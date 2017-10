Ataque terrorista en Nueva York: Al menos 8 muertos en un atropello múltiple y tiroteo

Intervención de Bill de Blasio:

This is a very painful day in our city, but New Yorkers will not be changed by an act of terror. pic.twitter.com/pJWVyihFaW — Bill de Blasio (@NYCMayor) 31 de octubre de 2017

Bill de Blasio en la rueda de prensa. A la derecha, el gobernador Cuomo.

Comparecencia de las autoridades de Nueva York:

I'm with Commissioner O'Neill and Governor Cuomo in Lower Manhattan with an update on this afternoon's incident. https://t.co/7000xigDge — Bill de Blasio (@NYCMayor) 31 de octubre de 2017

Dado que es la noche de Halloween, las autoridades han anunciado un despliegue especial de agentes de Policía para vigilar la ciudad.

Un policía logró detener al sujeto, que resultó herido en el tiroteo y ha sido llevado al hospital. Su identidad no ha sido revelada, señalan las autordades.

Tras chocar contra el bus escolar, el sujeto salió del vehículo con varias armas y se produjo un tiroteo contra los agentes.

Las autoridades hacen una cronología de los hechos. La camioneta, tras atropellar a varios ciclistas, impactó contra un autobús escolar, y dos niños resultaron heridos.

El gobernador anuncia que en los próximo días habrá más vigilancia en la ciudad.

"Esta nueva táctica terrorista es algo que hacen estos lobos solitarios. Como digo, es información preliminar, pero no tenemos información de que hubiera un plan más amplio, solo un lobo solitario que quería causar dolor y muerte", dice Cuomo.

Comparece ahora el gobernador de NY, Andrew Cuomo, que expresa su solidaridad con las familias de las víctimas.

"Pido a todos los estadounidenses que recen por las familias que han sufrido este ataque. Sabemos que es la noche de Halloween y la gente va a estar con el miedo en el cuerpo. Pedimos que con cualquier cosas que os llame la atención llamen a la Policía", dice Di Blasio.

El alcalde de Nueva York confirma que se trata de un atentado terrorista que deja al menos ocho muertos.

EL alcalde Di Blasio comparece ante la prensa. Señala que "sobre la base de información que tenemos ahora mismo, esto ha sido un ataque terrorista".

Las autoridades de Nueva York se disponen a comparecer ante los medios para informar sobre el posible ataque terrorista en NY:

Agentes en la zona acotdonada en el bajo Manhattan:

La furgoneta con la que se perpetró el posible ataque pertenece a la firma Home Depot, según se aprecia en una foto de la cadena CNN, que también confirma que el caso se investiga como terrorismo.

FBI is treating attack on New York City bike path attack as terrorism, multiple law enforcement officials say https://t.co/trQCgee0Wz pic.twitter.com/x7EFcl3xd8 — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 31, 2017

Vídeo grabado poco después del paso de la furgoneta por el carril bici en Manhattan:

VIDEO from scene shows multiple bikers laying on the ground after being struck by a truck pic.twitter.com/bFPVdi1rAh — New York City Alerts (@NYCityAlerts) 31 de octubre de 2017

La Policía estadounidense está investigando como un atentado terrorista lo sucedido este martes por la tarde en la zona del bajo Manhattan, según han informado fuentes de los servicios de seguridad a la cadena de televisión CBS.

Dentro de unos momentos (a las 22.15 hora peninsular española) el alcalde Nueva York, Bill de Blasio, y la Policía de la ciudad darán una rueda de prensa.

The Mayor and NYPD will give an update on the incident in Lower Manhattan at approximately 5:15. We will stream it here. — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) 31 de octubre de 2017

La cadena ABC eleva el número de muertes a siete.

LATEST: Seven people dead after driver made "purposeful turn" onto bike path from West Side Highway, police say. https://t.co/PiXeXn65af — ABC News (@ABC) October 31, 2017

La Policía de Nueva York ha confirmado que han disparado contra el sospechoso después de que éste se estrellara contra otro vehículo, después de haber atropellado a varios ciclistas.

The vehicle continued south striking another vehicle. The suspect exited the vehicle displaying imitation firearms & was shot by NYPD — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 de octubre de 2017

La zona ya está acordonada. En las imágenes trasmitidas por las televisiones pueden verse los restos de las bicicletas tras el atropello.

Live pictures from Manhattan, where at least six people reported dead after vehicle driven into bike path https://t.co/OlrwU1DoJE pic.twitter.com/3xwrGbpbiZ — BBC News (World) (@BBCWorld) October 31, 2017

La agencia Associated Press informa de que son hasta el momento 6 los muertos y 15 las personas heridas en el suceso.

#ULTIMAHORA Autoridades informan de 6 muertos y 15 heridos luego de que vehículo invadió ciclovía en Nueva York — AP Noticias (@AP_Noticias) October 31, 2017

El presunto responsable ha sido detenido y llevado al hospital, tras ser heridoen el intercabio de dispartos con los agentes. Hasta el momento se cuentan 6 personas muertas; según la corresponsal de RTVE en Nueva York, casi todas las víctimas mortales eran ciclistas.

Te estamos contando el suceso que ha tenido lugar en Manhattan, Nueva York, cerca del World Trade Center. Un conductor ha atropellado a varios ciclistas y peatones con su furgoneta, en unos hechos aparentemente deliberados que la Policía investiga como atentado.