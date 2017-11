Elecciones e independencia de Cataluña | Directo: Puigdemont declara hoy ante el tribunal belga que decidirá sobre su extradición

También irá en la lista de Junts Per Catalunya la exdirigente socialista Marina Geli, quien a través de su cuenta de Twitter ha explicado los motivos que la han llevado a tomar esta decisión: "Por razones profesionales he descartado ir en los primeros puestos pero sí aportar mi grano de arena en la zona de apoyo para ser bisagra de una solución política". "He aceptado ir en puestos de apoyo para ayudar, con humildad desde el catalanismo social, a coser voluntades políticas y sociales del soberanismo, de grandes mayorías", agrega.

He acceptat anar en llocs de suport de tancament a la llista de JuntsXCatalunya per ser ajuda, amb humilitat des del catalanisme social, a cosir voluntats polítiques i socials del sobiranisme, de grans majories. — Marina Geli Fàbrega (@marinageli) 17 de noviembre de 2017

La consellera de Enseñanza cesada, Clara Ponsatí, se perfila como la número tres de la lista de JuntsxCat. Fuentes consultadas lo han explicado a Europa Press y han añadido que el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, no irá en la candidatura porque quiere seguir ejerciendo de policía. Otro de los que se pevé que concurra con JuntsxCat es el delegado del Govern en Madrid cesado, Ferran Mascarell.

El diario The Times publica este viernes una carta escrita por el exvicepresident Oriol Junqueras desde la cárcel. "Puede que esté en prisión, pero los catalanes continuarán la lucha", advierte. Junqueras se queja en el texto de que "la comunicación con el mundo exterior muy es limitada" y de que en estas dos semanas no ha podido ver a sus hijos. "Dedico mi tiempo a la reflexión y, como católico, al rezo. Tengo tiempo para pensar en el pasado, pero también sobre el futuro", agrega.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cerrará simbólicamente la lista de la coalición de Catalunya en Comú y Podem, encabezada por el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech. "Un honor cerrar la lista de Catalunya en Comú para el 21-D. El mejor proyecto para Cataluña. Abriendo paso al diálogo y la justicia social. ¡Ánimo y fuerza, compañeros!", ha afirmado la regidora.



Un honor tancar la llista @CatEnComu pel #21D. El millor projecte per Catalunya, obrint pas al diàleg i la justícia social. Ànims i força company! @XavierDomenechs

Una vez el juez de primera instancia decida sobre las euroórdenes en el plazo de 15 días, tendrá que comunicárselo a los interesados en las 24 horas siguientes. Si estos rechazan su entrega a España, podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones, así como ante la Corte de Casación. Todo ese proceso debería durar alrededor de 60 días, aunque podrían sumarse 30 más por motivos excepcionales e incluso superarse ese plazo en algunos supuestos. España no estará presente en todo el proceso como acusación particular y solo hay dos partes, los acusados y la Fiscalía belga, aunque el Ministerio Público belga está en contacto con la Fiscalía española.

Este viernes también Puigdemont y los cuatro exconsellers que están en Bruselas tienen que declarar ante el juez que decidirá si son extraditados o no. La vista será a puerta cerrada a partir de las 14.00 horas y a ella asistirán los cinco acusados y sus abogados así como un intérprete, pues la instrucción se desarrollará en neerlandés. El entorno del expresidente catalán ha indicado que ninguno de los cinco hará declaraciones a la prensa ni antes ni después de la vista, pero sí comparecerán ante los medios sus abogados.

¡Buenos días! Este viernes finaliza el plazo para presentar las listas electorales en Cataluña. El Confidencial ha publicado que Puigdemont le habría ofrecido a Josep Lluís Trapero ser el número tres de la candidatura de JuntsxCat, pero según ha informado después Rac1, el exjefe de los Mossos d'Esquadra habría rechazado la propuesta y continuará realizando las labores administrativas a las que ha sido relegado por el Ministerio de Interior.