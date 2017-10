El Gobierno culpa a "criminales" de los incendios y rechaza las críticas por los recortes

La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, culpó este miércoles en el Congreso a los "criminales" de la última oleada de incendios en Galicia, Asturias y Castilla y León, que ha provocado cuatro víctimas mortales, y rechazó las críticas de PSOE y Unidos Podemos por los recortes en prevención.

García Tejerina sostuvo que el gran número de focos incendiarios "no se explica" si no es por la "intencionalidad" de unos "criminales" que "sabían cuál era la situación" y con los que hay que ser "intolerantes". "Son fuegos dolosamente provocados, con mucha intención y conocimiento", remachó la ministra.

La socialista gallega Pilar Cancela criticó en su intervención "el riesgo del austericidio". Cancela dijo que en 2016 se dejó sin ejecutar más de un tercio del presupuesto para prevenir fuegos, y que en 2017 se redujeron estas partidas en "más de un 23%". "Recortar y no ejecutar produce efectos", lamentó.

La ministra no aceptó estas críticas y defendió que el PP ha incrementado las partidas para frenar los fuegos, que ha "perfeccionado la colaboración" con las administraciones autonómicas y que ha endurecido la legislación penal. "Ustedes, en cambio, abandonar la política forestal", reprochó al PSOE.

García Tejerina también tuvo que escuchar en el Pleno duras palabras del diputado de Unidos Podemos Antonio Gómez-Reino, que acusó a los gobiernos del PP de ser "responsables" de los fuegos por no combatir el cambio climático, permitir el "monocultivo del eucalipto" y privatizar servicios de emergencias.

Tejerina replicó que este mismo martes "la Comisión Europea afirmó que España es una referencia a nivel europeo en prevención" e insistió en la idea de que "no es un problema de medios", sino de "criminales". "No haga demagogia, la demagogia no apaga fuegos, los enciende", concluyó.

Ya en los pasillos de la Cámara Baja, la ministra reiteró que "Galicia había tenido una buena campaña hasta este fin de semana" y que los fuegos "no se deben a la falta de medios, sino a la intencionalidad" de unos "criminales incendiarios" que sabían "de las condiciones climatológicas" que afectaron a la zona el pasado fin de semana.

Investigación en marcha

La investigación de los fuegos prosigue a estas horas. Este martes, un vecino de Salceda de Caselas (Pontevedra) localizó globos con una bengala y la Guardia Civil estudia ya su posible relación con los incendios forestales de los últimos días, según informaron fuentes del Instituto Armado.

El artefacto consataba de seis globos de color blanco enganchados a una bengala, de las que se usan habitualmente en las fiestas particulares y que, una vez prendidas, "desprenden luminiscencias de escasa capacidad calorífica". Además, fueron localizados en una zona muy alejada de cualquier incendio.