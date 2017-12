¿Pueden Puigdemont, Junqueras y el resto de 'ausentes' ser diputados tras el 21-D?

Las candidaturas de Junts Per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí acudirán a las elecciones del 21-D, si la situación no cambia, con algunos de sus miembros en prisión o en un país extranjero.



Por una parte, el exvicepresident Oriol Junqueras, cabeza de lista de ERC-CatSí por Barcelona; el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, número dos de JuntsXCat por Barcelona; y el exconseller de Interior Joaquim Forn, número siete en esta misma lista, se encuentran en situación de prisión incondicional en la causa contra el procés que ahora lleva el Tribunal Supremo.

Por otra parte, el expresident Carles Puigdemont, cabeza de lista de JuntsXCat por Barcelona; la exconsellera de Enseñanza Clara Ponsatí, número tres de la misma lista; el exconseller de Salud Antoni Comín, número siete de ERC-CatSí por Barcelona; el exconseller de Cultura Lluís Puig, número dos de JuntsXCat por Girona; y la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret, cabeza de lista de ERC-CatSí por Lleida, están en Bélgica.

Si vuelven a España serán detenidos y llevados ante el juez, ya que a pesar de que el Supremo ha anulado este martes las órdenes de detención y entrega europeas, siguen vigentes las nacionales de busca y captura dictadas por la juez Lamela.

¿Pueden presentarse a las elecciones?

Todos pueden. De hecho, las candidaturas fueron aprobadas por las Juntas Electorales. No habrían podido, por ejemplo, si tuvieran una condena firme con pena de prisión (durante el tiempo que durara la pena) o si, por ejemplo, hubieran sido condenados por rebelión (aunque la sentencia no fuera firme) y, de forma añadida, a una pena de inhabilitación.

¿Están a tiempo de renunciar?

Sí. En ese caso, la lista afectada saltaría al candidato siguiente. Se da la circunstancia de que ni Puigdemont ni los exconsellers que están en Bélgica podrán ejercer su derecho a voto en los comicios, ya que se les pasó el plazo para solicitar el voto desde el extranjero, según El Periódico. Los encarcelados sí pueden ejercer ese derecho, según la Ley Penitenciaria.

¿Pueden no acudir a recoger su credencial tras salir elegidos?

Pueden. A las Juntas electorales provinciales acudirán, en su nombre, los llamados representantes generales. Son personas designadas para actuar en nombre de "los partidos, federaciones y coaliciones concurrentes", dice la Ley Electoral. También representan, de forma concreta, a los candidatos. Fuentes de la Junta Provincial de Barcelona han confirmado a 20minutos que los candidatos no necesitan ir en persona a recoger su credencial de electos. Esa credencial hay que llevarla al Parlament.

¿Tienen que ir al Parlament a llevar la credencial?

No. Puede llevarla otra persona en su nombre. El reglamento del Parlament, en su artículo 23, explica que hay que presentarla en el Registro General de la Cámara. Fuentes del Parlament han confirmado a 20minutos que no es imprescindible que vayan los candidatos.

¿Y la jura o promesa?

Para que un electo adquiera la condición plena de diputado es necesario que haga dos cosas más: presentar una declaración de actividades y bienes y "prometer o jurar respetar la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña", según el reglamento. Las mismas fuentes de la Cámara aseguran que esto se hace por escrito. "No es como en las Cortes, no se hace de viva voz, aquí se hace con un escrito firmado por el diputado que se presenta junto al resto de papeles", explican.

En el reglamento del Congreso nacional consta que en la sesión constitutiva, tras la elección de la Mesa, el presidente o presidenta "presentará y solicitará de los demás diputados el juramento o promesa de acatar la Constitución, a cuyo efecto serán llamados por orden alfabético". En el reglamento del Parlament, sin embargo, se levanta la sesión tras la elección de la Mesa.

¿Qué pasa si los candidatos no acuden a la sesión constitutiva?

"Que no podrán votar a los miembros de la Mesa", explican desde el Parlament. En principio, eso es todo, aunque para sus respectivos partidos suponga algunos votos menos con los que contar.

¿Qué pasa si los candidatos no acuden a la investidura?

En primer lugar, que no podrán votar al futuro presidente o presidenta de la Generalitat. En los casos de Puigdemont y Junqueras, además, que no podrán salir elegidos. Tienen que ir, ya que está contemplado que el candidato intervenga en la sesión para presentar su programa de Gobierno y solicitar "la confianza del Pleno". El voto solo puede ser delegado en otro diputado en los casos de baja por maternidad o paternidad o, bien, de hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada. De nuevo, los partidos contarán con menos votos.

¿Hay diferencia entre los que están en el extranjero y los presos?

La Ley Penitenciaria contempla permisos para los presos en prisión preventiva en algunos casos, entre los que se incluyen "importantes y comprobados motivos". No queda claro si en eso entraría la asistencia a una investidura.

¿Y después?

El reglamento del Parlament incluye algunos artículos que se refieren a la no asistencia de diputados a las sesiones, las comisiones y, en general, a las jornadas de trabajo en la Cámara.

Absentismo: si un diputado falta "a tres sesiones consecutivas del Pleno o de las comisiones, indistintamente, o a cinco sesiones alternas, durante un período de sesiones" sin justificación, le pueden quitar la asignación de un mes y otras prestaciones a las que tenga derecho. El tiempo se puede alargar si así lo decide la Comisión del Estatuto de los Diputados. Además, "por orden de la Mesa, las ausencias injustificadas en las sesiones deben publicarse".

Deberes: los diputados tienen "el deber de asistir a los debates y a las votaciones del Pleno y de las comisiones de las que son miembros".



Autorizaciones: si no van a asistir a los trabajos parlamentarios, los diputados tienen que solicitar al presidente del Parlamento, "por medio de los grupos parlamentarios respectivos", una autorización. Pero no podrá ser indefinida.

Suspensión de derechos y deberes como diputado

Los diputados pueden ser suspendidos si se les abre juicio oral o son condenados a una pena de prisión y así lo acuerda el pleno por mayoría absoluta, previo dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. También pueden pedirlo ellos. En ningún caso, dice el reglamento, la suspensión se puede aplicar como si fuera una sanción.

¿Podrían perder la condición de diputado?

Sí, por cinco motivos: renuncia; una sentencia judicial firme que anule su elección o proclamación; muerte o incapacidad; por extinción de mandato o disolución del parlamento (salvo la diputación permanente y los diputados que representan a la Generalitat en el Senado); por condena firme a una pena de inhabilitación.

¿Qué pretenden hacer?

Solo conocemos las intenciones de Carles Puigdemont. Por el momento opta por quedarse en Bélgica, ya que aún sigue en vigor la orden de busca y captura nacional que dictó en su día la juez Lamela; de esta forma, si regresara a España sería detenido. Su abogado, en todo caso, no descarta del todo que acuda a votar el 21-D. En una entrevista a TV3 el pasado día 27 de noviembre, el expresident admitió que para ser elegido presidente tiene que ir a la sesión de investidura, "y seguramente no podré ir", dijo. No obstante, se mostró dispuesto a tomar posesión del escaño.