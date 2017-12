La Asamblea Nacional Catalana (ANC), la CUP, los Comitès de Defensa de la República (CDRs) y ERC ya ha avisado de que desplegarán una red de apoderados por los colegios electorales para seguir de cerca el escrutinio y hacer un recuento paralelo. Según el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, es legal que los apoderados debidamente acreditados estén presentes en el escrutinio, pero "solo hay un recuento válido y es el que hace la Generalitat".

Una de las novedades de esta jornada electoral es que el encargado de ofrecer los datos de participación no será la Conselleria de Gobernación, cesada por el Gobierno, sino que lo hará el secretario general técnico del Ministerio de Interior, Juan Antonio Puigserver. Comparecerá al menos tres veces desde el Pabellón 8 de la Fira de Barcelona en L'Hospitalet y al final del día se prevé una última comparecencia a la que también se sumará el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. La primera rueda de prensa se prevé a las 10.00 horas para informar sobre cómo se ha desarrollado la apertura de los colegios. En la segunda, sobre las 13.45h, y la tercera, sobre las 18.45h, se ofrecerán datos de participación.

Lazos amarillos, listas fantasma, papeletas desordenadas... Estas son las principales quejas que se han planteado ante la Junta Electoral.

Hay 224.844 catalanes en el extranjero llamados a votar este 21-D. Esa cifra supone 29.311 más que en las elecciones de 2015. El voto en el extranjero tiende a favorecer posiciones soberanistas y no arroja resultados similares o equiparables al conjunto de Cataluña: en los anteriores comicios, las candidaturas de Junts Pel Sí y la CUP obtuvieron el 63,73% de los votos en el exterior, dato superior al 47,74% obtenido en el conjunto de la comunidad.

Entrevistado por 20minutos, Carles Puigdemont explicó cómo iba a votar desde Bruselas. El expresident afirmó que no lo había hecho por correo. "Alguien va a votar por mí. He encontrado a una persona que no tenía intención de votar, que ha cumplido 18 años, y que me presta su ayuda para que yo pueda votar", respondió.





Más de 70.350 catalanes residentes en distintos puntos de España han votado por correo, lo que supone una caída del 27% con relación al voto por correspondencia de hace dos años. En esta caída podría influir el hecho de que, a diferencia de anteriores ocasiones, estas elecciones no se celebran en fin de semana, sino en día laborable, en el que los electores tienen un permiso retribuido de cuatro horas para poder acercarse a los colegios electorales. La participación total se espera que sea histórica, superando el 80%.

Cataluña vota este jueves su futuro tras un largo conflicto. Se trata de unos comicios excepcionales no solo por ampararse en el 155, sino también porque determinarán si la carrera hacia una república catalana sigue adelante o se queda en stand by, lo que dependerá de si el bloque independentista logra otra vez la victoria o no.

Los colegios electorales cerrarán a las 20.00 horas. En ese momento se conocerán las encuestas a pie de urna y comenzará el recuento. A estas horas el resultado se presenta muy incierto. Los sondeos vienen reflejando un empate técnico entre ERC y Ciudadanos.

¡Buenos días! Arrancamos aquí el minuto a minuto de las duodécimas elecciones autonómicas que se celebran en Cataluña. Unas elecciones atípicas, convocadas por el Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlament el pasado 27 de octubre. Los colegios electorales abren sus puertas a las nueve de la manaña.