidad española.



¿Cómo afectará al PP el fracaso electoral? La revalidación de la mayoría absoluta independentista, la victoria histórica de Cs y el hundimiento del PP pone en cuestión la estrategia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respecto a Cataluña, aunque él ha asegurado que asumía el precio de cumplir la ley (en relación a la aplicación del 155). El conflicto catalán continuará y, además, Cs ha obtenido un protagonismo que puede impulsar a la formación de Albert Rivera en el resto de España.

¿También fracasa Podemos? Catalunya en Comú-Podem, la formación de Ada Colau y Pablo Iglesias, ha sido otra de las grandes perdedoras del 21-D, tras retroceder tres escaños y no tener finalmente la llave del nuevo gobierno que le auguraban casi todas las encuestas. El tripartito de izquierdas entre ERC, PSC y Comunes que defendía Pablo Iglesias ha quedado muy lejos de la mayoría de gobierno y, además, Podemos ha sufrido desgaste en las encuestas electorales en el resto de España por su posición equidistante en Cataluña.

PSC, crecimiento insuficiente. El PSC de Miquel Iceta ha subido solo un escaño, lejos del crecimiento de hasta cuatro o cinco diputados que le auguraban los son¬deos. La decepción también era grande en el equipo de Pedro Sánchez. Todo apunta a que estarán en la oposición junto a Cs, Catalunya en Comú y el PP (el resto de partidos no independentistas).