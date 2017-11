Marta Rovira acusa al Gobierno de amenazas con "muertos en la calle" tras el 1-O

Un día después de visitar a los exconsellers que permanecen en prisión y, después de que Oriol Junqueras la señalase como futura presidenta de la Generalitat, Marta Rovira ha lanzado este viernes unas duras acusaciones contra el Gobierno en una entrevista a RAC1.

Rovira asegura que el Gobierno amenazó al Govern de la Generalitat cesado con "violencia extrema con muertos en la calle" si, tras el referéndum del 1 de octubre, no ponía fin al proceso independentista”. "Directamente nos decían esto: que habría sangre y que teníamos que parar porque no dudarían esta vez, y que esta vez no serían pelotas de goma", afirma Rovira.

El Gobierno amenazó al Gobern con violencia extrema con muertos en la calleSegún Rovira, tanto el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, como su vicepresidente, Oriol Junqueras, "con mucha insistencia ponían sobre la mesa que las fuentes que llegaban eran contrastadas", y también fueron informados de movimientos de armas para el Ejército.

La secretaria general de ERC afirma que "la independencia ya está hecha. Esta próxima legislatura vamos a hacer República y en eso los Comunes sí deben implicarse", porque “deben plantearse qué está pasando en nuestro país. Tenemos un gobierno que ha entrado ilegalmente en la Generalitat con un golpe de estado y encarcelando nuestro gobierno y que sólo representan el 8 por ciento de los ciudadanos”.

"El número uno de la lista de Izquierda es Oriol Junqueras. Si ganamos y él está fuera de la cárcel tendremos que mirar si se puede conformar una mayoría y con quien para que sea presidente. Si estamos en una situación de normalidad, es decir si no tenemos un gobierno en el exilio. Esto, a pesar de tener un juicio pendiente", señala Rovira sobre las próximas elecciones del 21 de diciembre en Cataluña.

“Están pagando un precio excesivamente alto”

Respecto a la situación del exvicepresident del Govern y los exconsellers encarcelados afirma que tienen "la sensación que tienen es que están pagando un precio excesivamente alto por haber hecho lo que una mayoría de ciudadanos”, aunque “esta sensación de desproporcionalidad no cesará hasta que no los liberen. A pesar de ello tienen asumido que tenemos que seguir dando pasos para que los liberen".

“Entre ellos no se ven. Están en módulos diferenciados. Sólo se han visto por motivos de algún asesoramiento jurídico y judicial porque tienen el mismo abogado y son momentos en que se para trabajo para preparar la estrategia judicial", asegura la número dos de ERC.