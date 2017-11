Méndez de Vigo responde a Rovira: "Los secesionistas nos han acostumbrado a la mentira"

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha respondido a las acusaciones de Marta Rovira, del PDeCAT, en las que hablaba de que el Gobierno "amenazó con muertos" tras el 1-O. El portavoz del Ejecutivo ha recordado que "los independentistas nos han acostumbrado a mentir, eso que dicen es una patraña".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Méndez de Vigo recordó que "la normalización política en Cataluña es necesaria para preservar el crecimiento económico".

Por otro lado, ha criticado la posición de los partidos secesionistas respecto a la reforma constitucional. "Es la oportunidad que tienen de dialogar los que siempre han apelado al diálogo, pero nunca participan".

En este sentido se refirió al 21-D: "Estas elecciones van a ser legales, no como otras consultas". El ministro aseguró que "los resultados que salgan de las urnas serán reales, no inventados". Precisamente ante una posible injerencia extranjera en esos comicios, Méndez de Vigo elevó el tono: "Es un tema muy serio e importante, y no se puede jugar con que puede haber o no obstáculos".

Los resultados del 21-D no serán inventados como otros

También quiso referirse a la situación de Puigdemont, y lo hizo lanzando un mensaje al independentismo en conjunto: "Se han pedido cinco años dedicados a la confrontación y desde el afán ilusorio de imponer proyectos excluyentes, no perdamos cuatro años más con salidas de empresas, con más pérdida de empleo y disminución del Estado del bienestar".



Sobre las visitas recibidas por el expresidente de la Generalitat por parte de funcionarios autonómicos, el titular de Educación tiró de ironía: "Cada uno puede viajar donde quiera y cuando quiera", dijo.

Ha querido concluir diciendo que "vista la responsabilidad del Govern cesado, creemos que los españoles y los catalanes han tomado buena nota" de lo sucedido estos meses.